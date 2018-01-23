Người ta thường nói đàn bà một đời chồng là đàn bà đã cũ. Từng ngụp lặn trong khổ đau, họ không còn nồng nhiệt với tình yêu. Với họ tình cảm yêu đương nam nữ cũng dễ dàng tan biến như bọt xà phòng. Qua tổn thương, họ khoác lên mình chiếc áo của sự từng trải, dè dặt với đàn ông và cẩn trọng trong mọi mối quan hệ.

Đàn bà một đời chồng trái tim mang nhiều đổ vỡ. Họ cũng đã từng yêu, từng hi sinh hết mình cho tổ ấm nhưng những gì nhận được chỉ toàn là đắng chát. Dù lí do đổ vỡ của cuộc hôn nhân là gì thì người rơi nước mắt nhiều nhất, tổn thương nhiều nhất vẫn là đàn bà.

Hôm qua tôi nhận được thiệp cưới của chị. Biết bao lần nhận được thiệp mời đám cưới nhưng tôi xúc động bởi chị cưới lần thứ hai. Cuộc hôn nhân trước đã lấy đi của chị quá nhiều nước mắt. Cưới nhau ba năm, hai người dự định có con thì chị phát hiện anh ngoại tình. Đau lòng hơn, kẻ đó là người mà chồng chị luôn giới thiệu là bạn thân. Chị khóc, suy sụp hàng tháng trời trước khi dắt nhau ra tòa. Nỗi đau quá lớn khiến chị co mình lại như con nhím. Chị không còn vui vẻ như trước kia. Đi làm về là trốn trong phòng, hạn chế tối đa cà phê, hò hẹn bạn bè. Chị nhìn cuộc đời bằng đôi mắt u tối lẫn căm thù. Với chị, đàn ông thật tồi tệ và giả dối.

Khi yêu và cưới, đàn ông thường chọn những cô gái chưa từng đổ vỡ hôn nhân. Bởi những cô gái ấy như bông hoa rực rỡ mà kiêu kì, đầy vẻ quyến rũ, cuốn hút. Còn đàn bà một đời chồng, bề ngoài như những cây xương rồng đầy gai góc. Nhưng đàn ông khôn ngoan sẽ trân trọng đàn bà một đời chồng bởi họ có sức mạnh nội tâm, sự chín chắn và từng trải trong cuộc đời.

Sau khi ly hôn một thời gian cũng có người để ý, tìm hiểu nhưng ai đến gần chị đều tự động lánh xa. Chị cho họ biết rằng trái tim mình đã chai sạn, không còn muốn dính đến chuyện yêu đương nam nữ. Bao nhiêu người hào hứng đến rồi thấy vẻ lạnh lùng của chị, họ tránh xa dần dần. Duy nhất chỉ còn mình anh, vẫn lặng lẽ quan tâm chị bằng những việc nhỏ nhặt hàng ngày.

Anh là trưởng phòng của chị. Rất nhiều cô gái ngưỡng mộ anh bởi sự tài giỏi lẫn vẻ ngoài đẹp trai. Anh là người của công việc, suốt ngày cắm cúi vào máy tính nên 40 tuổi vẫn còn độc thân. Những ngày tháng ly hôn, anh nhìn thấy vẻ tiều tụy, khổ đau hiện rõ trên mặt chị nên chạnh lòng. Biết chị đang trong giai đoạn khó khăn, anh giao cho chị những việc nhẹ. Quan tâm chị từ ly nước cam, viên thuốc nhức đầu để sẵn trên bàn. Biết anh có tình cảm với mình, chị tỏ rõ thái độ cho anh thấy. Nhưng anh vẫn cứ như thế, không quá vồ vập cũng không quá hỡ hừng, từng chút một quan tâm khiến chị dần dần thay đổi suy nghĩ về anh.

Tôi từng hẹn cà phê với anh. Tôi hỏi: “Biết bao người con gái khác vây quanh sao anh không yêu lại chọn một người từng đổ vỡ như chị?”. Nhấp ngụm cà phê anh bảo: “Ở người đàn bà ấy anh thấy rõ độ chín của cảm xúc. Người đàn bà từng khổ đau, mất mát mới trân trọng hạnh phúc mà họ đang có. Cô ấy cho anh thấy mình là người đàn ông thực thụ khi yêu và làm lành những vết thương mà anh biết đến bây giờ cô ấy vẫn chưa quên”.

Đàn bà một đời chồng đáng được yêu thương và trân trọng - Ảnh minh họa: Internet

Rồi tôi đi đám cưới họ. Đám cưới lần này không quá ồn ào, xa hoa như lần trước của chị. Khách mời là họ hàng và bạn bè thân thiết. Biết những nỗi đau mà chị trải qua, ai cũng thầm mừng cho chị. Lúc nắm tay chú rể làm lễ cưới, tôi thấy chị khóc. Đó không còn là sự chua xót bẽ bàng mà là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Đàn bà một đời chồng đáng được yêu thương và trân trọng hơn bất kì ai. Trải qua tổn thương họ như mầm cây vươn lên sau cơn bão. Đàn bà thấm thía từng nỗi đau đắng chát và hạnh phúc ở đời. Họ biết trân trọng hạnh phúc gia đình, thứ mà họ đã đánh mất một lần. Đàn ông khôn ngoan sẽ tìm được chốn bình yên bên người đàn bà từng trải qua sóng gió.