Điểm tựa bình yên nhất cho đàn bà chính là con cái

Dù thương yêu đến mấy, suy cho cùng đàn ông cũng là người dưng nước lã. Mà người dưng thì thay đổi nhanh như chớp mắt, hôm nay thương yêu ngày mai đã là những kẻ ở hai bên bờ thù hận. Cuộc đời đàn bà dù sang hèn hay đau khổ, cuối cùng cũng chỉ còn những đứa con bên cạnh.

Tôi từng nghĩ anh là người chồng tốt, thương yêu mình nhất cuộc đời. Tôi cũng từng nghĩ, dựa vào anh cả cuộc đời tôi sợ gì sóng gió.Thế nhưng, mấy ai lấy thước mà đo được lòng dạ con người? Buổi sáng, anh còn hôn con và tôi trước khi đi làm, buổi chiều đã dắt nhân tình đi nhà nghỉ. Ba mẹ tôi, cả bạn bè người thân đều hỏi tôi rằng: “Có quá tàn nhẫn khi lựa chọn phương án ly hôn? Dẹp cái tôi một chút, bao dung một chút, tha thứ cho anh ta một lần không tốt hơn sao?” Tôi lắc đầu chua chát. Nỗi đau thấm tận tâm can của tôi sẽ không ai hiểu thấu. Lúc nhìn anh ta âu yếm nhân tình, lúc chứng kiến hai kẻ khốn nạn quấn nhau trên giường, ngay lúc ấy tôi như chết đi một phần thân thể. Ngay lúc ấy, nếu có con dao trong tay tôi đã không biết mình còn làm điều gì tồi tệ hơn nữa…

Vĩnh viễn tôi không thể tha thứ cho người chồng phản bội - Ảnh minh họa: Internet Tôi đau đớn đến tận cùng. Kẻ từng nói yêu tôi hơn bản thân mình, kẻ hứa sẽ cùng tôi cho con có một mái nhà hạnh phúc rồi cũng có lúc lộ ra bộ mặt khốn nạn của mình. Đàn bà càng yêu sâu bao nhiêu càng hận thù bấy nhiêu. Tôi vĩnh viễn không thể tha thứ, vĩnh viễn không thể ôm lại người đàn ông phản bội ấy thêm lần nào nữa. Nghĩ đến việc anh ta trần truồng với nhân tình tôi đã buồn nôn thì làm sao có thể tha thứ? Giữa nỗi đau tận cùng của việc phản bội tôi vẫn còn niềm an ủi là đứa con gái bốn tuổi của mình. Những ngày tôi nằm bẹp trên giường vì quá đau đớn, con gái vẫn ở bên, bi bô những câu chuyện con trẻ. Nghĩ mẹ ốm, bé đặt bàn tay non nớt lên trán rồi ôm tôi thật chặt. Tôi nhìn con mà trào nước mắt. Thương mình và thương cho số phận của con khi có một người cha tồi tệ.

Tôi nằm như thế đến cả tuần, không thiết ăn uống. May thay mẹ tôi sang ở lại trông nom vì sợ tôi nghĩ quẩn. Con bé thương mẹ, cứ nằm cuối giường ngước đôi mắt buồn bã ngây thơ nhìn người mẹ tội nghiệp. Tôi như cái xác vô hồn, hình ảnh người chồng tội lỗi cứ chờn vờn trong óc. Một buổi chiều muộn màng, nhìn con gái thiếp đi mệt nhọc góc giường tôi mới thấy mình là người mẹ tệ bạc. Mới có mấy ngày mà con bé gầy rộc đi, người cũng mệt mỏi theo nỗi đau của mẹ. Lúc đó tôi chợt nhận ra rằng, đàn ông có thể phản bội, có thể tệ bạc đến tàn nhẫn nhưng con cái thì không bao giờ. Con là máu, là thịt, là hạnh phúc và niềm an ủi duy nhất trong cuộc hôn nhân này mà tôi có được. Tôi tự vả vào mặt mình vì làm con khổ sở mấy ngày nay. Tôi phải sống vì con, mạnh mẽ vì con. Sau phiên tòa ly hôn, tôi bình tĩnh đến lạnh lùng khi dắt con rời khỏi tòa. Tôi cũng buồn vì không thể cho con một gia đình hạnh phúc, nhưng nếu tiếp tục sống dưới một mái nhà thì thứ hạnh phúc kia cũng chỉ là giả tạo. Cuộc đời người đàn bà, rốt cuộc cũng chỉ có con cái là niềm an ủi - Ảnh minh họa: Internet Đêm đêm, trong một căn phòng lạ lẫm tôi giật mình giữa không ngủ được. May thay vẫn có con nằm bên cạnh. Mái tóc tơ thơm thơm, đôi má bầu bĩnh làm dịu thần kinh tôi lại. Đã có lúc tôi như người sắp rơi xuống vực nhưng con gái như đôi cánh kéo tôi ra khỏi nỗi u uất lúc nào cũng đè nặng trong lòng. Rồi mẹ con tôi sẽ ổn, tôi luôn tự nhủ mình như thế! Đàn ông dù thương yêu đến mấy suy cho cùng cũng là người dưng nước lã. Mà người dưng thì thay đổi nhanh như chớp mắt, hôm nay thương yêu ngày mai đã là những kẻ ở hai bên bờ thù hận. Cuộc đời người đàn bà, sang hèn hay đau khổ rồi thì cũng chỉ còn những đứa con bên cạnh. Bình yên của đàn bà chỉ là con cái mà thôi!

Lòng chung thủy của đàn ông chỉ dành cho những người đàn bà cả tin Đàn ông hay hứa, đàn bà lại quá nhẹ dạ cả tin. Khi chìm đắm trong mật ngọt của tình yêu, mấy ai đủ tỉnh táo để nhận diện những lời hứa trên môi của đàn ông lời nào là thật, lời nào là giả dối.

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