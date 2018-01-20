Từ đó chúng tôi ít gặp nhau. Ra trường hai năm, tôi cũng bặt tin Nga. Tình cờ trong đám cưới bạn chung, tôi gặp lại cô ấy. Tôi suýt không nhận ra cô bạn tràn đầy sức sống ngày nào. Nga gầy gò, gương mặt lúc nào cũng phảng phất buồn.

Tôi và Nga ở chung phòng với nhau hồi đại học. Nga đẹp lắm, không son phấn nhưng làn da trắng sứ cùng đôi má ửng hồng làm bao chàng trai say mê. Cuộc sống sinh viên nghèo khó khiến chúng tôi thân nhau và hay tâm sự những điều thầm kín. Năm cuối, Nga có yêu một anh chàng cùng dãy phòng trọ. Tình yêu đầu đời làm họ quá say mê, quấn quýt. Họ bám lấy nhau không rời. Yêu nhau chừng nửa năm, Nga dọn ra ngoài sống. Nga không giấu giếm với tôi rằng cô tìm một chỗ trọ khá xa để sống chung với người yêu.

Nga nhấp ngụm cà phê đắng chát. Hồi mới sống chung, mỗi lần thấy người yêu suốt ngày đòi hỏi cô cũng phân vân về mối quan hệ này nhưng anh ta bảo, yêu là phải hiến dâng, phải hết mình. Rồi Nga có bầu, anh ta bắt cô phá. Anh ta rủ rỉ vào tai cô rằng còn tương lai, còn học hành, còn cha mẹ bạn bè xung quanh. Sinh con ra mà không lo cho con được đủ đầy thì sinh làm gì? Nga lặng lẽ đi phá thai. Cô nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô nghỉ học giữa chừng, ra ngoài xin làm công nhân để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống hai đứa. Anh ta còn đi học, qua được môn này lại rớt môn kia không biết đến bao giờ mới cầm được tấm bằng trong tay.

Rồi Nga tâm sự, ngày ấy cô dọn ra ngoài sống thử với bạn trai. Ở với nhau, họ tha hồ ngủ với nhau mà không sợ mọi người dị nghị. Họ cứ mải mê đắm chìm trong cảm xúc của xác thịt. Nga học hành sa sút dần, anh người yêu cũng vậy. Anh ta là người có nhu cầu sinh lí cao nên lúc nào cũng đòi hỏi Nga chuyện ấy. Nhiều khi mệt mỏi nhưng vì chiều chuộng người yêu nên cô cũng cố gắng làm anh hài lòng.

Họ sống chung đến nay cũng được hai năm. Chưa cưới, Nga sống với anh ta không danh phận. Khác với vẻ đẹp đầy sức sống, Nga càng ngày càng xuống sắc. Không còn đẹp như xưa, cô nhận thấy anh ta cũng bớt mặn nồng với mình. Anh hay cáu gắt, bực bội vô cớ với cô. Chuyện chăn gối cũng không đòi hỏi nhiều như trước. Rồi anh ta quen người khác. Cô này cũng cùng dãy trọ, ăn mặc hở ngực hở mông như mời gọi đàn ông. Một bữa Nga tăng ca về thấy hai người trần như nhộng trong phòng. Cô gạt nước mắt mà chạy ra ngoài.

Rồi không cần giấu giếm, anh chính thức qua lại với cô ta. Nga cãi nhau một trận rất to, anh có nói một câu mà suốt đời Nga không quên: “Cô là cái gì của tôi mà ngăn cấm tôi yêu người khác?”. Cô sững sờ, anh ta nói đúng. Cô chẳng là gì cả, không danh phận, không hề cưới xin đàng hoàng.

Cả thanh xuân và gần như cả tương lai tươi sáng cô đã dành cho anh ta. Khi yêu, cô hiến dâng tất cả nhưng nhận lại chỉ toàn là đắng chát. Nga khóc, những giọt nước mắt rơi trên gò má gầy gò. Cô thừa nhận tận sâu trong tim vẫn còn rất yêu và mong anh ta quay lại.

Tôi bảo với Nga: “Hạng đàn ông trọng tình dục hơn tình yêu, Nga muốn níu kéo để làm gì? Nếu đến với Nga vì thể xác thì gặp người đàn bà khác trẻ hơn, đẹp hơn, lên giường giỏi hơn thì anh ta cũng sẵn sàng bỏ Nga để chạy theo. Đã là bản chất thì không thay đổi được. Không sớm thì muộn anh ta cũng bộc lộ con người mình thôi. Không danh phận, chưa cưới hỏi có khi lại hay bởi Nga dễ dàng dứt áo ra đi mà làm lại cuộc đời…”.

Nếu chỉ trọng tình dục, đàn ông sẽ rất dễ dàng lên giường cùng người đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet

Nga nhìn tôi không nói gì. Đôi mắt nhìn xa xăm ra chiều suy nghĩ. Tôi cũng không biết bạn mình có đủ mạnh mẽ để dứt bỏ người đàn ông tệ bạc, ham mê nhục dục đó không.

Đàn bà à, trên đời không ai hoàn hảo nhưng hạng đàn ông coi trọng bản năng thể xác hơn tình nghĩa ở đời thì nên dứt bỏ. Thứ họ cần vĩnh viễn chỉ là ngực, là mông, là những xúc cảm giường chiếu. Điều đó đồng nghĩa, khi “no xôi chán chè” với người này thì họ dễ dàng tìm người mới để thõa mãn. Yêu và cưới hạng đàn ông này, cuộc đời người đàn bà sớm muộn gì cũng sẽ đau khổ.