Đàn bà thà sống một mình trong vui vẻ còn hơn sống với chồng trong nước mắt

Tâm sự gia đình 29/12/2017 11:34

Trước khi chưa cưới chồng, cuộc sống của chị vui vẻ biết bao nhiêu. Còn bây giờ, dù khóc cạn nước mắt thì cũng chẳng thể làm chồng thay đổi. Con ma men đã lấn át ý chí, làm anh bạc nhược. Sống với người chồng như vậy liệu chị có hạnh phúc?

Thế là chị đi lấy chồng. Ở quê, ba mươi tuổi mới có chồng như chị là hiếm. Tâm sự với tôi, chị bảo chị cũng chưa thật sự muốn kết hôn và tin tưởng chồng sắp cưới.  Vì ai cũng nói ra nói vào, hơn nữa tuổi chị cũng lớn nên khi anh đặt vấn đề chị đã gật đầu đồng ý.

Chị tôi nhan sắc không vượt trội nhưng dễ nhìn. Đến 30 tuổi chưa kết hôn bởi chị còn nhớ người yêu cũ. Mối tình đầu ấy cứ ở mãi trong tâm trí khiến chị khó mở lòng với ai. Chị cũng thử quen vài người sau đó, nhưng được vài tháng lại chia tay. Rồi chị quen anh Lâm và hai người tính chuyện kết hôn.

Anh Lâm gần nhà, năm nay xấp xỉ bốn mươi. Thú thật, mỗi lần đi ngang chợ thấy anh ta ngồi khật khưỡng với đám bạn trong quán nhậu tôi đã có ấn tượng không tốt về anh. Nhưng là người chị chọn, tôi cũng mong anh thương yêu thật lòng và mang đến cho chị tôi một cuộc sống hạnh phúc.

Đàn bà thà sống một mình trong vui vẻ còn hơn sống với chồng trong nước mắt - Ảnh 1
Tôi mong người đàn ông ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho chị - Ảnh minh họa: Internet

Đám cưới đơn sơ diễn ra trong sự vui mừng, chúc phúc của hai họ. Chị tôi cứ rơm rớm nước mắt khi bước chân về nhà chồng. Mẹ tôi mừng mừng tủi tủi. Bà cười thật tươi bảo chị về nhà chồng thì vui vẻ lên nhưng khi chị đi rồi, tôi thấy mẹ vào bếp đứng khóc một mình.

Sống với anh Lâm, cuộc đời chị tôi bắt đầu chìm trong nước mắt. Anh có tật hay nhậu ai cũng biết. Lúc quen nhau chị tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là thú vui lúc rảnh rỗi, lúc ấy anh chưa có vợ, cưới nhau về mọi chuyện sẽ khác. Sống chung một nhà chị mới nhận ra chồng mình nghiện rượu nặng. Sau vài tuần giả vờ tử tế anh cũng dần thể hiện bản chất thật của mình. Buổi sáng, mở mắt ra anh đã kiếm chai rượu tu một ngụm cho đỡ thèm. Cả ngày không chịu làm ăn, cứ tụ tập ở quán nhậu gần chợ mà “chén tạc chén thù”.

Có lần tôi đã thấy chị mình đứng khóc trong quán nhậu. Chị tìm đến tận nơi, năn nỉ anh về. Anh không về mà còn quát tháo chị trước mặt bao nhiêu người. Chị tôi buồn, tìm về khóc với mẹ. Mẹ tôi lại lựa lời bảo chị mềm mỏng mà khuyên răn chồng.

“Miệng ăn núi lở”, anh ném cả những đồng tiền cưới vào những chầu nhậu mời bạn bè. Sống bằng nghề may quần áo, những tưởng chị lấy chồng về có người đỡ đần, ai ngờ chị phải còng lưng làm lụng mệt nhọc để nuôi thêm chồng. Những đêm say về, hễ chị lên tiếng bảo ban anh ta không ngại ngần vung tay tát vợ. Rượu biến anh thành một con người khác, cộc cằn thô lỗ.

Rồi chị tôi có thai. Chị mừng rơi nước mắt, nghĩ chồng mình sẽ thay đổi khi có con. Nhưng vui mừng vài bữa, không có rượu trong người anh như mất sức sống và khi bạn bè rủ rê lại chứng nào tật ấy. Những ngày có bầu chị khổ sở vô cùng. Không được chồng quan tâm chăm sóc mà còn bị chửi rủa, có lần nhậu say về chị càm ràm anh tát chị rồi đập luôn cái máy may.

Vì quá mệt mỏi nên chị tôi sinh non. Thằng bé sinh thiếu tháng cứ ốm dặt dẹo, khóc lóc cả ngày lẫn đêm. Còn chồng vẫn chứng nào tật ấy, bỏ bê vợ mới sinh mà đi nhậu nhẹt đến nửa đêm mới về. Chị tôi u uất đến mức trầm cảm. May thay trong giai đoạn này có mẹ tôi bên cạnh. Mẹ đón hai mẹ con chị về và chăm sóc.

Khi vợ sang nhà ngoại, chồng chị không hề sang thăm hay đỡ đần gì. Chị tôi tuy có mẹ ở bên chăm sóc nhưng nhiều lần tôi thấy chị tôi len lén lau nước mắt. Tôi biết chị rất buồn khi có người chồng như vậy. Nghĩ tới tương lai mù mịt phía trước mà không khỏi đau lòng.

Đàn bà thà sống một mình trong vui vẻ còn hơn sống với chồng trong nước mắt - Ảnh 2
Từ khi lấy chồng, chưa có ngày nào chị được vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi chưa cưới chồng cuộc sống của chị vui vẻ biết bao nhiêu. Còn bây giờ, dù khóc cạn nước mắt thì cũng chẳng thể làm chồng thay đổi. Có con rồi mà anh vẫn không hề suy nghĩ lại. Con ma men trong người lấn át ý chí, làm anh bạc nhược. Sống với người chồng như vậy liệu chị có hạnh phúc? Chị lấy chồng, chưa một ngày nào được quan tâm, ghé vai phụ giúp việc gì dù lớn hay nhỏ, lại còn bị đánh bị chửi, vậy có chồng để làm gì?

Chị nói với chồng sẽ ly hôn. Anh ta có vẻ tỉnh ra và quỳ xuống xin chị tha thứ. Được vài hôm chăm con, cơn thèm rượu bùng lên anh ta lại bỏ tất cả mà đi theo bạn bè nhậu nhẹt tới đêm. Chị nhận ra rằng, mãi mãi chồng chị cũng không thể thay đổi được.

Rồi chị quyết định ly hôn với chồng và ở hẳn bên nhà mẹ. Cuộc sống của người đàn ông đó bây giờ không còn liên quan đến chị. Công việc may vá cũng đủ cho mẹ con chị sống qua ngày. Nghĩ đến những ngày tháng qua chị rùng mình sợ hãi.

Chị thà sống một mình trong vui vẻ còn hơn sống với chồng trong nước mắt!

Gửi người chồng ngoại tình: Không có hạnh phúc nào bền lâu khi được xây dựng trên nỗi đau của người khác

Gửi người chồng ngoại tình: Không có hạnh phúc nào bền lâu khi được xây dựng trên nỗi đau của người khác

Chưa tròn 6 tháng, ả đuổi anh ra đường. Anh bây giờ mới sáng mắt khi thấy ả lại lả lơi, cười cợt với những người đàn ông khác. Bây giờ anh ta đâu còn gì nữa, tiền bạc và cả căn nhà vợ chồng khổ cực chắt bóp năm năm trời mới có được cũng đã mất.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà lấy chồng phụ nữ lấy chồng đàn bà đau khổ đàn bà vui vẻ đàn ông tệ bạc chồng tệ bạc

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 1 giờ 44 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 2 giờ 17 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới