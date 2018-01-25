Lòng chung thủy của đàn ông chỉ dành cho những người đàn bà cả tin

Ngày cưới, khi nắm tay anh bước vào lễ đường chị không giấu nổi hạnh phúc. Yêu nhau bốn năm, hai người mới tiến đến hôn nhân. Anh không quá đẹp trai và tài giỏi nhưng là người đàn ông chị tin tưởng nhất sau bố mình. Chị tin, anh là người mình có thể nương tựa cả đời.

Trong tình yêu và hôn nhân , người đàn ông thường hứa những câu na ná như nhau: “Anh chỉ yêu mình em”, “Anh sẽ trọn đời chung thủy với em…”. Tuy nhiên, đàn bà khôn ngoan khi yêu đừng dùng cả con tim mà hãy dùng một phần lí trí để suy xét. Bởi nếu tin yêu hết lòng, cuộc đời đàn bà dễ chìm trong đau khổ khi bị phản bội.

Chị không giấu sự hãnh diện của mình về chồng với mọi người xung quanh. Trong một lần bạn thân nói với chị: “ Đàn ông ấy, những gì họ nói chỉ nên tin một nửa thôi. Đàn bà mình có thương, có yêu đến mấy cũng chừa lấy một phần lí trí lỡ người ta phụ mình, mình còn có đường lui”. Chị cười xòa, nghĩ bạn quá lo xa.

Khi sống với nhau anh luôn tỏ ra yêu chiều và quan tâm chị hết mực. Những sự quan tâm nho nhỏ của anh từ ly nước, trái cam sau giờ làm mệt nhọc đều khiến chị cảm động. Chị thấy mình may mắn biết bao khi gặp và cưới được một người đàn ông tử tế. Đêm đêm ôm chị anh nói: “Anh là người đàn ông may mắn nhất khi có em làm vợ. Anh hứa sẽ làm em hạnh phúc trọn đời…”.

Rồi một lần cà phê, bạn nói với chị hãy coi chừng chồng. Một lần bạn thấy chồng chị ngồi ăn thân mật với một cô gái lạ. Chị đem chuyện này về hỏi chồng, anh cười xòa: “Vợ anh biết ghen từ khi nào vậy? Đó là cô em họ của anh mới du học về, để bữa nào sắp xếp cho hai chị em gặp nhau cho biết mặt”. Chị tin một người đàn ông ngoại tình sẽ không bao giờ bình tĩnh được như vậy. Chị tự trách khi mình đã nghi ngờ chồng.

Một bữa khác, một người quen lại gửi cho chị những tấm hình chồng chị chở một cô gái trên xe máy. Cô này còn ôm eo anh rất tình cảm. Chị ngớ người ra, bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong lòng. Khi chị đưa những tấm hình cho anh xem, mặt anh biến sắc rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Đấy, chính là cô em họ của anh. Cô mà hôm bữa anh nói với em đấy. Cô ấy mới về nước, nhờ anh chở đi thăm phố phường cho biết. Ở bên đó ít ngồi xe máy nên cô không quen nên cứ ôm rịt lấy anh vậy đó. Khổ, ai nhìn vào cũng tưởng tình nhân”.

Rồi anh sắp xếp một bữa ăn tối có sự xuất hiện của cô gái đó. Cô ta cười thật tươi, giới thiệu là em họ anh. Bữa ăn vui vẻ, xua tan đi bao sự nghi ngờ trong chị. Chị nhủ: “Chồng mình thì mình phải tin trước. Đừng để những lời nói của thiên hạ ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình”.

Kết thúc bữa ăn, anh chở chị về nhà rồi bảo có việc gấp đi ngay. Ngay lúc đó, không hiểu điều gì xui khiến, chị kêu xe ôm chạy theo xe anh. Và cô gái vẫn còn đang ngồi đợi gần quán ăn. Cô ta tới, nũng nịu hôn anh rồi leo lên xe. Hai người chở nhau tới khách sạn. Chị không tin những gì mình chứng kiến. Anh em mà lại dắt nhau vào khách sạn ư? Khốn nạn và tệ hại đến mức ấy, còn diễn một vở kịch rất hay để lừa chị.

Đàn bà bớt tin tưởng mù quáng sẽ bớt đi nước mắt khi bị phụ tình - Ảnh minh họa: Internet

Chị cảm thấy ngu si, mù quáng khi tin chồng hết lần này đến lần khác. Sự tin tưởng đã che mắt chị. Ngay lúc mọi người gửi cho chị xem những tấm hình anh ta ôm người đàn bà khác chị vẫn một mực tin rằng đó chỉ là sự hiểu lầm. Sao anh ta nỡ lòng chà đạp lên niềm tin của chị?

Đàn bà à, dù yêu đến đâu cũng hãy chừa một phần lý trí. Lời hứa thủy chung trọn đời, trọn kiếp chỉ dành cho những người đàn bà cả tin. Bớt tin tưởng một cách mù quáng, càng bớt đi nước mắt khi bị bội tình.