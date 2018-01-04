Đàn bà sau ly hôn: Thành thật với chính mình thì sẽ thanh thản

Chị gái tôi ly hôn tính ra cũng gần hai năm rồi. Công việc của chị thu nhập không cao nhưng đủ lo cho hai mẹ con cuộc sống đầy đủ. Bề ngoài nhìn vào chị không vướng bận, lo âu điều gì cả. Chị luôn tỏ ra mình ổn, mình rất vui nhưng chỉ có tôi là em gái mới biết chị mình vẫn đau vì vết thương cũ.

Không có người đàn bà nào không đau khi kí vào tờ giấy ly hôn. Nhiều người đàn bà vẫn cố tỏ vẻ mình mạnh mẽ, mình ổn nhưng nỗi đau đó vẫn là vết hằn khó xóa bỏ trong cuộc đời. Mỗi khi đau đớn cùng cực hay rơi nước mắt vì những chuyện đã qua, đàn bà hãy nghĩ lại: Vì sao mình kết thúc cuộc hôn nhân này?

Có những lần chị ôm con về nhà mẹ mà đôi mắt đỏ hoe. Những đêm không ngủ, chị ngồi vật vờ như cái bóng mà nước mắt cứ ào ào chảy. Sợ mọi người biết, chị cứ cắn chặt môi cho tiếng khóc không bật lên. Tôi hiểu, chị đau đớn đến vô cùng. Vì quá yêu, chị cũng cố chừa cho anh một cánh cửa quay về. Nhưng anh rể tôi một thời gian quay về nhà lại cặp kè lại với ả kia. Nghe lời dụ ngọt anh dâng cho ả hết tiền bạc, của cải mà hai vợ chồng tích cóp bao năm trời.

Chị tôi yêu anh rể rất nhiều. Họ yêu nhau đến năm năm mới cưới. Anh là cả thanh xuân, là tuổi trẻ và quãng đời con gái đầy say mê của chị. Ngày họ nắm tay nhau bước vào lễ đường ai cũng ngưỡng mộ cho một tình yêu đẹp đến ngày đơm hoa. Hai năm sau chị sinh cho anh một cô bé xinh xắn. Những tưởng hạnh phúc ấy kéo dài mãi cho đến khi anh đi ngoại tình.

Anh như một người bị bỏ bùa, đến với ả bất chấp mọi thứ. Chị tôi biết anh sẽ không thay đổi nên quyết định ly hôn. Ngày ra tòa chị tôi không khóc. Tôi chỉ thấy chị cắn chặt môi đến tứa máu. Kết thúc phiên tòa, chị bế con còn anh ta chạy ra ôm ả nhân tình trơ trẽn đựng đợi sẵn ở cổng.

Hai năm ly hôn, mọi thứ với chị ổn nhưng lòng chị lúc nào cũng như dậy sóng. Mỗi lần tình cờ gặp lại chồng cũ và nhân tình tôi thấy mặt chị tái nhợt đi. Nỗi căm hờn và oán hận vẫn còn luôn trong tim chị. Chị bị mất ngủ triền miên, nhiều lần phải đi khám bác sĩ và uống rất nhiều thuốc an thần. Tôi nghĩ, cứ kéo dài mãi như vậy chị tôi sẽ héo hon mà chết mất.

Một hôm, bảo chị lên xe tôi chở đi uống cà phê. Tôi biết chắc chồng cũ của chị và vợ mới của anh ta đang ngồi ở đó. Mặt chị tái nhợt khi tôi nắm tay chị kéo vào quán cà phê, lướt qua chỗ anh ta và ngồi vào một bàn khác cách đó không xa. Đợi chị bình tĩnh sau khi uống vài ngụm cà phê, tôi nói nhỏ chỉ đủ mình chị nghe: “Có bao giờ chị tự nghĩ rằng, nếu mình không ly hôn thì sẽ hạnh phúc hơn bây giờ không’’?

Chị trố mắt nhìn tôi, rồi lắc đầu. Tôi tiếp tục: “Mỗi khi chị định nhỏ một giọt nước mắt nào, mỗi khi buồn đau về quá khứ chị hãy nghĩ đến lí do tại sao mình lại kết thúc cuộc hôn nhân bất hạnh đó”.

Chị tôi im lặng ngồi tôi nghe, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn chồng cũ và vợ mới đang ngồi ở bàn ngoài kia. Tôi bảo chị: “Chị à, bao năm chị hi sinh cho anh ta chỉ nhận được cái kết phản bội. Bây giờ ly hôn rồi, sao chị cứ để hình ảnh người đàn ông tồi tệ đó ám ảnh chị mãi như vậy. Chị tự thành thật với mình xem, sống không hạnh phúc thì mới chấm dứt. Bây giờ chị phải vui vẻ, phải sống cho mình. Đừng buồn và ngu dại khóc vì kẻ đó nữa. Anh ta vĩnh viễn không bao giờ biết đến nỗi đau của chị, vĩnh viễn không bao giờ hối hận đâu. Trong khi chị buồn bã đau đớn thì anh ta vẫn cứ hả hê, sung sướng. Chị phải vui vẻ, phải mạnh mẽ lên chứ…”.

Khi ngừng nói, tôi nhìn thấy mắt chị đỏ hoe. Có lẽ chị không nghĩ tôi sẽ nói với chị những lời ấy. Chị nắm lấy tay tôi siết chặt. Và lúc tính tiền đi về, lúc đi ngang qua chồng cũ chị không lập cập như lúc mới vào. Chị đi chậm, nhìn thẳng vào mặt anh ta mà cười khinh bỉ.

Buông bỏ không chỉ ở tờ giấy ly hôn mà ở ngay trong lòng mình - Ảnh minh họa: Internet

Chị như tỉnh ngộ sau bao năm tháng mỏi mòn đau khổ vì một kẻ chẳng ra gì. Mọi thứ vẫn như trước kia nhưng tôi biết, chị tôi đã suy nghĩ rất nhiều và bắt đầu thay đổi. Tôi kéo chị đi cà phê, xem phim, tụ tập với đám bạn của tôi. Tôi biết chị mình đã nghĩ thông và đêm đêm thay vì ngồi khóc chị đã có thể ngủ ngon lành. Mỗi lần gặp chồng cũ chị cứ bình thản mà đi ngang.

Đàn bà à, nếu nỗi đau sau ly hôn cứ cứa mãi vào tim thì hãy nghĩ đến lí do mình kết thúc. Hãy thành thật với chính bản thân mình rồi đàn bà chúng ta sẽ ổn. Suy cho cùng, mọi thứ ta làm trên cuộc đời này đều vì muốn vui vẻ, hạnh phúc. Nếu chồng chỉ cho ta những nỗi đau thương và mất mát thì thì hãy buông tay. Chữ buông không chỉ ở việc kí vào tờ giấy ly hôn mà buông bỏ ngay trong lòng mình. Không buồn, không oán, không đau! Đàn bà sau ly hôn chỉ cần thành thật với chính lòng mình rồi sẽ thanh thản.