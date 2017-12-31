Chồng chị là người chịu khó, hay lam hay làm. Chị lấy anh cũng vì thương cái tính đó ở anh. Mười mấy năm sống với nhau, tuy cuộc sống lúc này lúc khác nhưng anh vẫn một lòng với chị. Bây giờ cuộc sống thong thả hơn một chút, anh có thời gian buổi sáng rảnh rỗi cà phê, chiều chiều nhậu nhẹt với bạn.

Chị bốn mươi tuổi, đủ để nếm trải đủ cay đắng ngọt bùi ở đời. Tuổi thơ chị cơ cực khi mẹ mất sớm, cha lấy thêm vợ nữa. Cưới chồng nghèo, từ hai bàn tay trắng để có được ngày hôm nay chị đã đổ không ít mồ hôi, nước mắt. Chị và chồng từng ngồi ở ngã ba đường sửa xe, gom từng đồng tiền lẻ ra chợ lấy rau về bán lại lấy lời. Trải qua biết bao nhiêu nghề, anh chị cũng gom được một số tiền nhỏ mở được một cửa tiệm cho riêng mình.

Chị tình cờ thấy được chồng và ả chở nhau trên chiếc xe máy. Ả ngồi sau còn ôm chặt, dựa cằm vào vai chồng chị tình tứ. Lúc ấy chị đã muốn phóng xe theo đập cho cặp gian phu dâm phụ ấy một trận. Chị sợ gì bọn họ, với lại chỉ chỉ cần alo một tiếng bao nhiêu anh em sẵn sàng đánh ghen phụ chị.

Rồi chị phát hiện anh ngoại tình . Nhân tình anh không ai khác là ả bán nước đầu chợ. Chị còn lạ gì ả đàn bà môi son lúc nào cũng đỏ chót, ăn mặc như muốn cởi trần trước mặt người khác. Ả thuộc dạng đàn bà lẳng lơ, chuyên mồi chài đàn ông để kiếm chác. Chồng chị hiền lành, chung thủy nhưng một khi lọt vào tầm ngắm của ả thì làm sao thoát được?

Nhưng chị kiềm lại được, “xấu chồng thì hổ ai”. Đêm ấy, chị vắt tay lên trán suy nghĩ về quãng thời gian đã qua. Bao nhiêu công sức, mồ hôi nước mắt và nghĩa vợ chồng mười mấy năm đâu thể phá nát trong một phút đam mê của chồng. Chị biết chắc, chồng chị bị ả mồi chài, quyến rũ. Phải suy nghĩ cách gì đó để chồng nhận ra bộ mặt thật của ả mà quay về.

Chị tìm đến đứa em họ tên Tiến nhờ giúp. Em chị chưa có gia đình, đẹp trai lại biết cách lấy lòng phụ nữ. Chị kể cho Tiến nghe về hoàn cảnh của mình. Vốn là chị em thân thiết, nghe tin chồng chị ngoại tình anh giận sôi người. Rồi Tiến bảo chị đừng lo, hạng đàn bà như ả chỉ cần quăng vô mặt vài ba đồng tiền là xong.

Rồi mấy hôm sau canh lúc chồng chị không có ở đó, Tiến tới uống nước ở quán. Rồi lân la làm quen với ả. Anh thường giả vờ móc ví đếm tiền cho ả thấy xấp tiền polyme dày cộm trong ví. Biết anh có tiền, lại rất đẹp trai hay ngồi một mình nên ả lả lơi, khêu gợi. Chẳng khó khăn gì để Tiến cho ả vào tròng. Chỉ một tuần sau Tiến đã có những bức hình hai người ôm hôn nhau thắm thiết.

Hôm ấy, sau giờ cơm khi hai người đang ăn trái cây chị mới nhẩn nha gợi chuyện: “Anh còn nhớ chú Tiến không? Em họ bên ngoại của em đấy. Chú ấy quen cô bán nước đầu chợ của mình.” Chị thấy mặt anh biến sắc. Chị lấy điện thoại mở những tấm hình Tiến gửi qua đưa cho anh xem. Mồ hôi anh rịn đầy trên trán.

Rồi chị tiếp: “Tưởng chú ấy có nơi có chốn đàng hoàng em cũng mừng, ai ngờ ả đó là hạng đàn bà lẳng lơ trắc nết. Mới quen được mấy bữa đã đi ăn nằm với thằng khác bị chú bắt tại trận. Nhận thấy bộ mặt thật của ả nên chú bỏ rồi”.

Chị chép miệng: “Đàn bà sao giờ ghê gớm quá, vì tiền mà sẵn sàng ngủ với hết thằng này đến thằng khác”. Chị nhìn anh đang ăn miếng táo như mắc nghẹn trong cổ họng. Chắc đang quá sốc vì câu chuyện của chị hoặc lo sợ chị biết việc anh ngoại tình. Chị không đả động gì việc anh ăn nằm với ả. Cứ để cho chồng nhận ra ả là hạng đàn bà rẻ tiền như thế nào cho anh sáng mắt ra.

Đàn bà khôn ngoan sẽ bình tĩnh khi chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Rồi từ hôm ấy, chị không thấy chồng ghé quán của ả nữa. Anh quay về làm một người chồng mẫu mực. Sau chuyện ấy anh càng nể phục chị vì biết chắc vợ biết mình ngoại tình nhưng không đẩy anh vào đường cùng.

Đàn bà từng trải và khôn ngoan luôn trân trọng những gì mình khó nhọc mới có được. Họ không dễ dàng dâng mồ hôi, nước mắt của mình cho kẻ thứ ba hưởng thụ. Đàn bà càng bình tĩnh khi chồng ngoại tình càng chứng minh mình bản lĩnh!