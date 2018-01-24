Đàn bà sau ly hôn: Bình yên sau cơn bão

Người ta lấy chồng được nương dựa vào chồng, còn tôi đã không nhờ vả được gì lại nhận về bao nhiêu đắng chát. Giữ mãi danh phận này làm gì? Níu kéo mãi một người chồng đứng tên trên giấy tờ để làm gì nữa? Tôi quyết định buông bỏ.

Tôi vẫn hay nghe người ta thường nhắc về ly hôn với suy nghĩ thật đau khổ và khủng khiếp. Một số người nhìn người đàn bà bước ra từ phiên tòa ly hôn với ánh nhìn thương hại lẫn xót xa. Dĩ nhiên đổ vỡ ai mà không đau đớn và tổn thương, nhưng với tôi dứt được người chồng tệ bạc thấy lòng mình bình yên và thanh thản. Tôi và chồng sống với nhau không hạnh phúc. Chúng tôi cưới nhau 5 năm, có một đứa con gái nhưng thú thật quãng thời gian sống chung tôi khóc nhiều hơn cười. Anh rất vô tâm với vợ, hờ hững với con. Tôi nghĩ vợ có thể không thương nhưng con mình sao không thương cho được? Nhưng anh chỉ thích con trai. Ngày biết tôi mang thai bé gái, sự háo hức mong chờ của anh thay bằng thái độ lạnh nhạt, hờ hững. Và dần dần, từ một người chồng tốt anh xao lãng trách nhiệm làm chồng.

Sống cạnh người chồng vô tâm, tôi khóc nhiều hơn cười - Ảnh minh họa: Internet Người ta có thai được chồng chăm sóc từng chút một nhưng tôi thì không. Vác bụng bầu tự lái xe cả chục cây số đi làm, về nhà tự nấu ăn, giặt giũ rồi quanh quẩn trong bốn bức tường. Còn anh, vì buồn tôi mang thai con gái nên sau giờ làm cứ tụ tập bạn bè đi nhậu. Anh thay đổi đến chóng mặt, rượu biến anh thành một con người hoàn toàn khác. Anh cộc cằn và hay cáu gắt vì những chuyện vặt vãnh. Anh nhậu say khướt, nửa đêm mới về, rồi sáng hôm sau lại xách xe đi làm. Tôi buồn tủi đến trào nước mắt. Những tháng ngày sinh con tôi vĩnh viễn không bao giờ quên. Khi tôi đang ở nhà thì cơn đau ập đến. Biết sắp sinh nên tôi gọi điện cho chồng. Anh nghe máy, bảo về liền nhưng mấy tiếng sau vẫn không thấy. Tôi gọi taxi và một mình vào bệnh viện. Cha mẹ chồng lẫn cha mẹ ruột đều ở quê nên không ai lên kịp. Nhìn ai cũng có chồng, có mẹ ở bên tôi tủi phận vô cùng. Tôi cắn răng làm thủ tục nhập viện. Sinh con xong anh mới đến.

Người ta bảo, sinh con mới biết lòng chồng. Những tưởng, khi nhìn thấy tôi quằn quại sinh con, nhìn thấy khúc ruột của mình anh động lòng mà nghĩ lại. Nhưng không, anh vô tâm đến đáng sợ. Những ngày nằm bệnh viện tôi phải ăn cơm hộp khô cứng triền miên. Đêm mệt mỏi, đau đớn vì vết mổ mà chồng cứ nằm ngáy o o ngay dưới sàn bệnh viện. Xuất viện về nhà, anh đi làm lại. Một mình tôi bận bịu với đứa con. Những đêm con thức, tôi bế con mà tự hỏi: “Mình lấy chồng để làm gì?”. Từ khi sinh con tôi đã nung nấu ý định ly hôn nhưng cứ vì con mà nấn ná. Biết đâu chừng, thấy con từng ngày lớn lên anh sẽ có tình cảm máu mủ. Tôi không muốn con mình có một gia đình không trọn vẹn. Nhưng càng cố gắng chịu đựng, anh càng vô tâm. Rồi tôi biết anh cặp bồ ở ngoài. Tôi đã thức trắng bao đêm để suy nghĩ về lá đơn ly hôn. Dù không ngoại tình thì sống với anh tôi cũng đâu có ngày nào hạnh phúc? Người ta lấy chồng được nương dựa vào chồng, còn tôi đã không nhờ vả được gì lại nhận về bao nhiêu đắng chát. Giữ mãi danh phận này làm gì? Níu kéo mãi một người chồng đứng tên trên giấy tờ để làm gì nữa? Tôi quyết định buông bỏ. Buông bỏ người đàn ông tệ bạc, tôi thấy lòng bình yên - Ảnh minh họa: Internet Trái với suy nghĩ của nhiều người, tôi thấy lòng mình bình yên khi ly hôn. Dẫu buồn nhưng tôi biết lựa chọn của mình là đúng. Ôm mãi một người đàn ông như vậy, ngày ngày đối diện với sự vô tâm tôi chỉ càng thêm dằn vặt, đau khổ. Thà sống một mình chứ không thể núp mãi dưới một mái nhà giông bão mà tự dối lòng rằng mình đang bình yên. Đêm đêm, nhìn con thơ say ngủ, tôi nghĩ về tương lai. Con đường tôi chọn khi không có người đàn ông đó chắc chắn sẽ khó khăn nhưng ít ra lòng tôi thanh thản. Đàn bà sau ly hôn, bình yên sau cơn bão tố!

Tâm sự của cô gái ăn Tết nhà chồng: Ai lấy chồng xa cũng trào nước mắt Con gái lấy chồng xa, bao lần mẹ cha ốm đau Nhi chỉ biết hỏi thăm qua những cuộc điện thoại. Nhà cô neo người, anh trai đầu cũng đã có vợ thi thoảng mới về thăm ba mẹ. Những lúc bạo bệnh cô cũng không thể lo cho cha mẹ viên thuốc, chén cháo. Rồi Tết đến xuân về, nhìn gia đình người ta sum họp quây quần mà Nhi nhớ nhà da diết.

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