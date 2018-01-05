“Cô ấy” của anh chính là người yêu cũ. Tôi cũng không lạ gì chị này. Hồi còn đại học, anh và chị ta yêu nhau rất sâu đậm. Thỉnh thoảng anh cũng dắt về nhà ăn cơm với ba mẹ. Anh tôi yêu chị nhiều lắm nhưng rồi họ chia tay. Lí do là vì chị bắt cá hai tay, quen với người khác trong khi vẫn yêu anh tôi. Anh đau khổ vật vã vài năm trời mới quên được chị. Sau đó anh quen chị dâu tôi bây giờ. Hai người tiến đến hôn nhân và có một cuộc sống hạnh phúc.

Tôi thật sự không tin khi nghe anh trai ngoại tình. Anh đã có vợ, có một đứa con gái ngoan ngoãn. Vợ anh cũng xinh đẹp, giỏi giang đâu kém gì ai. Vậy mà đùng một cái chị dâu ôm con về nhà ba mẹ chồng khóc lóc, nói anh tôi có người đàn bà khác. Ba mẹ tôi tưởng anh chị hiểu lầm nhau nên cũng khuyên chị bình tĩnh. Và rồi họ chết điếng khi anh tôi thừa nhận đó là sự thật. Anh còn hùng hồn tuyên bố đó là tình yêu đích thực của anh, không một ai được đụng vào cô ấy.

Anh tôi như yêu thêm lần nữa. Anh sống lại cảm giác yêu đương mãnh liệt thời đại học với chị ta. Anh vồ vập, cuống quýt sợ chị ta sẽ rời bỏ anh một lần nữa. Anh không hề ngại ngần thừa nhận với mọi người rằng chị ta mới chính là tình yêu đích thực của anh. Có chị ta, anh đối xử với vợ lạnh nhạt, hờ hững và liên tục đòi ly hôn. Chị dâu tôi uất nghẹn, đau đớn đến cùng cực.

Sau bao năm trời chị ta lại xuất hiện và khuấy động cuộc sống của anh trai tôi thêm một lần nữa. Chị ta đã có chồng nhưng cuộc hôn nhân không hạnh phúc và đã ly hôn. Chị chủ động tìm gặp lại anh tôi với gương mặt buồn thảm hại. Chị ta khóc lóc xin lỗi vì ngày ấy ngu muội không nhận ra người đàn ông đích thực của cuộc đời mình. Vẻ tội nghiệp đáng thương làm anh tôi xiêu lòng. “Tình cũ không rủ cũng tới”, ban đầu là an ủi, quan tâm dần dần họ đưa nhau đi nhà nghỉ.

Vài tuần sau, anh tôi về nói với ba mẹ rằng chị ta đã có thai. Anh viết đơn ly hôn và yêu cầu chị dâu tôi kí ngay lập tức. Tài sản hay nhà cửa chị muốn gì anh đều nhường hết, chỉ cần cho anh tự do để chăm sóc người tình đang mang thai. Quá cay đắng, tủi nhục chị dâu kí đơn ngay lúc đó.

Anh tôi dọn đến ở hẳn với chị ta ở một phòng trọ. Nâng niu, chăm bẵm chị ta còn hơn những ngày chị dâu tôi có thai. Mọi việc diễn ra quá vội vàng khiến tôi và cả ba mẹ đều bị sốc. Việc anh gặp lại người yêu cũ rồi ly hôn vợ chỉ diễn ra trong vòng hai tháng.

Một lần mẹ bảo tôi mang gà ác hầm thuốc bắc đến cho chị ta tẩm bổ. Dù không thích nhưng nghe tin chị ta mang thai, mẹ tôi thỉnh thoảng cũng gửi đồ ăn đến bồi dưỡng cho cháu. Tôi đến mà không báo trước, giờ này anh tôi cũng chưa về chỉ có mình chị ở phòng trọ. Vừa đến cổng nhà tôi đã nghe tiếng cãi nhau giữa chị với một người đàn ông lạ mặt.

- Anh đi đi, đừng bao giờ liên quan đến cuộc sống của tôi nữa. Chẳng phải khi nghe tin tôi có thai anh đã chạy mất tăm sao, giờ quay về đòi trách nhiệm với đứa bé trong bụng của tôi nữa?

- Em à, anh sai rồi, dù sao nó cũng là con anh. Mấy hôm nay anh đã suy nghĩ kĩ rồi mới đến đây tìm em.

Tôi chết điếng khi nghe cuộc cãi nhau của họ. Tôi móc điện thoại ra và ghi âm lại. Không ngờ chị ta lại là hạng đàn bà hư hỏng. Sau khi ly hôn chồng, chị ta có qua lại với một người đàn ông và có thai. Anh ta biết chị có bầu nên lảng tránh trách nhiệm. Trong lúc không biết làm thế nào chị ta mới nghĩ đến anh tôi. Chị ta làm mọi cách để anh quay lại rồi đưa nhau đi nhà nghỉ, bắt anh đổ vỏ cho đứa con trong bụng của chị ta.

Vì một phút đam mê nhất thời, anh đã để mất người bạn đời của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tôi quay xe, chạy đến công ty và đưa điện thoại để anh nghe cuộc cãi vã của họ. Anh tôi mặt biến sắc, tái nhợt, môi run run không nói nên lời. Anh vơ một cái bình thủy tinh ném mạnh vào tường vỡ tan tành, đôi mắt hằn lên những tia máu.

Anh tôi về nhà trọ, sau một trận cãi nhau tanh bành thì chị ta cũng thừa nhận màn kịch tự dựng lên để bắt anh chịu trách nhiệm cho cái thai trong bụng. Trơ trẽn hơn chị ta còn gọi người đàn ông kia đến để đuổi anh tôi về nhà. Bây giờ anh tôi mất hết. Chỉ vì những rung cảm nhất thời với người cũ mà anh đã phụ bạc người vợ tảo tần của mình.

Đến bây giờ anh mới biết được giá trị của người vợ lâu nay vẫn ở bên cạnh mình nhưng tất cả đã quá muộn màng rồi. Đàn ông à, hãy nhìn vào tấm gương của anh tôi mà rút ra bài học cho mình: Đừng vì một cơn gió thoảng qua mà mất cả bầu trời rộng lớn!