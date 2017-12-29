Vợ chồng chị tuy không khá giả gì nhưng cuộc sống yên ấm. Chồng chị làm nhân viên ở một công ty nhỏ, những buổi chiều thường ghé quán nhậu lai rai với đồng nghiệp. Mọi người thường chỉ đến quán này vì món ăn ngon lại phục vụ rất chu đáo. Trong những lần ghé nhậu, chồng chị quen với bà chủ quán. Ả rất trẻ, ăn mặc lại cực kì gợi cảm. Cũng nhờ thái độ lả lơi, cười cợt với khách mà quán ả rất đông. Đa phần là đàn ông sau một ngày làm việc mệt nhọc.

Chị ngồi câm lặng trong bóng đêm. Đứa con thơ sắp 3 tuổi đang ngủ ngon lành. Chồng chị giờ này đang ở nhà nhân tình. Chị thấy lồng ngực của mình như có một tảng đá nặng đè lên khiến chị không thở rồi. 5 năm làm mẹ, làm vợ tưởng đã nắm được hạnh phúc trong tay ai ngờ bây giờ tan biến như bọt xà phòng.

Chị tưởng anh chỉ đam mê, lú lẫn nhất thời nhưng càng ngày mê mẩn ả. Vợ như cái gai trong mắt, anh bảo đã chán ngán người vợ như chị. Một người suốt ngày cắm đầu vào bếp, người ngợm luộm thuộm. Anh cần một người đàn bà cho anh cảm giác thoải mái tự do chứ không phải suốt ngày càm ràm. Chị không thốt được lời nào khi nghe những lời thóa mạ từ chồng. Trong chuyện này anh là người có lỗi, mà bây giờ quay ngược lại trách chị sao?

Chồng chị như ăn phải bùa mê của ả. Một lần lên giường với ả, anh như một con thú bị nhốt lâu ngày bây giờ được sổng chuồng. Anh chìm đắm trong đam mê thể xác, hoan lạc. Ban đầu anh còn giấu giếm nhưng sau đó anh công khai với bạn bè. Rồi chị biết, chị đau như ai xát muối vào tim mình.

Anh bỏ bê vợ con, công khai mối quan hệ với ả. Những buổi đi làm về anh còn tới quán lăng xăng giúp ả trông quán. Tiền lương anh không đưa vợ, mà bị ả nói lời ngon ngọt lấy hết. Chị héo hon như cái cây thiếu nước lâu ngày. Chị thất vọng đến cùng cực, vết thương càng ngày càng sâu hoắm trong lòng. Đêm đêm ôm con mà nước mắt chị ròng ròng chảy. Chị thấy bất lực với bản thân, thấy cuộc đời của mình u tối, bế tắc.

Ả đàn bà không những không xấu hổ mà còn hếch mặt lên với chị mỗi lần hai người vô tình gặp nhau ở chợ. Ả đàn bà ghê gớm ấy còn tỉ tê với anh rằng thấy chị ngồi ôm eo trên chiếc xe máy với một người đàn ông khác. Hôm ấy, anh ta về tát vợ. Chị cảm thấy không còn có thể gắng gượng thêm một ngày nào nữa. Nếu chồng biết hối lỗi mà quay về chị sẵn sàng tha thứ nhưng đến nước này chị còn cố gắng vì một người đàn ông tệ bạc như vậy để làm gì?

Chị viết đơn ly hôn, anh kí nhanh chóng. Anh ta như được sổ lồng, hí hửng đến khoe với ả nhân tình. Bây giờ hai người có thể ngang nhiên đến với nhau mà không sợ ai ngăn cản nữa. Nhưng đâu có hạnh phúc nào lâu bền khi nhẫn tâm chà đạp lên nỗi đau của người khác? Về sống với nhau vài tháng, ả nhân tình bòn rút hết tiền bạc của anh. Ả tỉ tê, dụ ngọt anh bằng mọi cách. Anh như lú lẫn, đưa hết của cải cả giấy tờ nhà đất cho ả.

Anh ta ly hôn vợ rồi sung sướng nghĩ đến quãng thời gian tự do sắp tới với nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Chưa tròn 6 tháng, ả đuổi anh ra đường. Anh bây giờ mới sáng mắt khi thấy ả lại lả lơi, cười cợt với những người đàn ông khác. Anh hùng hổ định vung tay tát ả thì ả đã cho mấy thằng bảo vệ trong quán lôi xềnh xệch anh ra đường.

Bây giờ anh ta đâu còn gì nữa. Tiền bạc và cả căn nhà vợ chồng anh khổ cực chắt bóp năm năm trời mới có được đã mất. Nghĩ đến vợ con, anh thấy hối hận vô cùng. Anh tìm đến nhà mẹ vợ, mong được tha thứ. Nhưng chị chỉ cười mỉa mai và nói: “Nỗi đau của tôi đã đến tận cùng. Vết thương anh gây ra cho tôi vĩnh viễn không bao giờ lành lại được. Trọn đời này tôi không bao giờ tha thứ cho anh”.

Nói rồi chị đóng sập cửa trước mặt chồng cũ. Anh ta lủi thủi quay về. Tiền không, gia đình cũng không và sự phản trắc của nhân tình, đó là kết cục của một người đàn ông phản bội.