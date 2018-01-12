Người ngoài đôi khi nghĩ đàn bà sung sướng khi được chồng nuôi. Nhưng chỉ có ai ở vào hoàn cảnh mọi thứ từ nhỏ đến lớn phải ngửa tay xin từ chồng mới biết mệt mỏi và chán ngán đến mức nào. Đã phụ thuộc vào tài chính thì mọi việc lớn nhỏ đều phải nghe theo.

Đàn bà có chồng ngoại tình luôn giằng xé giữa việc tiếp tục hay buông bỏ. Ai cũng đau nhưng không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để kí vào tờ giấy ly hôn. Nhiều người vẫn chấp nhận sống chung dù rất đau khổ bởi nhiều lí do: Còn yêu chồng, vì sĩ diện, muốn gia đình trọn vẹn cha mẹ cho con và do phụ thuộc chồng về kinh tế.

Ban đầu bạn cũng nghĩ mình rất may mắn khi được chồng lo đầy đủ. Bạn hạnh phúc với vai trò nội trợ. Vui vẻ với những bữa cơm rộn rã tiếng cười, với căn bếp lúc nào cũng sực nức mùi thơm của những món ngon tự làm cho chồng con. 5 năm như thế trôi qua, cuộc sống an nhàn biến bạn thành người đàn bà yên phận.

Bạn tôi trước khi lấy chồng cũng giỏi giang lắm. Tuy tiền lương kiếm được không quá nhiều nhưng cũng đủ lo cho bạn một cuộc sống đủ đầy. Sau khi lấy chồng, sinh con bạn ở nhà hẳn để lo cho gia đình. Chồng bạn đi làm cũng được nhiều tiền nên tài chính bạn không cần phải lo.

Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng êm đềm. Rồi chính bạn cảm thấy mình tụt hậu dần so với đám bạn. Thỉnh thoảng cà phê, bạn thấy mình lạc lõng trong những câu chuyện. Thấy ai cũng năng động, sành điệu còn mình cả ngày lu bu trong căn bếp đầy mùi dầu mỡ.

Cảm giác phụ thuộc vào kinh tế không dễ chịu chút nào. Mỗi tháng lãnh lương chồng đều đưa nhưng khi phát sinh tiệc tùng, cưới hỏi bạn đều phải xin thêm. Có lần đi đám cưới, bạn mua một chiếc váy thật đẹp. Về nhà chồng nhìn thấy bảo bạn tiêu xài hoang phí. Tiền của anh là mồ hôi nước mắt mới có được mà tiêu như đổ nước. Bạn buồn đến nỗi cất luôn chiếc váy mà không dám mặc.

Thỉnh thoảng trục trặc công việc, anh ta lại đi nhậu say xỉn thâu đêm. Về nhà, anh chỉ vào mặt nói bạn là đồ ăn bám. Vợ người ta đi làm, kiếm tiền phụ chồng còn vợ mình chỉ loay hoay ở nhà, lúc nào cũng ngửa tay xin tiền từ chồng.

Rồi anh ta có nhân tình. Nghe đâu đó là cô nhân viên của chồng. Cô ta xinh đẹp, giỏi giang và kiếm rất nhiều hợp đồng béo bở cho chồng bạn. Đau đớn hơn khi anh ta ngoại tình mà không hề giấu giếm. Anh ta bảo đã chán ngán một người vợ luộm thuộm, ăn bám, suốt ngày quanh quẩn nơi xó bếp. Anh ta còn so sánh giữa bạn và nhân tình: Cô kia tốt đẹp và giỏi giang còn bạn chỉ là người đàn bà vô dụng.

Bạn tìm đến tôi mà khóc đến sưng mắt. Bạn bảo căm hận người chồng bạc bẽo ấy đến tận xương tủy nhưng mà vẫn ráng nín nhịn vì con. Bây giờ trong tay bạn không có một đồng, công việc lại không có, bế con ra ngoài rồi hai mẹ con sống bằng gì? Con bạn mới hai tuổi, xưa giờ chưa từng cực khổ. Bạn sợ con đói khát nên ngày ngày nuốt nước mắt mà sống bên chồng tệ bạc.

Đỉnh điểm của đau khổ là anh chồng đưa ả đàn bà ấy về nhà. Bạn đang lúi húi cho con ăn trong bếp, người đầy mùi thức ăn. Con nôn trớ, dính đầy lên tóc, lên quần áo. Chồng mở cửa bước vào, cô nhân tình diện bộ đồ hở hang, phảng phất nước hoa. Chị căm hờn nhìn chồng. Ả nhân tình còn bĩu môi: “Ra đây là cô vợ nhếch nhác, bẩn thỉu như osin của anh đây à?”

Bạn tôi muốn lao đến cào cấu, tát nát mặt ả đàn bà trơ trẽn không biết xấu hổ ấy nhưng lại cứng đơ không nói được lời nói. Khốn nạn hơn khi anh ta trả lời: “Nó đấy, anh cưới vợ mà như rước cục nợ. Suốt ngày ngửa tay xin tiền”.

Chỉ khi độc lập kinh tế, đàn bà mới dễ dàng vứt bỏ kẻ bạc tình - Ảnh minh họa: Internet

Bạn uất ức cầm chén cháo con đang ăn dở hất vào người ả. Ả gào lên, giãy nãy như đĩa phải vôi. Không thể chịu đựng thêm nữa, bạn gom đồ và ôm con ra khỏi nhà ngay lúc đó. Tôi tìm đến căn nhà trọ tồi tàn bạn mới thuê, dúi cho bạn ít tiền, nhờ vả nhiều người tìm cho bạn một công việc. Bây giờ bạn mới hối hận vô cùng vì lâu nay chỉ ở nhà chăm con. Giá mà đi làm, giá mà có một công việc hẳn mẹ con bạn đỡ khổ biết bao.

Đàn bà à, không có tiền trong tay là lúc mình yếu thế nhất trước cuộc đời. Dù không phải là tất cả nhưng ít ra những lúc đau đớn tận cùng như bị phản bội, tiền cũng giúp bạn vượt qua ít nhiều sóng gió. Đàn bà có chồng ngoại tình đã đau, nhưng ráng cam chịu vì phụ thuộc kinh tế thì đau gấp mười. Bởi vậy, đàn bà độc lập về kinh tế mới có thể dễ dàng bỏ được chồng ngoại tình.