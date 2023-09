Chị gái tôi là một người rất hiền lành. Nhắc về chị ai cũng nghĩ ngay đến sự yếu đuối, thậm chí nhiều người nói chị nhu nhược. Chị quen một anh vài tháng đã đòi kết hôn. Ba mẹ tôi ngăn cản kịch liệt vì thấy anh không tốt. Quá đau khổ, chị đã uống nguyên chai thuốc sâu tự tử. Chị yêu anh đến mất hết lí trí, mụ mị cả người. Chị sống không thể thiếu anh được nên quyết định chấm dứt cuộc sống của mình.

Ba mẹ tôi buôn bán, cuộc đời gặp biết bao nhiêu hạng người nên nhận ra anh là kẻ chỉ háo tiền sau vài lần tiếp xúc. Ba mẹ ra sức can ngăn, dùng mọi cách từ khuyên răn đến to tiếng cãi nhau nhưng chị vẫn không thay đổi ý định. Khi chị uống thuốc sâu tự tử, may thay mẹ tôi phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu. Quá hoảng sợ, sau khi chị tỉnh lại ba mẹ đã gật đầu cho họ đến với nhau.