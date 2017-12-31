Cô là người con gái rất xinh đẹp, giỏi giang. Biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi nhưng cô chỉ xiêu lòng trước mỗi anh, chàng trai có đôi kính cận tri thức và có tài gảy đàn ghita rất hay. Anh là người rất bảo thủ, mỗi khi nêu ý kiến thường bắt người khác nghe theo mình. Trong tình yêu cũng vậy, anh bắt cô thay đổi.

Nhiều người đàn bà vẫn luôn tin rằng nếu mình hết lòng chung thủy, hết mực hi sinh thì người đàn ông sẽ nhận ra tấm chân tình mà ở lại bên mình trọn đời. Đàn bà à, nếu một người đàn ông thương bạn thật lòng họ sẽ không để bạn phải chịu đựng, càng không gây ra cho bạn sự tổn thương nào. Sự chịu đựng dài dằng dặc theo năm tháng với người đàn ông tệ bạc sẽ không bao giờ đổi lại được sự hạnh phúc mà người đàn bà hằng ao ước.

Rồi hai người kết hôn. Cô trở thành một người vợ rất mẫu mực, đảm đang trong căn bếp nhà mình. Cô ngập tràn hạnh phúc trong tổ ấm nhỏ. Sung sướng khi nhìn anh ăn ngon lành những món ăn mà cô nấu, mặc những chiếc áo phẳng phiu thơm phức mà cô giặt. Anh cũng yêu cô nhưng tính cách anh vẫn không thay đổi. Anh gia trưởng và độc đoán, mọi việc lớn nhỏ trong nhà anh đều quyết định. Cô như cái bóng bé nhỏ đi bên anh.

Cô yêu anh rất nhiều, chỉ cần anh lên tiếng cô sẵn sàng nghe theo. Đôi lúc không cần anh nói, chỉ cần anh hơi nhíu mày cô đã lập cập bỏ món hàng xinh xắn muốn mua trên tay xuống kệ. Tình yêu đã biến cô thành một con người hoàn toàn khác nhưng cô không thấy buồn vì điều đó. Chỉ cần anh vui, chỉ cần anh hài lòng với cô như vậy là đủ.

Cuộc sống gia đình vẫn cứ êm đềm như thế cho đến khi cô sinh con. Cuộc sống như bị đảo lộn. Cô mệt mỏi hàng đêm trong con, tất bật không phút nào nghỉ. Lúc mang bầu cô tăng cân rất nhiều, thân hình xồ xề, những vết rạn chằng chịt trên đùi, trên bụng. Đó cũng là lí do anh bắt đầu chán cô và có nhân tình ở ngoài. Anh thường xuyên đi làm về trễ. Người anh thoang thoảng mùi nước hoa đàn bà, có lần giặt quần áo cô thấy dấu son môi đỏ chót trên cổ áo sơ mi. Linh cảm của một người vợ cho cô biết chắc rằng chồng ngoại tình.

Nếu là người đàn bà khác hẳn đã làm ầm lên với chồng, nhưng cô chọn cách im lặng. Cô yêu anh rất nhiều, tình cảm trước nay đến bây giờ vẫn không hề thay đổi. Cô nhìn mình trong gương, thấy mình xồ xề, luộm thuộm. Cô đổ lỗi tại mình xấu xí nên chồng mới thay đổi. Dù trong lòng đau đớn nhưng cô lại lấy mọi lí do xuất phát từ mình để bao biện cho chồng. Cô tin rằng chỉ cần mình thay đổi, mình cố gắng chồng sẽ quay về.

Những hôm sau đó, cô cố gắng vừa chăm con vừa chu toàn việc nhà. Nấu những món ăn thật ngon cho chồng. Cô cố gắng giặt giũ, dọn dẹp thật tươm tất để chồng về nhà được thoải mái. Có những hôm con đã ngủ, cô ngồi bên mâm cơm nguội ngắt mà anh vẫn chưa về. Con chưa tròn tuổi, để nấu được mâm cơm như vậy cô phải rất mệt mỏi, vậy mà rất nhiều lần anh không thèm đụng đũa. Anh vẫn triền miên đi đi về về như một cái bóng trong căn nhà, còn cô thì cắn răng chịu đựng không dám phàn nàn nửa lời. Cô sợ vợ chồng cãi nhau, anh lại có cớ mà bỏ cô.

Cô mệt mỏi và chán nản. Chồng ngoại tình cô đau đớn lắm mà vẫn mang bộ mặt vui cười. Mọi cố gắng của cô không có kết quả. Anh ta vẫn vô tâm, tệ bạc qua lại với nhân tình mà không biết rằng vợ mình đã biết tất cả. Đêm đêm, cô khóc ướt gối nghĩ đến cảnh chồng ôm ấp, vuốt ve nhân tình.

Giá mà cô biết rằng, đàn ông khi chân đã muốn đi, một khi đã ăn nằm cùng kẻ khác thì trái tim đã cạn kiệt chân tình. Cô níu kéo chồng quay về bằng cách chịu đựng nhưng càng làm thế, nó càng khiến cô đau đớn và mệt mỏi nhiều hơn.

Một hôm, bế con đi mua sữa ở siêu thị, cô tình cờ thấy chồng và nhân tình nắm tay sánh đôi nhau. Cô ôm con trân trân đứng nhìn, anh cũng nhìn thấy vợ nhưng gương mặt anh không hề thay đổi và không một chút biểu cảm sợ hãi nào cả. Nhìn họ đi ngang, cô chết trân không nói được lời nào.

Đàn bà càng chịu đựng càng đau khổ - Ảnh minh họa: Internet

Cô tự thấy mình quá ngu si khi cố ru ngủ mình bằng thứ hạnh phúc giả tạo. Chồng ngoại tình, người đau đớn từ đầu đến cuối là cô. Tại sao cứ mãi níu kéo, cứ mãi chịu đựng rồi mong một ngày anh ta sẽ hối hận mà quay về? Ôm nỗi đau từ lâu bây giờ cô mới cảm nhận được nó nhức buốt đến nhường nào.

Chiều hôm đó về nhà cô viết đơn ly hôn. Cô để sẵn trên bàn và ôm con rời khỏi nhà. Bây giờ nếu anh ta có quỳ xuống mà xin cô tha thứ thì cô cũng sẽ ra đi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn cô tự quyết định cuộc đời mình mà không nghe theo lời của bất kì ai. Khi trải qua nỗi đau cô mới nhận ra rằng, không có hạnh phúc nào được đánh đổi bằng sự cam chịu, nhất là sự cam chịu khi chồng ngoại tình.