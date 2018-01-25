Muốn biết đàn ông vô tâm đến đâu, hãy đợi đến Tết

Tâm sự gia đình 25/01/2018 15:33

Tết mỗi năm mỗi khác nhưng những gánh nặng nhà cửa, bếp núc lúc nào cũng mặc định cho đàn bà. Đàn ông quá vô tâm để nhận ra rằng, lẽ ra trong ba ngày Tết vợ mình cũng cần vui chơi, cần nghỉ ngơi chứ không phải nai lưng ra làm việc cật lực như ôsin.

Với đàn bà, Tết đâu chỉ có son phấn, diện váy đẹp đi tung tăng chúc năm mới họ hàng, người thân. Ngay khi tờ lịch chuyển sang tháng Chạp, trong đầu họ đã có một bảng danh sách dài dằng dặc việc phải làm, những khoản tiền phải chi tiêu. Trong khi cánh phụ nữ bù đầu, bù tai vì bận bịu thì đàn ông lại rất vô tâm với vợ.

Chị ngồi đếm đi đếm lại số tiền trong túi mình. Chị lẩm nhẩm: “Tiền biếu Tết hai bên nội ngoại, tiền quà cáp họ hàng, tiền mua quần áo mới cho con, tiền mua bánh trái…”. Chị thở dài, có chừng này tiền phải chi cho quá nhiều thứ, biết sao cho đủ. Chị định bàn với chồng cắt giảm ít khoản nhưng anh đã ngủ khò sau tiệc tất niên công ty. Chồng chị lúc nào cũng muốn biếu họ hàng quà sang trọng nhưng đâu biết vợ mình phải thắt chặt hầu bao đến mức nào.

Muốn biết đàn ông vô tâm đến đâu, hãy đợi đến Tết - Ảnh 1
Đàn ông nhiều khi rất vô tâm với những bận bịu, lo toan của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Hai năm rồi chị chưa về ăn Tết bên ngoại. Chị biết kinh tế mình không đủ dư dả để cả nhà về quê, nhưng lòng chị buồn lắm khi nghĩ đến cha mẹ. Chị nhớ nhà, nhớ những bữa cơm gia đình sum họp. Ăn Tết nhà chồng cũng đầy đủ bánh trái, cũng họ hàng anh em nhưng thấy mình thật sự lạc lõng. Phận đàn bà lấy chồng xa đành chịu, chỉ mong năm nào đó khấm khá một chút để chị về thăm cha mẹ. Chồng chị không bao giờ hiểu được cảm giác của chị. Anh thường bảo: “Ở bên chồng, bên con ăn Tết thế này em còn muốn gì nữa?”.

Dịp cuối năm tất niên liên miên từ công ty, nhà họ hàng, đến bạn bè, đồng nghiệp. Chồng chị gần như ngày nào cũng nhậu nhẹt. Mỗi buổi sáng, anh hồ hởi kể cho chị nghe chiều nay sẽ ăn tất niên nhà ai, rồi vui vẻ lái xe ào ra đường. Anh đi nhiều khi nửa đêm mới về rồi lăn ra ngủ. Còn chị, cuối năm biết bao nhiêu việc phải làm. Tranh thủ thời gian ít ỏi của những ngày nghỉ chị lau chùi, dọn dẹp nhà cửa, mua quà cáp biếu họ hàng... Bao nhiêu việc khiến chị rất mệt mỏi.

Sự vô tâm của chồng đỉnh điểm nhất có lẽ ba ngày Tết. Hết họ hàng, đến bạn bè của anh đến nhà nhậu. Anh thì bảo ba ngày Tết cứ ăn uống, nhậu nhẹt cho xả láng. Chị cong lưng trong bếp xào nấu. Chưa kịp bưng món này lên chồng đã hối chị làm món khác. Cánh đàn ông cụng bia vô tư, cười nói rôm rả. Vỏ bia rỗng méo mó vứt lung tung khắp sàn nhà. Khách về, chị phải dọn dẹp, lau chùi. Rồi khách khác lại đến, ba ngày Tết chị phải làm việc gấp hai, gấp ba ngày thường.

Đàn ông mấy người tự nhận mình vô tâm, hờ hững với vợ. Nhưng chính họ không hề biết rằng, ba ngày Tết họ đã vô tâm với người đàn bà của mình thế nào. Tết đàn ông nào cũng thấy rảnh rang. Họ nghĩ đấy là dịp để mình ăn chơi nhậu nhẹt, triền miên trong những bữa tiệc rượu bia. Cánh đàn ông ngồi nhà trên rôm rả, ở nhà dưới vợ bận bịu nhặt rau, cắt thịt…

Muốn biết đàn ông vô tâm đến đâu, hãy đợi đến Tết - Ảnh 2
Không quá khó để đàn ông bớt đi gánh nặng cho vợ trong những ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

Tết mỗi năm mỗi khác nhưng những gánh nặng chuyện nhà cửa, bếp núc lúc nào cũng mặc định cho người đàn bà. Đàn ông quá vô tâm để nhận ra rằng, lẽ ra trong ba ngày Tết vợ mình cũng cần vui chơi, cần nghỉ ngơi chứ không phải nai lưng ra làm việc cật lực như ôsin.

Nếu muốn, đàn ông có thể xắn tay áo lên giúp vợ một tay. Bớt một vài cuộc nhậu nhẹt hay tất niên để cùng vợ dọn dẹp nhà cửa. Giá trị của Tết nằm ở giá trị tinh thần chứ không phải những bữa ăn ê hề, rượu bia chảy tràn trên bàn… Đàn ông à, xin đừng vô tâm với những bận bịu, lo toan của người đàn bà bên cạnh mình.

Tâm sự của người thứ ba: Lòng tôi chưa bao giờ bình yên

Tâm sự của người thứ ba: Lòng tôi chưa bao giờ bình yên

Trên đời này còn có người chung thủy, thương vợ đến thế sao? Anh làm tôi thay đổi suy nghĩ về đàn ông. Mỗi lần một chút, hình ảnh của người đàn ông hết mực thương vợ đó len lỏi vào trái tim tôi. Tôi nhận ra rằng mình đã yêu anh mất rồi.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông vô tâm chồng vô tâm lấy phải chồng vô tâm Tết

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm