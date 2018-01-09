Nếu muốn quay lại với chồng cũ, phụ nữ hãy nhớ lí do mình kết thúc

Vợ chồng ở với nhau một ngày đã nên nghĩa, huống chi những người đàn bà sống chung bao năm, sinh con đẻ cái cho chồng. Sợi dây vô hình của hai chữ “vợ chồng” đôi khi trói buộc người đàn bà cả đời. Dù ly hôn, họ vẫn nặng lòng với chồng cũ.

Người ta ly hôn vì những lí do na ná như nhau: Sống chung với nhau không hợp, vì một trong hai người ngoại tình, vì chồng cờ bạc, vũ phu, dối trá… Nghe qua thì đơn giản nhưng chừng ấy câu chuyện là bao nhiêu sự tổn thương và đau đớn. Và người rơi nước mắt nhiều nhất đâu ai khác chính là người đàn bà.

Bao năm sống với anh, chị chưa một ngày yên ổn. Có những ngày đến hạn đóng tiền điện, tiền nước, con bệnh sốt trong túi không còn một đồng chị phải chạy vạy khắp nơi. Còn chồng đi làm lương ít ỏi lại ném hết vào trò vô bổ đó. Có lần, chị nhận lương chưa kịp mua sữa cho con đã bị anh lấy sạch. Đường cùng, chị ly hôn. Sau khi chia tay, anh rể tôi lại cay cú lao vào số đề nhiều hơn. Thậm chí còn tìm vợ cũ để xin tiền đánh đề khiến ai cũng ngao ngán.

Chị gái tôi ly hôn sau 4 năm chung sống với chồng. Khi chị ly hôn, cả gia đình tôi không hề buồn mà rất vui mừng khi chị dứt được người chồng tệ bạc đó. Anh rể tôi nghiện lô đề. Ngày nào cũng vét tiền mua vài con số. Những buổi chiều ngồi vật vờ chờ kết quả. Bao nhiêu tiền cũng đội nón ra đi, anh bán dần của cải trong nhà. Chị tôi làm được bao nhiêu tiền anh cũng moi hết đi đánh đề. Chị cứ khóc và khuyên răn anh đủ điều mà anh vẫn không nghe.

Chị biết nếu sống với anh cả đời thì chị sẽ khổ. Nhưng thật tâm chị vẫn thương anh. Nhìn anh sau những ngày tháng chị xách đồ đạc rời khỏi nhà, ăn uống thất thường, người gầy rộc như xác ve chị cũng chạnh lòng thương. Đôi lúc, gặp anh chị lại dúi cho ít tiền. Chị bảo với tôi, nếu anh không nghiện lô đề có lẽ cuộc đời của chị và anh đã khác.

Thỉnh thoảng, chị quay về nhà cũ. Quét cái nhà, cắm hộ anh nồi cơm, giặt mớ đồ để cả tuần trong chậu. Thấy anh sống một mình kham khổ chị lại chạnh lòng thương. Một hôm trời mưa gió, chị tôi sang nhà anh nhưng không về được. Đêm ấy, họ lại ngủ với nhau. Bao nhiêu hờn căm, đau đớn trong lòng như rũ bỏ hết. Anh rể tôi ôm chị mà nói cho anh cơ hội để sửa chữa. Anh sẽ bỏ lô đề, sẽ đi làm và lo cho cuộc sống hai mẹ con chị. Chị như quên hết những tháng ngày cơ cực trước đây, gật đầu đồng ý.

Anh chị quay lại với nhau trong sự sững sờ của mọi người. Ai cũng lắc đầu bảo chị dại nhưng chị tôi vẫn tin vào quyết định của mình. Tận sâu trong tim chị vẫn yêu người đàn ông đó, vẫn mong muốn con mình có một gia đình trọn vẹn.

Nhưng bản chất đã ngấm vào máu làm sao có thể thay đổi trong một sớm một chiều? Anh rể tôi sau một thời gian thay đổi lại quay về đường cũ như con thiêu thân. Sau khi ly hôn, chị cũng gom góp được một số tiền. Một bữa chị đi làm, anh lén lấy hết đi đánh đề.

Chị lại khóc, lại đau đớn vì người đàn ông đó thêm một lần nữa. Khó khăn lắm chị mới đứng dậy được sau cú sốc ly hôn, mà bây giờ mọi thứ lại nhấm chìm chị xuống tận đáy. Chị lại ôm con rời khỏi nhà.

Tận cùng trong trái tim, đàn bà nào cũng khao khát yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ chị tôi đáng thương hơn là đáng trách. Bởi tận sâu trong tim đàn bà nào cũng khao khát và mong chờ một hạnh phúc. Nhưng chị tôi đã sai khi cho người ta cơ hội.

Đàn bà à, trước khi có ý định quay lại với người cũ hãy nghĩ đến lí do tại sao mình kết thúc. Mình đã đau đớn và tuyệt vọng ra sao. Vết thương nào, dù sâu đến mấy cũng có thể lành nếu đàn bà học cách buông. Đừng mặc lại chiếc áo gai góc mà ta đã nhọc công cởi bỏ, chỉ khiến ta thêm đau đớn thêm lần nữa.