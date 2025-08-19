Sau hôm nay, thứ Ba 19/8/2025, sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Tâm linh - Tử vi 19/08/2025 04:50

3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'.

Tuổi Sửu

Công việc của người tuổi Sửu trở nên khá thuận lợi, trôi chảy. Những vận may liên tục tìm đến con giáp này, do đó bản mệnh nhận được khá nhiều lời khen trong công việc từ những đồng nghiệp xung quanh. Bạn không những không bị áp lực về tài chính mà ngược lại có thể thoải mái chi tiêu cho nhu cầu của bản thân.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ đón nhận những điều ngọt ngào, chan hòa. Người tuổi này và nửa kia đang có khoảng thời gian yêu đương mãnh liệt. Người độc thân có thể quên đi những chuyện buồn trước đó để bắt đầu mối quan hệ mới. 

Sau hôm nay, thứ Ba 19/8/2025, sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra khá dễ dàng. Đường công danh sự nghiệp của con giáp này hanh thông nhờ tài ăn nói khéo và bản tính hòa đồng của mình. Người tuổi này hiện đang có nguồn thu nhập phụ cao hơn so với công việc chính, do đó hãy nên cân nhắc lại con đường sự nghiệp của mình. 

Vận trình tình cảm diễn ra êm xuôi, tốt đẹp. Bản mệnh luôn nhận sự quan tâm của người ấy nên dù có gặp sóng gió gì cũng không sợ. Người độc thân nên tự cho mình cơ hội thì mới có thể tìm kiếm được người phù hợp với mình.

 

Sau hôm nay, thứ Ba 19/8/2025, sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất sẽ trở nên suôn sẻ và thuận lợi đủ đường. Những kế hoạch trước đó đang dần tiến đến con đường thành công như mong muốn ban đầu của bản mệnh. Vận trình tài lộc của con giáp này được nâng cao nhờ những kế hoạch hợp tác có lợi.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ trở nên khởi sắc và tốt đẹp. Người độc thân nên cởi mở hơn nếu muốn gặp được một nửa yêu thương của đời mình. Đôi lứa yêu nhau cuối cùng cũng về với nhau sau những mâu thuẫn, hiểu lầm trước đó. Thậm chí là câu chuyện ngọt ngào giữa bạn và người ấy khiến nhiều người không khỏi mơ ước.

Sau hôm nay, thứ Ba 19/8/2025, sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Ba 19/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Ba 19/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi ngày mới, thứ Ba 19/8/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Tình tiết MỚI vụ du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Phát hiện chữ nghi của nạn nhân

Tình tiết MỚI vụ du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Phát hiện chữ nghi của nạn nhân

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Bé trai 6 tuổi bị thủng ruột do nuốt 4 viên nam châm

Bé trai 6 tuổi bị thủng ruột do nuốt 4 viên nam châm

Sức khỏe 1 giờ 19 phút trước
Trà táo đỏ kỷ tử có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 'đại kỵ' với 3 nhóm người này

Trà táo đỏ kỷ tử có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 'đại kỵ' với 3 nhóm người này

Sống khỏe 1 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 19/8/2025, sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Sau hôm nay, thứ Ba 19/8/2025, sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (19/8/2025), Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (19/8/2025), Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Bí quyết ăn bơ giúp giảm cân hiệu quả, chị em đã biết chưa?

Bí quyết ăn bơ giúp giảm cân hiệu quả, chị em đã biết chưa?

Làm đẹp 2 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (19/8/2025), 3 con giáp ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (19/8/2025), 3 con giáp ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 19/8/2025, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, tiền rơi trúng người, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến

Sau ngày mai, thứ Ba 19/8/2025, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, tiền rơi trúng người, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 19/8/2025, trời quang mây tạnh, khổ tận cam lai, 3 con giáp phú quý ngập tràn, sung túc đủ đầy, tiền tài về két 'ào ào như thác đổ'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 19/8/2025, trời quang mây tạnh, khổ tận cam lai, 3 con giáp phú quý ngập tràn, sung túc đủ đầy, tiền tài về két 'ào ào như thác đổ'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 19/8/2025, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 19/8/2025, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hàng xóm kể lại khoảnh khắc vợ đâm chồng tử vong: Bố mẹ hoảng loạn chỉ biết la hét, loay hoay mãi để đưa con đi cấp cứu

Hàng xóm kể lại khoảnh khắc vợ đâm chồng tử vong: Bố mẹ hoảng loạn chỉ biết la hét, loay hoay mãi để đưa con đi cấp cứu

Tình tiết đau lòng vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Đã kết hôn khoảng 5 năm, có một con trai 5 tuổi

Tình tiết đau lòng vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Đã kết hôn khoảng 5 năm, có một con trai 5 tuổi

'Lạnh người' bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ đăng ảnh ngồi khóc sau khi sát hại chồng

'Lạnh người' bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ đăng ảnh ngồi khóc sau khi sát hại chồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ Ba 19/8/2025, ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc bủa vây, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Đúng hôm nay, thứ Ba 19/8/2025, ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc bủa vây, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (19/8/2025), Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (19/8/2025), Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Cuối ngày hôm nay (19/8/2025), 3 con giáp ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (19/8/2025), 3 con giáp ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

Sau ngày mai, thứ Ba 19/8/2025, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, tiền rơi trúng người, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến

Sau ngày mai, thứ Ba 19/8/2025, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, tiền rơi trúng người, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 19/8/2025, trời quang mây tạnh, khổ tận cam lai, 3 con giáp phú quý ngập tràn, sung túc đủ đầy, tiền tài về két 'ào ào như thác đổ'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 19/8/2025, trời quang mây tạnh, khổ tận cam lai, 3 con giáp phú quý ngập tràn, sung túc đủ đầy, tiền tài về két 'ào ào như thác đổ'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 19/8/2025, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 19/8/2025, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông