Đàn ông cạn tình thì đàn bà cạn nghĩa

Thế nhưng đâu ai có thể soi được lòng dạ đàn ông. Nhiều người vẫn nghĩ vợ mình là một người đàn bà yếu đuối nhu nhược. Vợ chỉ biết quanh quẩn trong căn bếp dầu mỡ, chỉ biết đến lọ mắm, lọ muối. Người đàn bà đầu bù tóc rối cúc cung tận tụy, chăm sóc cho họ từng bữa ăn. Tồi tệ hơn, nhiều người chồng khi ngoại tình còn nghĩ rằng nếu vợ biết, cô ta dù đau khổ cỡ nào chỉ cần mình ngọt nhạt xin lỗi rồi họ cũng bỏ qua.

Đàn bà khi bước vào cánh cửa hôn nhân, ai cũng mong mình hạnh phúc. Hạnh phúc với họ là một bờ vai đủ vững chãi cho mình dựa vào những lúc khổ đau, khó khăn. Được ở bên người mình thương, đàn bà không ngại khó ngại khổ.

Tôi như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Chồng chị lịch lãm và đứng đắn nhất trong tất cả những người đàn ông tôi từng gặp. Anh chị cưới nhau cũng ngót ngét 10 năm, có hai đứa con. Tuy không quá giàu có những những gì họ có được cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chị hẹn tôi cà phê. Người đàn bà đẹp mới hôm nào còn cười nói vui vẻ, hôm nay không còn chút sức sống. Đôi mắt chị thâm quầng vì mất ngủ. Tôi ngồi nhìn chị khuấy ly nước cam đến sủi bọt. Rồi chị khóc: “Chồng chị có con với người khác rồi em à”.

Chị kể, hôm qua có cô gái tìm đến tận nhà chị. Chị ngạc nhiên vô cùng khi ra mở cửa vì không hề quen biết. Cô ta vào nhà và quỳ mọp xuống xin chị hãy cứu lấy đứa con trong bụng cô ta. Rồi cô ta kể, cô là nhân viên cấp dưới của chồng chị. Hai người qua lại, ăn nằm với nhau cũng hai năm. Chị nhếch mép: “Hai năm đó em, chứ không phải hai tuần hay hai tháng. Trơ trẽn là hai năm ấy anh ta vẫn không để hở bất kì manh mối nào. Ngày ôm nhân tình, đêm về ôm vợ, thật khốn nạn đến tận cùng”. Rồi cô ta có thai, chồng chị bắt phá. Anh ta cho ả một số tiền, cắt đứt quan hệ và phá bỏ đi cốt nhục của mình.

Môi chị run lên bần bật khi cô gái đưa cho chị xem những hình ảnh tình cảm của hai người, rồi những tin nhắn bắt phá thai. Cô gái kia quá trẻ, có lẽ vì mê tiền mà ăn nằm với chồng chị. Chồng phản bội, ngoại tình đã không thể chấp nhận nổi, đằng này còn có con với người khác. Chị thấy anh ta tệ hại biết bao khi bắt nhân tình giết bỏ đứa con của mình. Đúng lúc ấy, chồng chị mở cửa bước vào. Mặt anh ta tái nhợt khi nhìn cô gái. Như đoán biết được mục đích cô ta đến đây, anh gào lên: “Cô cút khỏi nhà tôi ngay. Cô ăn nằm với ai đến nỗi có con giờ bắt tôi chịu vạ”. Rồi anh ta quay sang nói với chị: “Em đừng tin cô ta nói, cô ta vu khống đấy. Anh chỉ có mình em, chỉ yêu mình em thôi”.

Chị mệt mỏi và khổ sở đến tận cùng. Chị quay sang nhìn anh, mắt chị hằn lên những tia máu giận dữ. Anh chưa bao giờ thấy chị tức giận như vậy. Chị gào lên: “Anh không những tồi tệ mà còn khốn nạn vô cùng. Anh phản bội tôi rồi còn bắt cô này giết con anh. Lâu nay tôi cứ lầm tưởng về một con người đàng hoàng, đạo đức như anh”. Chị gom đồ và rời khỏi nhà ngay lúc ấy.

Không người đàn bà nào chấp nhận nổi việc chồng ăn nằm với kẻ khác - Ảnh minh họa: Internet

Tôi ái ngại nhìn chị, không biết phải khuyên chị như thế nào. Chị bảo: “Mấy đêm thức trắng để suy nghĩ chị cũng ngộ ra được nhiều điều. Đàn bà đâu ai chấp nhận nổi chuyện chồng phản bội. Ngủ với gái còn có thể tha thứ nhưng ăn nằm với người ta hai năm trời thì không còn gì có thể tha thứ nổi. Anh ta đã cạn tình thì chị cạn nghĩa, dứt bỏ cho nhẹ lòng, em à!”.

Đàn ông mấy người biết trân trọng người vợ bên cạnh mình sớm tối. Đừng tưởng người đàn bà của mình chỉ biết héo hon ngồi đợi mình bên những mâm cơm nguội ngắt, khóc lóc mong chồng quay về khi đàn ông phản bội. Một khi đàn ông cạn tình, chữ nghĩa trong đàn bà cũng cạn.