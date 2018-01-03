Đàn ông ngoại tình: Một lần bất tín vạn lần bất tin

Tâm sự gia đình 03/01/2018 11:25

Một lần chồng ngoại tình, trọn đời tôi không thể tin anh thêm một lần nào nữa. Dù lí trí đã tha thứ, mong ước cuộc sống gia đình vui vẻ như lúc xưa nhưng vết thương trong lòng thì không thể lành lại được.

Cảm giác của tôi lúc này y như có ai đó lấy dao đâm vào tim mình. Tôi đau đớn đến cùng cực. Phía bên kia đường, trong nhà nghỉ ấy chồng và nhân tình đang quấn lấy nhau. Tôi đã cố bao biện cho anh hết lần này đến lần khác khi bạn tôi gửi những tấm hình chồng tôi và một ả đàn bà âu yếm nhau trong rạp chiếu phim mà bạn vô tình bắt gặp. Tôi đã gào lên với bạn, bảo rằng bạn nhầm nhưng hôm nay, bạn chở tôi đến đây để chứng kiến cảnh chồng và ả nhân tình ôm nhau vào nhà nghỉ.

Bạn bảo cứ sau mỗi chiều tan ca, họ đều đưa đón nhau đến đây. Làm cùng công ty, biết bao lần bạn tôi thấy. Hôm nay, tận mắt chứng kiến cảnh chồng vui vẻ tay trong tay với ả đàn bà khác tôi gần như ngã quỵ. Bạn tôi bảo cho tôi sáng mắt ra khi cứ tin yêu chồng một cách mù quáng.

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Tôi đau đớn đến cùng cực khi chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi cưới nhau đã hơn năm năm rồi. Trong khoảng thời gian ấy tôi luôn tự hào rằng mình là một người đàn bà hạnh phúc. Cách đây một tháng, bạn tôi làm cùng công ty với chồng bảo anh đi ngoại tình. Bạn có đầy đủ bằng chứng và gửi cho tôi xem nhưng tôi cứ bao biện hết lần này đến lần khác. Tôi không dám đối diện sự thật. Chỉ hôm nay tôi mới tin chồng phản bội.

Bạn chở tôi về nhà mà người tôi như mất hết cảm giác. Vì quá bất ngờ nên tôi sốc. Bạn về rồi tôi cứ ngồi câm lặng trên giường ngủ của hai vợ chồng. Chồng về, anh ta quàng tay ôm lấy tôi. Tôi đẩy ra và nhìn anh bằng ánh mắt khinh miệt. Có lẽ chưa bao giờ thấy tôi đầy căm hờn, hung dữ như thế nên anh sững người lại. Tôi bảo chuyện anh ngoại tình tôi đã biết hết. Anh đừng tỏ vẻ mình đạo đức nữa.

Anh khựng lại đôi chút rồi quỳ xuống chân tôi xin tha thứ. Anh bảo đến với cô kia cũng vì ham mê thể xác. Anh chỉ vui chơi chốc lát thôi, còn với anh vợ con vẫn là quan trọng nhất cuộc đời. Tôi mệt mỏi và chán nản đến mức không muốn nghe thêm lời nào nữa.

Rồi những ngày hôm sau, anh đưa cho tôi xem những tin nhắn chia tay của anh và nhân tình. Anh đi làm về sớm, lo dọn dẹp nấu ăn phụ tôi. Thời gian rảnh anh cũng không la cà, nhậu nhẹt với bạn bè như trước. Dù rất đau nhưng tận đáy lòng tôi cũng vui vì anh biết quay đầu lại.

Tôi nghĩ đến đứa con trai bốn tuổi của mình, nghĩ đến cha mẹ hai bên mà gạt nước mắt tha thứ cho anh một lần. Tôi tự nhủ: “Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại”, anh đã biết hối lỗi mà quay về thì tôi cũng nên bỏ qua. Tình nghĩa vợ chồng, bao nhiêu điều đâu thể nói buông là buông một cách dễ dàng.

Rồi chúng tôi trở về cuộc sống như chưa từng có sóng gió xảy ra trong căn nhà này. Tôi biết anh đã bỏ ả nhân tình mà thật lòng quay về. Bề ngoài cuộc sống gia đình không có gì thay đổi nhưng chỉ có tôi mới biết, cảm giác trong lòng mình như thế nào. Ngồi ăn với chồng mà tôi không thấy ngon. Đêm đêm ôm chồng mà như ôm một người xa lạ. Chồng đã thay đổi, anh không còn là người đàn ông trước kia mà tôi yêu bất chấp hết mọi thứ. Cảm giác cô đơn và trống rỗng trong lòng tôi ngày càng lớn.

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Một lần chồng ngoại tình, trọn đời tôi không thể tin anh thêm một lần nào nữa - Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi cũng nhận thấy điều đó. Tôi hay buồn, mất ngủ và né tránh những lần anh muốn gần gũi. Anh cố gắng làm mọi cách để tôi vui lên nhưng tôi vẫn thấy khoảng cách giữa tôi và chồng ngày càng lớn. Tôi biết, mình không thể có lại cảm giác như xưa với chồng.

Một lần anh ngoại tình, trọn đời tôi không thể tin anh thêm một lần nào nữa. Dù lí trí đã tha thứ, mong ước cuộc sống gia đình vui vẻ như lúc xưa nhưng vết thương trong tim thì không thể lành lại được.

Một năm sau, tôi viết đơn ly hôn trước sự sững sờ, kinh ngạc của anh. Anh bảo anh biết lỗi mà quay về, chẳng lẽ tôi không thể tha thứ được một lần sao? Tôi gạt nước mắt khi kí vào đơn: “Tha thứ thì có thể được nhưng quên thì không bao giờ. Tôi không thể ôm lại anh mà có cảm giác như xưa được nữa”.

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Có những đêm tôi nằm suy nghĩ, nếu thời gian quay lại tôi có lấy một người chồng như anh không? Cuộc đời biến động làm sao tôi có thể lường trước hết những bất trắc có thể xảy đến. Tôi đã từng rất buồn nhưng chưa bao giờ hối hận vì mình đã tin, đã yêu, đã sống thật lòng và chân thành với tất cả.

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