Chính sự tham lam sai trái dẫn đến bi kịch cho biết bao cuộc hôn nhân. Căn nguyên của mọi cuộc ngoại tình đều xuất phát từ sự tham lam. Đàn ông tham lam nhục dục, đàn bà thì thèm muốn yêu thương.

Với xã hội hiện đại, ngoại tình càng ngày càng phổ biến. Nó là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ly hôn. Bất kì ở đâu, bất kì ở địa vị nào ta vẫn dễ dàng bắt gặp những câu chuyện ngoại tình xung quanh mình. Biết hậu quả của ngoại tình gây ra rất lớn, vậy tại sao người ta vẫn cứ ngoại tình? Đàn ông đã có vợ rồi nhưng ra đường vẫn nhìn ngắm những cô em xinh đẹp, chân dài miên man. Bao nhiêu người đàn ông đã “ngoại tình tư tưởng” khi thèm khác những ngực, những mông ngồn ngộn kia? Khoảng cách từ sự thèm muốn trong tư tưởng đến lúc lên giường thật sự rất ngắn.

Đàn ông tham lam tình dục, đàn bà luôn thèm muốn được yêu thương - Ảnh minh họa: Internet Và khi đàn ông ngoại tình thật sự rồi họ như con mèo ăn mỡ, được lần 1 rồi sẽ có lần 2. Nhiều người đàn ông không giấu giếm rằng mình đi ăn nằm với người đàn bà khác là để thõa mãn nhu cầu tình dục. Họ không chỉ có một mà thậm chí vài cô nhân tình. Lòng dạ đàn ông tham lam quá đỗi, chỉ muốn thêm chứ không bao giờ muốn bớt những người đàn bà bên họ. Còn với đàn bà, họ ngoại tình vì điều gì? Khi “cơm không lành canh không ngọt”, những lúc đau khổ vật vã vì chồng, họ có thể bị cám dỗ bởi một người đàn ông khác. Họ cần một nơi để thấu hiểu, sẻ chia, xoa dịu những tổn thương mất mát từ chồng. Nhiều người đàn bà sau khi bị phát hiện ngoại tình thường đổ lỗi cho cuộc hôn bất hạnh. Họ thường tỏ ra mình đáng thương hơn là đáng trách. Trước khi lên giường với người khác, đàn bà vẫn còn là một người vợ. Nếu không hạnh phúc với chồng, họ có thể chọn phương án ly hôn nhưng họ vừa ở bên chồng vừa muốn có nhân tình. Vậy chẳng phải đó là sự tham lam, ích kỉ của người đàn bà hay sao?

Là ai đi chăng nữa, sẽ là dối lòng nếu nói họ không hề tham lam. Chính sự tham lam sai trái dẫn đến bi kịch cho biết bao cuộc hôn nhân. Căn nguyên của mọi cuộc ngoại tình đều xuất phát từ sự tham lam. Đàn ông tham lam nhục dục, đàn bà thì thèm muốn yêu thương. Dù là đàn ông hay đàn bà ai cũng có những phút ngoài vợ ngoài chồng. Nhưng người tử tế hơn những kẻ ngoại tình ở sự kiềm chế. Họ biết giới hạn cho những thèm muốn của mình, biết dừng lại đúng lúc, hài lòng với cuộc sống gia đình hiện tại và trân trọng những gì mình đang có. Người tử tế hơn kẻ tham lam chính là ở sự kiềm chế - Ảnh minh họa: Internet Người đời thường nói: “Tham thì thâm”, không có sự tham lam sai trái nào mà không bị trả giá. Cái giá của việc ngoài tình rất đắt. Đó là tan cửa nát nhà, nỗi đau của người trong cuộc và của những đứa con. Và nhiều người một lần ngoại tình, tiếng xấu lẳng lơ, cướp vợ cướp chồng đeo đẳng cả một đời. Bước vào hôn nhân ai cũng muốn trọn vẹn trăm năm. Nếu cuộc hôn nhân của mình không hạnh phúc, chỉ mang lại những điều cay đắng và buồn tủi thì nên kết thúc. Trước thỏa mãn sự tham lam ích kỉ của mình thì hãy ly hôn. Giải thoát cho mình rồi tìm kiếm một hạnh phúc mơi, đó mới là một người tử tế và khôn ngoan.

Đàn bà sau ly hôn: Thành thật với chính mình thì sẽ thanh thản Nếu chồng chỉ cho ta những nỗi đau thương và mất mát thì hãy buông tay. Chữ buông không chỉ ở việc kí vào tờ giấy ly hôn mà buông bỏ ngay trong lòng mình. Không buồn, không oán, không đau! Đàn bà sau ly hôn chỉ cần thành thật với chính lòng mình rồi sẽ thanh thản.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/can-nguyen-ngoai-tinh-dan-ong-tham-lam-nhuc-duc-dan-ba-them-muon-yeu-thuong-265452.html