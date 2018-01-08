Đàn ông chỉ trân trọng đàn bà lúc chưa có được và khi đã rời xa

Nhiên ngồi buồn bã, nhìn lên đồng hồ. Hơn 1 giờ sáng, chồng vẫn chưa về. Lẽ ra sau giờ tan ca chiều, năm giờ anh đã có mặt ở nhà. Chắc lại say sưa “chén tạc chén thù” với bạn, hứng chí lên lại rủ nhau đi hát karaoke, massage giải trí. Đã bao nhiêu lần giữa đêm anh về, người khật khưỡng say, lăn ra ngủ. Sáng mai anh dậy cuống cuồng mặc quần áo rồi vội vã đi làm.

Đàn ông thật lạ, nhiệt tâm với mọi thứ nhưng lại không hề biết rằng người cần được trân trọng nhất chính là người đàn bà của cuộc đời mình. Đàn ông muôn đời như con mãnh thú thích chinh phục cái mới. Vợ như con chim trong lồng, con cá nằm trong chậu thì mất hết hứng thú và chẳng còn nâng niu.

Ngày xưa khi yêu cô, anh đâu phải là người như vậy. Nhiên tuy không đẹp rực rỡ nhưng làn da trắng như trứng gà bóc, mái tóc dài ngang lưng khiến bao chàng trai mê mẩn. Họ tìm mọi cách tán tỉnh, tỏ tình nhưng cô đều từ chối. Anh kiên trì theo đuổi ba năm mới khiến cô xiêu lòng. Anh hay đợi cô sau mỗi lần tan học. Cô không thèm để ý, anh cứ lẽo đẽo theo sau đến tận cổng nhà. Khi thấy cô vào nhà mới quay về. Sau này anh bảo, hồi đó ở trong trường có vụ hiếp dâm nữ sinh, anh rất lo nên ngày nào thấy cô vào nhà rồi mới yên tâm vòng xe về nhà.

Anh không phải là chồng tệ bạc nhưng vô tâm đến mức chỉ cần nghĩ tới là Nhiên thấy đau lòng. Bao lần để cô mòn mỏi đợi cơm. Bao lần sinh nhật, lễ tết không có lấy một nhành hoa, một lời chúc cho vợ. Cô nhớ cái lần mình sinh con ở bệnh viện, ba mẹ không vào kịp vì ở xa quá. Vết mổ khiến cô cựa mình không nổi, con thì khóc mà chồng trải chiếu nằm ngủ ngon lành dưới sàn bệnh viện.

Hồi yêu nhau, những quan tâm của anh khiến cô rất cảm động. Có lần Nhiên bị gãy tay, không lái xe đi học được. Mấy tháng trời, dù nhà xa anh vẫn qua chở cô đi rồi đưa về. Ban đêm, đang nói chuyện điện thoại lỡ cô buột miệng đói bụng anh cũng không ngại đường xa mà mang đồ ăn đến.

Sau khi cưới, những tưởng hạnh phúc nhân lên nhưng càng ngày anh càng vô tâm. Sống với nhau bao năm, dần dần mọi xúc cảm nguội lạnh. Đôi lúc Nhiên cảm giác ngoài con ra họ chẳng có gì để nói với nhau. Cô buồn bã mà không biết thoát ra cảnh này như thế nào.

Rồi cô phát hiện ra chồng mình những buổi chiều nhậu nhẹt với bạn còn đi tìm gái để thỏa mãn. Chẳng có người đàn bà nào chịu được cảnh chồng ngủ với đàn bà khác, cho dù đó là “ăn bánh trả tiền” đi chăng nữa. Mà anh đi với gái nhiều lần rồi, đâu phải một hai lần.

Nhiên không hiểu vì sao anh có thể thay đổi nhiều đến như vậy. Anh hình như biến thành con người khác hẳn, không còn là người đàn ông yêu thương cô ngày nào. Buồn bã, cô ôm con về nhà mẹ. Anh qua xin lỗi, năn nỉ cô quay về. Cô cũng nghĩ vì con mà quay lại. Nhưng rồi, một lần vô tình cô thấy anh ôm gái bia ôm ở quán nhậu. Không thể chịu nổi nữa, cô viết đơn ly hôn.

Đàn ông nhiệt tâm với tất cả nhưng lại vô tâm với người đàn bà bên cạnh mình - Ảnh minh họa: Internet

Anh sững sờ khi cô chìa tờ giấy ly hôn trước mặt. Bây giờ anh mới thấy sự việc nghiêm trọng. Cô đã kí sẵn, anh cầm tờ giấy mà tay run run. Anh năn nỉ cô nghĩ lại. Thậm chí đã quỳ xuống xin cô tha thứ. Anh bảo, vẫn yêu và cần cô, còn việc anh đi nhậu nhẹt, ôm gái bia ôm chỉ là qua đường. Nhiên nhìn anh, không hiểu sao chồng mình có thể nói ra những câu đó mà không hề cảm thấy xấu hổ. Cô gào lên: “Qua đường hay không thì nó cũng làm tôi đau đớn tận cùng rồi. Không bao giờ tôi tha thứ cho anh được”. Nói rồi, cô ôm con đi, bỏ anh một mình ngồi lại với dáng vẻ đau khổ.

Đàn ông chỉ trân trọng người đàn bà khi chưa có được và lúc họ đã rời xa. Chưa có được thì làm mọi cách để sở hữu, có được rồi thì ngao ngán, chán chê. Chồng có thể không hoàn hảo nhưng một người chồng vô tâm, ngoại tình là nỗi đau rất lớn đối với người vợ. Khi vợ rời xa đàn ông mới giật mình nhận ra sự quan trọng của vợ trong cuộc đời mình. Có không trân trọng, mất đi mới giật mình hối tiếc thì đã quá muộn màng!