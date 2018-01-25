Anh bạn thân của tôi đã có vợ. Khác với vẻ ngoài bảnh bao, chỉn chu anh là một người rất háo sắc. Những buổi cà phê, ăn nhậu anh luôn cời cợt, lả lơi với mấy em nhân viên. Không ít lần anh xin được số điện thoại của họ và nhiều lần khoe chiến tích giường chiếu của mình.

Chuyện đàn ông "ăn vụng" thời nay quá phổ biến. Nhìn lại xung quanh, bao nhiêu gia đình tan nát, đổ vỡ vì chuyện ngoại tình . Thế nhưng, “bản án” lơ lửng của việc phản bội không khiến đàn ông sợ hãi. Dù đã có vợ con nhưng ra đường lúc nào họ cũng dán mắt vào ngực,vào mông những cô em xinh đẹp, chân dài.

Đôi lúc tôi cũng khuyên anh vui chơi có chừng mực. Phụ một người vợ hiền lành, chịu khó như chị là điều không nên. Anh rít điếu thuốc cười khẩy: “Anh biết chứ, chú đừng lo. Anh chỉ vui chơi qua đường thôi. Chán chê thì bỏ. Anh vẫn yêu cô ấy, vẫn làm một người chồng, người cha tốt trong gia đình là được rồi”.

Đó chỉ là chuyện ngoài đường. Về nhà anh luôn tỏ ra mình là một người đàn ông đầy trách nhiệm, thương yêu vợ con hết mực. Vợ anh hiền lành, lúc nào cũng một mực tin tưởng chồng mình. Thỉnh thoảng đến nhà họ chơi, nhìn cảnh gia đình hạnh phúc tôi tự hỏi: “Chị vợ sẽ ra sao nếu một ngày biết sự thật về chồng mình?”.

Rồi mọi chuyện xảy ra ngoài sức tưởng tượng của cả anh và tôi. Anh cặp bồ với một cô gái còn rất trẻ, tiếp thị bia cho một quán nhậu. Vài lần được mời ăn uống, rót những câu mật ngọt vào tai, cô ta đã say anh như điếu đổ. Thỉnh thoảng anh có cho cô ta tiền, nhưng anh bảo chừng đó chẳng thấm vào đâu so với khoản giường chiếu mà anh được hưởng thụ. Anh luôn rót vào tai cô ta rằng anh yêu và sẽ cưới cô làm vợ. Và cô này tin những lời anh nói là thật.

Một bữa anh chở vợ đi ăn, tình cờ gặp cô bồ. Cô ta không hề biết chị là vợ anh nên xông đến đánh ghen. Cô ta vừa tát tới tấp lên mặt chị vừa gào lên ăn vạ. Chị vợ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phải một lúc lâu mới hiểu mình đang bị đánh ghen bởi chính nhân tình của chồng. Rồi mọi chuyện vỡ lỡ, cô bồ ngỡ ngàng nhận ra anh là kẻ đã có gia đình, chị vợ tái mặt khi biết chồng mình ngoại tình.

Anh quỳ mọp xuống xin chị tha thứ. Anh bảo: “Trong một lần anh say, cô ta đã quyến rũ anh. Đàn ông mà làm sao kiềm chế nổi khi đàn bà cởi đồ mời gọi. Anh chỉ sai lầm một lần thôi, người anh yêu là em, anh chỉ có mình em…”. Gương mặt chị vợ biến sắc vì mọi chuyện xảy ra bất ngờ. Chị không thốt được lên lời nào nữa, quệt nước mắt mà chạy ra đường.

Sau chuyện ấy người vợ còn phát hiện ra những bí mật mà anh che giấu. Chị vợ hiền lành, nhu mì là thế nhưng khi biết chồng phản bội, trong cơn giận dữ đã suýt cầm dao đâm anh. Chị viết đơn ly hôn, dọn ra khỏi nhà. Giờ anh vô cùng hối hận, mọi lời xin lỗi, níu kéo đều không được cô ấy chấp nhận.

Đàn ông sống nuông chiều bản năng, sớm muộn gì cũng nhận lấy hậu quả - Ảnh minh họa: Internet

Chưa bao giờ tôi thấy anh vò đầu bứt tóc, tỏ ra hối lỗi như lúc này. Lúc trước, tôi chỉ thấy vẻ hả hê thỏa mãn khi chinh phục các em. Nhưng bây giờ hối hận thì đã quá muộn, không còn cách nào cứu vãn cuộc hôn nhân này nữa.

Đàn ông ai cũng thèm của lạ nhưng sống nuông chiều bản năng sớm muộn cũng sẽ nhận lấy hậu quả: Tan cửa nát nhà, đau khổ trọn đời, vợ chồng con cái ly tán… Những “bản án” cay nghiệt lơ lửng, nhãn tiền đó sao không người đàn ông nào biết sợ?