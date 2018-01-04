Đàn ông ngoại tình, ăn nằm cùng người đàn bà khác đa phần là vì khoái cảm thể xác. Còn đàn bà, một khi trong lòng tan nát, đổ vỡ với chồng mới nghĩ đến chuyện tìm một bờ vai khác để tựa nương. Đàn ông ngoại tình đường về thì dễ, còn đàn bà ngoại tình chỉ một lần lên giường với đàn ông khác cả đời mang tiếng lăng loàn.

Bạn tôi có một cuộc hôn nhân bất hạnh. Hai năm qua bạn cố gắng chịu đựng người chồng tệ bạc cũng vì nghĩ cho danh dự gia đình, giữ cha cho đứa con của mình. Chúng tôi thỉnh thoảng hẹn nhau đi cà phê, và lần nào bạn cũng cố trang điểm thật đậm để che những vết xước trên má. Người bạn dọc ngang những vết sẹo do bị chồng bạo hành. Nhiều lần nhấp ngụm cà phê đắng ngắt, bạn bảo không biết chịu được đến khi nào nữa. Hôm qua bạn tới tháng, đau bụng đến không ngồi dậy được, vậy mà chồng về thấy bạn nằm bảo bạn lười biếng không chịu làm việc, để chồng nai lưng ra nuôi hai cái tàu há mồm. Thế là anh ta xông vào tát vợ… Tôi thương bạn, nhiều lần cũng khuyên nếu chồng tệ bạc như vậy thì bỏ đi chứ giữ làm gì. Bạn bảo cũng từng nghĩ đến chuyện đó nhưng nói thì dễ nhưng làm khó lắm. Bạn và chồng cũng có một khoảng thời gian hạnh phúc. Dù sao cũng còn chữ nghĩa, rồi còn ba mẹ họ hàng hai bên nữa.

Bạn cam chịu bao năm sống với người chồng tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet Bạn cứ sống với người chồng tệ bạc như vậy, tự mình ôm những nỗi đau tinh thần lẫn thể xác. Tôi không biết bạn trông chờ điều gì ở người chồng này nữa. Trong một lần họp lớp cuối năm, bạn tôi gặp lại người yêu cũ hồi cấp ba. Hồi ấy, hai người nổi tiếng là một cặp “thanh mai trúc mã” nhưng không hiểu vì sao lại chia tay. Họ hỏi han, cho số nhau thỉnh thoảng đi uống nước. Bạn có nơi để tâm sự về nỗi buồn với chồng. "Tình cũ không rủ cũng tới", bạn ngã vào vòng tay người yêu cũ lúc nào không hay. Bạn thú nhận với tôi rằng bạn thấy rất có lỗi với chồng khi ngoại tình. Nhưng bạn bảo, người yêu cũ giống như cơn mưa rào trên mảnh đất cằn cỗi, thiếu thốn tình yêu bao lâu nay của bạn. Trái ngược với chồng, anh này cho bạn sự quan tâm, sự yêu thương, những câu hỏi han những lúc mệt mỏi mà bạn không thể tìm thấy trong cuộc hôn nhân bất hạnh. Bạn biết mình sai nhưng vẫn như con thiêu thân lao vào mối tình sai trái này. Năm bữa nửa tháng, họ lại dắt nhau đi nhà nghỉ. Anh người yêu cũ này cũng đã có vợ, có con.

Rồi không khó để chồng bạn biết được, còn bắt quả tang bạn vào nhà nghỉ với nhân tình. Anh ta lao vào túm tóc, đánh bạn một trận thê thảm. Bạn như tấm mền để anh ta xả giận, bao nhiêu hờn ghen, tức giận anh ta dồn vào những cú đấm, cú tát, đạp vào bụng. Nhân tình thấy vậy, sợ quá chạy một mạch ra ngoài. Đàn bà một lần ngoại tình đã bị mang tiếng là lăng loàn - Ảnh minh họa: Internet Sau những đau đớn ê chề thể xác, chồng đi rêu rao với họ hàng là bạn ngoại tình, lăng loàn phản bội. Anh ta còn cho họ xem những tấm hình anh chụp bạn tôi vào nhà nghỉ. Ai cũng dè bỉu, khinh khi bạn ra mặt. Và ngay sau đó, anh ta viết đơn ly hôn. Còn nhân tình của bạn thì quay về với vợ con. Vợ anh ta sau một hồi ghen tuông, khóc lóc cũng tha thứ cho chồng quay về. Chỉ còn lại mình bạn, đau đớn đến tận cùng về thể xác lẫn tinh thần. Chồng tệ bạc, vũ phu bao năm nay bạn cắn răng chịu đựng không ai nhìn thấy nhưng một lần bạn ngoại tình, bao nhiêu tiếng ác, tiếng xấu đổ lên đầu bạn. Bạn mất hết tất cả, gia đình lẫn danh dự. Sau khi kí vào lá đơn ly hôn, vì không chịu nổi miệng đời bạn ôm con lên thành phố kiếm sống. Nhìn bạn gạt nước mắt, dáng người nhỏ bé ở bến xe mà thương vô cùng. Tôi không biết liệu mai này bạn có được ngày nào bình yên nữa không?

Gửi người đàn bà ngoại tình: Trước khi lên giường với người đàn ông khác thì hãy ly hôn Chị đau đớn khi chồng tệ bạc nhưng chị đã sai khi làm một người đàn bà khác phải đau khổ. Khi ngã vào vòng tay người đàn ông ấy, chị quên mất rằng mình vẫn còn là vợ, là mẹ.

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