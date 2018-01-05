Đàn bà thật sự buông bỏ sẽ không oán, không hận, không đau

Tâm sự gia đình 05/01/2018 13:56

"Nhắc về chuyện cũ chị chẳng còn tha thiết gì con người tệ bạc ấy. Anh ta như người dưng nước lã. Mà người dưng thì mặc kệ, chuyện của họ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc đời chị nữa. Chị sống cho chị, không hận hay oán trách ai cả…".

Đằng sau mỗi cuộc ly hôn người rơi nước mắt nhiều nhất luôn luôn là đàn bà. Nỗi đau sau khi ly hôn ám ảnh cả đời, nhiều người tỏ ra mình đã quên nhưng vết thương lòng lâu lâu lại cựa mình nhức buốt. Đàn bà chỉ thật sự buông bỏ khi nghĩ về chuyện cũ mà lòng thanh thản: Không hề oán giận, không hận và cũng chẳng còn cảm giác đau!

Người ta bảo để đánh giá nhân cách của một người đàn ông thì hãy nghe anh ta nói về người cũ sau khi chia tay. Điều này đúng! Anh chị hàng xóm của tôi ly hôn mới vài tháng nay. Nhà chỉ cách nhau một bức tường nên những lục đục, bất hòa xảy ra trong gia đình họ tôi đều biết. Họ thường xuyên cãi vã, đồ đạc bị đập phá loảng xoảng trong nhà. Lần nào họ cãi nhau tôi cũng nghe tiếng chị vợ khóc nức nở, còn anh chồng thì đập hết món đồ này đến đồ khác vừa gào lên chửi rủa. Là hàng xóm, tôi rất mệt mỏi khi họ cãi vã như cơm bữa.

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Đằng sau mỗi cuộc ly hôn, người rơi nước mắt nhiều nhất vẫn là đàn bà - Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng không mấy ngạc nhiên khi nghe tin họ li dị. Vả lại, họ cũng chưa có con nên không ràng buộc gì nhiều. Mỗi khi có ai đó nhắc lại chuyện này, anh chồng lại làm ra vẻ vô cùng tội nghiệp. Anh kể cho hàng xóm và cho cả tôi nghe về vô số những tội lỗi của vợ cũ. Chị luộm thuộm, không biết nấu ăn, tiêu xài hoang phí lại nhiều tật xấu. Anh không thể chịu đựng được nên li hôn. Cái cách anh ta kể về vợ cũ như kể về kẻ thù chứ không phải người anh ta từng ôm ấp, thương yêu.

Vài tháng sau tôi có gặp lại chị. Chúng tôi ngồi uống cà phê trong một buổi chiều muộn màng. Tôi hỏi về cuộc sống hiện tại của chị, chị bảo mình ổn và thanh thản rất nhiều. Tôi kể cho chị nghe về chuyện anh chồng cũ rêu rao khắp nơi về tật xấu của chị khi làm vợ. Chị lắng nghe chăm chú, khác với suy nghĩ của tôi là chị sẽ nổi giận thì chị chỉ cười rồi bảo: “Nếu anh ta làm vậy thì càng chứng tỏ việc chị ly hôn là đúng đắn hơn bao giờ hết”.

Suốt cả buổi nói chuyện, mỗi khi nhắc về chuyện chồng cũ gương mặt chị lại thoáng nét buồn nhưng tuyệt nhiên không hề có một câu nào nói xấu hay kết tội chồng. Nhấp ngụm cà phê chị bảo: “Chuyện gì cũng từ hai phía chứ làm sao từ một phía được. Anh chị ly hôn thì lỗi là của cả hai người. Chị cảm thấy mình không thể hạnh phúc nổi thì chị ly hôn. Mà bây giờ nhắc về chuyện cũ chị chẳng còn tha thiết gì con người tệ bạc ấy. Như người dưng nước lã. Mà người dưng thì mặc kệ, chuyện của họ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc đời chị nữa. Chị sống cho chị, không hờn hay oán trách ai cả…”.

Tôi thật sự rất nể người đàn bà ngồi trước mặt mình. Sống cạnh nhà nhau bao năm nhưng đến bây giờ tôi mới thấy được bản lĩnh của người đàn bà nhỏ bé này. Không chỉ buông bỏ cuộc hôn nhân trên giấy tờ, trong tâm trí của chị cũng thật sự buông bỏ người đàn ông tệ bạc này.

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Ở bên một người đàn ông nếu bình yên thì giữ, sóng gió thì buông - Ảnh minh họa: Internet

Trong một lần sinh nhật bạn, tình cờ hai vợ chồng chị gặp nhau trong bữa tiệc vì người kia là bạn chung của hai người. Chị không hề tỏ ra khinh miệt hay giận dữ, cứ vui vẻ tận hưởng những phút giây bên bạn bè. Ngẩng cao đầu nhìn anh ta không một chút cảm xúc. Tôi thấy thoáng trong mắt anh ta sự ngạc nhiên. Có lẽ anh ta đang tự nhủ thầm cứ tưởng chị đau đớn, vật vã khóc lóc lắm.

Đàn bà à, ôm mãi một nỗi đau chỉ khiến người đàn bà héo úa dần dần. Việc gì trên đời nếu nắm được trong tay thì cũng buông xuống được. Lựa chọn một người ở bên mình trọn đời cũng như thế, bình yên thì giữ, sóng gió quá thì buông. Sống thanh thản vui vẻ với từng giây phút hiện tại, đó là điều một người phụ nữ trải qua đau thương, mất mát tận cùng nên làm.

Đàn bà sau ly hôn: Thành thật với chính mình thì sẽ thanh thản

Đàn bà sau ly hôn: Thành thật với chính mình thì sẽ thanh thản

Nếu chồng chỉ cho ta những nỗi đau thương và mất mát thì hãy buông tay. Chữ buông không chỉ ở việc kí vào tờ giấy ly hôn mà buông bỏ ngay trong lòng mình. Không buồn, không oán, không đau! Đàn bà sau ly hôn chỉ cần thành thật với chính lòng mình rồi sẽ thanh thản.

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