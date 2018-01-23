Đàn bà tận tụy hy sinh chưa chắc đàn ông đã trân quý

Sát nhà tôi là nhà của cặp vợ chồng cũng còn khá trẻ. Khác với hình ảnh đủng đỉnh, nhàn hạ của người chồng, chị vợ lại suốt ngày đầu tắt mặt tối. Buổi sáng anh chồng chỉ việc xách xe chạy đi làm, chiều về nhà. Thỉnh thoảng tôi hay gặp anh ở quán nhậu, hò hét cụng ly cùng những gã đàn ông còn mặc đồ công sở.

Người ta thường trân trọng đàn bà ở đức hy sinh hết lòng vì chồng, vì con. Nhưng phải chăng khi sống vì người khác, quên mất bản thân mình thì họ sẽ có được hạnh phúc? Nhìn xung quanh, biết bao người đàn bà gánh vác trên đôi vai của mình quá nhiều trách nhiệm. Họ mệt mỏi, bận bịu cả ngày với những công việc không tên khiến đầu tóc rối bù, quần áo luộm thuộm. Biết bao nhiêu người đàn bà đang tự huyễn hoặc, tự ru ngủ mình rằng như vậy mới là người đàn bà đích thực, biết vun vén và chăm lo cho gia đình.

Một vài lần anh chồng nói với tôi rằng vợ mình rất sướng: “Vợ tôi có phải làm gì đâu. Vợ người ta phải nai lưng kiếm tiền còn vợ mình 'mưa không đến mặt, nắng không đến đầu'. Chỉ làm ba việc lặt vặt trong nhà thôi. Đâu có ai sung sướng như vậy”. Nghe anh nói mà tôi trố mắt ngạc nhiên. Nếu sung sướng hẳn chị phải đẹp đẽ, thảnh thơi lắm chứ đâu phải suốt ngày bận bịu, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi?

Chị vợ trông già hơn tuổi. Hồi trước chị cũng có đi làm nhưng xin nghỉ để chăm lo cho gia đình. Sáng sớm đã thấy chị lọ mọ dậy đi chợ, cho con ăn sáng. Quát thằng bé ăn nhanh rồi mặc quần áo để chị chở đến trường kịp giờ học. Rồi chị quay về nhà làm hàng tá công việc không tên. Dọn dẹp bãi chiến trường của con, giặt quần áo, nấu ăn, đón con… Những buổi chiều, chồng về nhà đã có cơm canh nóng sốt. Anh chồng ăn xong lại đủng đỉnh nằm xem phim hoặc chơi game trong khi chị dọn dẹp, dạy con học.

Tôi hỏi chị sao không san sẻ bớt việc nhà cho chồng? Chị bảo: “Việc của đàn bà sao để chồng làm được. Với lại anh ấy đi làm ở ngoài mệt nhọc rồi. Đàn bà phải vun vén, chăm lo cho gia đình thì nhà cửa mới gọn gàng, yên ổn được”. Và cuộc sống của chị cứ quẩn quanh vào ra trong căn nhà ấy. Chị tự thấy hài lòng, hạnh phúc với cuộc sống của mình.

Mọi chuyện vẫn cứ như thế nếu không có trận cãi nhau nảy lửa của hai vợ chồng. Nhà sát vách, họ lại cãi nhau rất to nên tôi nghe hết những gì họ nói. Chị gào lên: "Tôi hi sinh, chăm chút gia đình như vậy với anh chưa đủ sao? Vậy mà anh còn ôm gái bia ôm ngoài quán nhậu". Anh chồng cũng không vừa: "Có ai sung sướng như cô không? Hay sướng quá rồi hóa rồ? Ở nhà chỉ ăn với ngủ mà người ngợm luộm thuộm, tóc tai bù xù phát chán lên được".

Rồi tôi nghe tiếng chị khóc. Ông chồng xách xe chạy ra ngoài. Chị sang tìm tôi với đôi mắt sưng vù. Chị nghẹn ngào bảo: “Chị sai rồi, những tưởng bỏ việc công ty về nhà làm nội trợ, vun vén cho chồng con sẽ được chồng trân trọng. Ai ngờ anh ta càng ngày càng coi thường chị, xem chị như người đàn bà chỉ biết hưởng thụ. Anh ta chê bai chị xấu xí mà ôm gái bán bia”.

Rồi những ngày tháng sau đó, chị đi làm lại. Chị chăm lo cho vẻ bề ngoài của mình nhiều hơn, không còn xuề xòa, luộm thuộm như trước. Những buổi sáng hai mẹ con dắt nhau đi ăn sáng, chở con tới trường rồi chị đi làm. Công việc nhà lúc rảnh rang chị làm, không nấu ăn thì chị và con đi ăn tiệm. Chồng đi sớm về muộn, không có cơm ăn chị cũng không quan tâm. Chồng chị ngớ người ra nhưng thấy mặt vợ lạnh tanh cũng ra chiều suy nghĩ. Rồi anh ta thay đổi hẳn, bắt đầu xắn tay lên giúp vợ những việc lặt vặt trong nhà. Vợ chồng chị hết chiến tranh lạnh. Chị tự tin và xinh đẹp hơn rất nhiều, còn anh cũng trân trọng vợ hơn.

Đàn bà hãy yêu bản thân mình trước khi muốn người khác trân trọng - Ảnh minh họa: Internet

Giờ đây chị thật khác với hình ảnh của mình mấy tháng trước. Chị bảo mình thật sai lầm khi chọn phương án ở nhà nội trợ, tận tụy hy sinh cho chồng. Đổi lại không phải là sự trân trọng, thái độ yêu thương mà là sự coi thường của chồng. May nhờ cái lần thấy chồng ôm gái trong quán nhậu mới khiến chị ngỡ ngàng nhận ra cho cái giá của việc hy sinh quên mình.

Nhiều người đàn bà lầm tưởng rằng chỉ cần mình tận tụy, hết mực chăm lo cho gia đình thì người chồng sẽ thương yêu và trân trọng họ. Phụ nữ khôn ngoan sẽ nhận ra rằng, đàn ông tốt không cần người đàn bà của mình phải hy sinh đến mức quên mình. Đàn bà hãy yêu bản thân mình trước khi muốn người khác trân trọng.