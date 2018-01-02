Phụ nữ sau ly hôn sẽ được nhiều hơn mất

Có những đêm tôi nằm suy nghĩ, nếu thời gian quay lại tôi có lấy một người chồng như anh không? Cuộc đời biến động làm sao tôi có thể lường trước hết những bất trắc có thể xảy đến. Tôi đã từng rất buồn nhưng chưa bao giờ hối hận vì mình đã tin, đã yêu, đã sống thật lòng và chân thành với tất cả.

Hôm nay là ngày giỗ của bố chồng cũ. Mặc dù đã ly hôn hai năm nhưng đến ngày giỗ của ông tôi vẫn dắt con về thắp hương cho ông nội. Tôi vẫn mua bánh trái, hoa quả đến như những ngày còn là con dâu trong nhà. Mọi người trong gia đình chồng cũ khi thấy mẹ con tôi đến vẫn chào đón rất thân tình. Gặp mặt chồng, tôi cũng chào xã giao một tiếng. Nhiều người thường đặt ra câu hỏi: “Sau ly hôn mối quan hệ với chồng sẽ ra sao?” Nhiều người chọn cách đường ai nấy đi, coi nhau như người dưng nước lã. Còn có nhiều người vì vết thương lòng quá lớn nên nỗi đau đã biến thành lòng thù hận. Chỉ cần nhắc đến chồng cũ đã thấy bao nhiêu cay đắng và ghê tởm ùa về. Người đàn bà nào cũng cảm thấy mình mất mát rất nhiều sau ly hôn.

Người đàn bà nào cũng cảm thấy mất mát rất nhiều sau ly hôn - Ảnh minh họa: Internet Bạn bè tôi vẫn thường hỏi: “Tại sao ly hôn rồi vẫn cứ qua lại với nhà chồng cũ? Đám giỗ bố chồng cũ thì về làm gì?”. Kể ra chuyện ly hôn của tôi và chồng cũng nhiều nước mắt. Tôi cũng cố níu kéo, cũng cố chừa cho chồng một cánh cửa mà quay về khi anh ta đi ngoại tình nhưng càng làm thế người đau đớn nhất vẫn là tôi. Và tôi đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài năm năm. Nhưng chỉ là kết thúc giữa tôi và chồng, còn những mối quan hệ khác với nhà chồng tôi vẫn giữ. Chồng phản bội nhưng gia đình nhà chồng rất tử tế và thương tôi. Mẹ chồng cũng từng khuyên nhủ chồng tôi rất nhiều khi anh đi ngoại tình. Bà cũng khóc vì thương tôi, thương cháu. Vợ chồng chúng tôi không thể sống cùng nhau nữa nhưng không thể phủ nhận một điều bà là bà nội của con tôi. Họ hàng nhà chồng cũ là cội nguồn của con. Tôi không có quyền cắt đứt những mối quan hệ đó.

Tôi không bao giờ gieo vào đầu con những suy nghĩ tiêu cực về ba nó và nhà nội. Có lẽ ở cương vị người chồng, anh ta là kẻ phản bội nhưng tôi không muốn chia rẽ tình cảm cha con. Con tôi học cấp 2, cũng đủ lớn để biết rằng ba mẹ không còn ở với nhau nữa nhưng những lần gặp ba con rất vui. Chuyện chia tay, đổ vỡ là của người lớn. Tôi không muốn trong trí óc non nớt của con in hằn những suy nghĩ không tốt về ba, về những đau đớn và tổn thương mà tôi đã chịu đựng. Tôi không phủ nhận đã từng rất tổn thương và đau đớn nhưng tôi thấy mình được nhiều hơn là mất. Hôn nhân tan vỡ nhưng bù lại tôi có một đứa con để thương yêu, cưng nựng. Có một gia đình chồng cũ vẫn thương yêu và trân trọng mình. Thỉnh thoảng đi chợ, gặp họ hàng bên chồng họ dúi vội vào tay tôi vài trái chuối, cái bánh mang về cho con mà tôi thấy ấm lòng. Dù thế nào đàn bà hãy sống bằng trái tim và sự chân thành - Ảnh minh họa: Internet Có những đêm tôi nằm suy nghĩ, nếu thời gian quay lại tôi có lấy một người chồng như anh không? Cuộc đời biến động làm sao tôi có thể lường trước hết những bất trắc có thể xảy đến. Tôi đã từng rất buồn nhưng chưa bao giờ hối hận vì mình đã tin, đã yêu, đã sống rất thật lòng và chân thành với tất cả. Bù lại sau đổ vỡ, còn có những mối quan hệ khiến tôi ấm lòng. Đàn bà sinh ra vốn dĩ đã thiệt thòi hơn đàn ông rất nhiều. Nhưng đàn bà à, nếu không tin được vào trái tim của người khác thì hãy tin vào trái tim của mình. Hãy cứ sống bằng trái tim và chân thành, rồi cuộc đời sẽ công bằng với tất cả.

Đàn bà à, sự chịu đựng không bao giờ đổi được hạnh phúc Giá mà cô biết rằng, đàn ông khi chân đã muốn đi, đã ăn nằm cùng kẻ khác thì trái tim đã cạn kiệt chân tình. Cô níu kéo chồng quay về bằng cách chịu đựng nhưng càng làm thế, nó càng khiến cô đau đớn và tổn thương gấp trăm lần.

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