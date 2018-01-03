Gửi người đàn bà ngoại tình: Trước khi lên giường với người đàn ông khác thì hãy ly hôn

Tâm sự gia đình 03/01/2018 15:14

Chị đau đớn khi chồng tệ bạc nhưng chị đã sai khi làm một người đàn bà khác phải đau khổ. Khi ngã vào vòng tay người đàn ông ấy, chị quên mất rằng mình vẫn còn là vợ, là mẹ.

Chồng chị là một người rất tệ. Anh không những nhậu nhẹt, mê gái mà còn vũ phu. Sống với chồng bao năm nay chị luôn bị đau đớn, dằn vặt về thể xác lẫn tinh thần. Sau giờ làm, anh ta thường lê la nhậu nhẹt với bạn tới nửa đêm mới về nhà. Chị biết anh thường đi với gái bán dâm để thỏa mãn. Đôi lúc anh say về, có chuyện không vui là thẳng tay đánh chị.

Bốn năm trời như vậy nhưng chị cứ cố chịu đựng vì đứa con trai ba tuổi của mình. Chị tự nhủ nếu cha mẹ ly hôn, con chị sẽ không có cha, sau này lớn lên sẽ mang nhiều mặc cảm. Chị sống với chồng trên danh nghĩa nhưng lòng chị chỉ xem anh ta như kẻ chung nhà. Tình cảm giữa chị và anh ta đã nhạt dần theo những trận đòn tàn bạo. Hôm nào chồng nhậu xỉn không về nhà chị lại cảm thấy nhẹ lòng vì hôm ấy không bị càm ràm, đánh chửi.

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Sống với người chồng tệ bạc, chị chưa một ngày được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Chị có một quán nước nhỏ gần nhà. Buôn bán nước giải khát và vài ba thứ bánh kẹo lặt vặt cũng đủ cho mẹ con chị trang trải qua ngày. Anh hàng xóm gần nhà hay qua ngồi uống nước, nói chuyện. Thỉnh thoảng anh hay kê lại giúp chị cái bàn, sửa giúp chị bòng đèn bị hỏng. Nhiều buổi tối, anh ấy còn sang phụ chị dọn dẹp đóng cửa quán nước.

Anh hay quan tâm hỏi han chị. Thấy những vết bầm trên má, trên tay do chồng đánh anh hay mua giúp chị chai dầu, liều thuốc. Trái tim tưởng chừng đã chai sạn của chị lại bắt đầu cảm động vì một người đàn ông không phải chồng mình. Chị có tình cảm với anh ta lúc nào không hay, và anh cũng không giấu giếm rằng anh ta yêu chị. Nhưng cuộc đời oái ăm thay, anh ta đã có vợ và hai đứa con gái.

Tình cảm đã có, chuyện gì đến cũng đã đến. Một bữa trời mưa tầm tã, anh qua quán. Chị đóng cửa tránh nước mưa tạt vào và hai người đã đi quá giới hạn. Chị như nắng hạn gặp mưa rào, bao nhiêu đau khổ, ấm ức với chồng được người đàn ông này xoa dịu. Chị biết mình sai khi ngoại tình, ăn nằm với người khác nhưng chị không kiềm lòng được. Càng bị chồng đánh chửi chị lại đến với người đàn ông ấy nhiều hơn. 

Một buổi chiều có người đàn bà vẻ mặt khắc khổ đến tìm chị. Trông chị ta lam lũ, tội nghiệp. Người đàn bà bảo mình là vợ của người đàn ông ấy. Chị điếng người đợi chờ một cuộc đánh ghen tanh bành. Nhưng không, người đàn bà quệt ngang dòng nước mắt đang chảy ra nơi gò má đen sạm: "Hãy để chồng tôi quay về với vợ con. Là phận đàn bà hãy biết nghĩ cho nỗi đau của người đàn bà khác". Nói xong, chị ta quay về.

Một mình chị ngồi lại trầm ngâm suy nghĩ rất lâu. Chị đau đớn khi chồng tệ bạc nhưng chị đã sai khi làm một người đàn bà khác phải đau khổ. Khi ngã vào vòng tay người đàn ông ấy, chị quên mất rằng mình vẫn còn là vợ, là mẹ.

Gửi người đàn bà ngoại tình: Trước khi lên giường với người đàn ông khác thì hãy ly hôn - Ảnh 2
Đàn bà có chồng trước khi lên giường với người đàn ông khác hãy nhớ mình còn là một người vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà những lúc đau khổ, mệt mỏi với chồng là lúc dễ ngã vào vòng tay của người đàn ông khác nhất. Nhưng trước khi trút bỏ bộ quần áo để lên giường với người khác, hãy nhớ mình vẫn còn là một người vợ. Sau những giờ phút hân hoan của thể xác còn lại gì ngoài những điều tiếng và lời dè bỉu?

Đàn bà ngoại tình một lần, cả đời mang tiếng lẳng lơ. Bởi vậy, nếu không hạnh phúc với chồng hãy ly hôn trước khi lên giường cùng người đàn ông khác.

Tôi phải làm sao khi chồng vẫn nhớ người yêu cũ?

Tôi phải làm sao khi chồng vẫn nhớ người yêu cũ?

Tôi biết anh từng yêu một người rất sâu đậm nhưng không ngờ đến bây giờ anh vẫn không thể quên. Nếu chồng ngoại tình đi ăn nằm với người khác, tôi ghen tuông khóc lóc có lẽ cảm giác sẽ dễ chịu hơn. Đằng này, biết anh âm thầm ôm bóng hình người cũ trong câm lặng mà tôi không biết phải làm gì.

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