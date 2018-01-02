Đàn bà phụ thuộc quá nhiều vào đàn ông sẽ chẳng bao giờ mạnh mẽ lên được

Yêu - Hôn nhân 02/01/2018 10:41

Trông chờ vào sự bảo bọc, che chở của người khác sẽ khiến đàn bà ngày càng yếu đuối và mất đi khả năng “tự vệ” với cuộc đời. Sự phụ thuộc của vợ sẽ khiến đàn ông mau chán và đến một lúc nào đó sẽ "bóp chết" cuộc hôn nhân của bạn.

Đàn ông nào khi yêu cũng đều thích những cô gái mang tính cách hiền lành, yếu đuối như những con nai. Những cô gái càng mỏng manh yếu đuối, đàn ông càng cảm thấy mình bản lĩnh khi dang tay che chở, bảo bọc cho người yêu.

Chị họ tôi cũng là một cô gái như thế. Chị là con gái út trong nhà nên được ba mẹ cưng chiều từ bé. Chị như một nàng công chúa, luôn mỏng manh nhạy cảm với mọi chuyện trên đời. Chị tôi ít khi đụng tay đụng chân vào việc gì trong nhà. Nấu ăn thì sợ giết cá, làm gà. Đêm ngủ có lần hét toáng lên vì sợ gián, sợ chuột.

Đàn bà phụ thuộc quá nhiều vào đàn ông sẽ chẳng bao giờ mạnh mẽ lên được - Ảnh 1
Chị là người phụ nữ rất yếu đuổi - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, người yêu của chị lại rất nam tính. Chị bảo, vì tính cách hai người khác nhau nên hút nhau như nam châm trái cực. Anh yêu và cưng chiều vì chị là cô gái yếu đuối luôn cần một người như anh chở che, bảo vệ. Chị bảo có anh, chị chẳng sợ gì giông bão ở đời. Hai người cứ quấn quýt nhau không rời. Hai năm sau họ kết hôn.

Tôi tưởng những năm tháng yêu nhau đầy say mê khi về một nhà sẽ khiến cho hạnh phúc của họ càng nhân lên gấp bội. Nhưng chỉ nửa năm sau, tôi không khó nhận ra vợ chồng anh chị đang có vấn đề. Chị nhiều lần buồn bã về nhà mẹ thở dài. Còn anh trước kia không hề nhậu nhẹt dạo gần đây sau giờ làm cũng la cà quán xá với bạn bè.

Trong một lần ngồi uống cà phê, anh tâm sự rằng anh chán chị. Hồi yêu nhau, sự yếu đuối của chị làm anh say mê nhưng một cô gái quá phụ thuộc như chị thì chỉ yêu chứ không nên cưới. Sáu tháng ở chung, anh mới biết chị cái gì cũng sợ: Sợ gián, sợ sâu, sợ chuột… Anh đi làm về mệt mỏi, thèm những mâm cơm nóng sốt chị nấu nhưng chị lại rất sợ giết cá, làm thịt gà. Anh đã vào siêu thị mua sẵn bỏ hết vào tủ lạnh nhưng chị vốn vụng về nên bữa mặn bữa ngọt.

Công ty hai người ở xa nhau nhưng chị muốn những buổi sáng anh phải chở chị đi làm. Anh đề nghị mua chiếc xe cho chị đi làm nhưng chị lại khóc, bảo anh không thương vợ. Chở chị đến chỗ làm, quay về công ty anh hầu như ngày nào anh cũng trễ vì kẹt xe. Chưa kể, bất kể chuyện gì lớn nhỏ trong nhà chị cũng phải nhờ anh. Anh còn bao nhiêu việc phải làm mà còn lo đưa đón vợ cộng với bao nhiêu việc lặt vặt trong nhà khiến anh rất mệt mỏi.

Dần dần anh thấy chán vợ. Chị không phải yếu đuối mà quá phụ thuộc vào người khác. Nhiều lúc anh nghĩ không biết vợ mình sẽ sống ra sao nếu như anh vắng nhà dài ngày? Đã có đợt anh đang đi công tác, chị gọi điện khóc lóc vì nửa đêm ngủ một mình...

Đàn bà phụ thuộc quá nhiều vào đàn ông sẽ chẳng bao giờ mạnh mẽ lên được - Ảnh 2
Đàn bà sống quá dựa dẫm rất dễ khiến đàn ông chán nản - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nào cũng muốn che chở bảo vệ cho người đàn bà của mình nhưng những người đàn bà quá lệ thuộc sẽ làm họ sợ. Tính cách hiền lành, yếu đuối như một con nai đàn ông nào cũng mê mẩn khi yêu nhưng lại không thích hợp khi người phụ nữ ở cương vị làm vợ. Một người phụ nữ khôn ngoan khi cần có thể khóc ướt vai chồng nhưng khi rời bờ vai ấy, họ có thể mạnh mẽ và tự tin. Chính bản lĩnh của người đàn bà mới là điều khiến đàn ông trân trọng.

Trông chờ vào sự bảo bọc, che chở của người khác sẽ khiến đàn bà ngày càng yếu đuối và mất đi khả năng “tự vệ” với cuộc đời. Sự phụ thuộc quá nhiều của vợ rất dễ khiến đàn ông chán nản và lúc nào đó sẽ “bóp chết” cuộc hôn nhân của bạn.

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Có những đêm tôi nằm suy nghĩ, nếu thời gian quay lại tôi có lấy một người chồng như anh không? Cuộc đời biến động làm sao tôi có thể lường trước hết những bất trắc có thể xảy đến. Tôi đã từng rất buồn nhưng chưa bao giờ hối hận vì mình đã tin, đã yêu, đã sống thật lòng và chân thành với tất cả.

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