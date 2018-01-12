Ba mẹ tôi buôn bán, cuộc đời gặp biết bao nhiêu hạng người nên nhận ra anh là kẻ chỉ háo tiền sau vài lần tiếp xúc. Ba mẹ ra sức can ngăn, dùng mọi cách từ khuyên răn đến to tiếng cãi nhau nhưng chị vẫn không thay đổi ý định. Khi chị uống thuốc sâu tự tử, may thay mẹ tôi phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu. Quá hoảng sợ, sau khi chị tỉnh lại ba mẹ đã gật đầu cho họ đến với nhau.

Chị gái tôi là một người rất hiền lành. Nhắc về chị ai cũng nghĩ ngay đến sự yếu đuối, thậm chí nhiều người nói chị nhu nhược. Chị quen một anh vài tháng đã đòi kết hôn. Ba mẹ tôi ngăn cản kịch liệt vì thấy anh không tốt. Quá đau khổ, chị đã uống nguyên chai thuốc sâu tự tử. Chị yêu anh đến mất hết lí trí, mụ mị cả người. Chị sống không thể thiếu anh được nên quyết định chấm dứt cuộc sống của mình.

Tôi nói hết lời, ba mẹ khuyên can nhưng chị vẫn không nghe. Chị thương anh đến mức dung túng mọi tật xấu của anh. Chỉ cần anh ta còn nói thương, nói yêu chị sẵn sàng làm mọi thứ để anh ta vui vẻ. Chị ngộ nhận, sống như chị mới là yêu hết mình, hết lòng.

Ở với nhau chưa tròn năm, cuộc sống của chị tôi trải qua bao sóng gió. Ba mẹ tôi thương con nên mua nhà, sắm xe và cho anh chị ít tiền làm vốn. Nếu anh chí thú làm ăn thì cuộc sống của họ cũng không đến nỗi thua kém ai. Thế nhưng, anh ném những đồng tiền vào những thú vui vô bổ, cờ bạc rồi nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng. Bao nhiêu tiền cũng lần lượt đội nón ra đi, thậm chí anh ta còn bán cả chiếc xe ba mẹ tôi mua cho để lấy tiền ăn xài. Hết tiền, anh ta về ôm chị, ngọt ngào vài lời chị tôi đã mụ mị về nhà ba mẹ mượn tiền đưa cho chồng ăn chơi.

Cái hết mình, hết lòng của chị chẳng nhận được sự trân quý của chồng mà mỗi lần không có tiền lại anh ta lại giày vò chị. Thậm chí trong một lần say, anh ta còn nói: “Cô mà nghèo, tôi không bao giờ lấy cô về làm vợ”. Khi tiền trong nhà đã cạn và ba mẹ tôi không thể cho chị thêm một đồng nào nữa thì anh đi ngủ với gái bia ôm. Anh ta bộc lộ hết mọi tật xấu, trơ trẽn sờ đùi, hôn ngực ả đàn bà kia trước mặt biết bao nhiêu người.

Chị tôi chết đi sống lại vì quá đau đớn. Chị lại rạch tay tự tử. May thay, tôi qua nhà và phát hiện kịp thời. Ba mẹ tôi đến bệnh viện, họ dường như đã cạn nước mắt để khóc cho một đứa con gái quá nhu nhược như chị. Xót xa, mẹ tôi bảo: “Ba mẹ dứt ruột đẻ con ra. Con chưa từng nhỏ một giọt nước mắt nào vì cha mẹ, vậy mà vì một thằng không ra gì con sẵn sàng coi rẻ mạng mình như vậy. Sao ngu si và ngu muội vậy con?”.

Chị cấp cứu, chồng không những không vào thăm mà còn ngang nhiên dắt gái về nhà. Mấy ngày nằm viện tôi thấy chị vò đầu bứt tóc. Đau đớn đến tột độ, có lúc lại đăm chiêu nghĩ ngợi. Rồi một hôm, chị nắm tay tôi bảo: “Chị quá hiểu con người anh ta rồi. Đến lúc chị gạt nước mắt và làm lại cuộc đời rồi”.

Đàn bà càng hiền lành, trải qua tổn thương càng mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Ngày ra viện là ngày chị viết đơn ly hôn. Tôi thấy môi chị cắn chặt đến ứa máu. Người đàn ông chị yêu thương hơn cả mạng sống mình, buông tay là điều không dễ dàng. Nhưng trải qua cú sốc chết đi sống lại, tận cùng của đau khổ chị đâu còn cách nào khác là chia tay người chồng tệ bạc này.

Đàn bà à, ta không thể giữ được trái tim một người đàn ông nhưng có thể lựa chọn con đường cho riêng mình. Khi bị phản bội, hoặc là cứ tuyệt vọng để đời mình chìm trong bóng tối hoặc là mạnh mẽ đứng lên. Đàn bà bản lĩnh sẽ không cho mình được phép gục ngã. Đạp lên đau khổ, đạp lên mọi sự nhẫn tâm phản bội mà mạnh mẽ vươn lên như mầm xanh sau cơn bão.