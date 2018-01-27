Vợ thua tôi 5 tuổi. Ở cái tuổi trung niên, thật tâm mà nói tôi thấy vợ mình xấu. Sau khi sinh con, thân hình vợ ngày càng sồ sề, ngấn mỡ. Cộng thêm da bụng, da đùi chằng chịt những vết rạn vì tăng cân quá nhanh khi mang bầu làm tôi rất chán mỗi lúc gần gũi vợ.

Tôi lấy vợ được 15 năm. Năm nay tôi 45 tuổi. Cái tuổi đủ để thấm thía hết những cay đắng ngọt bùi của đường đời. Vợ tôi là một người đàn bà hiền lành đến mức nhu mì, thương chồng yêu con hết mực. Hai đứa con trai của tôi cũng đã lớn. Tôi không dám vỗ ngực tự xưng mình giàu có nhưng những gì tôi có trong tay đủ khiến nhiều người khác ghen tỵ.

Đàn ông có nhiều tiền trong tay thường sinh tật. Những ngày nghỉ hay lúc rảnh rỗi tôi thường đi massage, hát hò, nhậu nhẹt. Thỉnh thoảng cũng tụ tập bạn bè, đối tác ăn uống bàn chuyện làm ăn. Và trong những lần nhậu ấy, tôi tình cờ gặp em.

Bù lại tính nết vợ tôi rất hiền lành, lại chịu thương chịu khó. Cô ấy lấy tôi khi tôi chỉ là nhân viên quèn ở một công ty nhỏ. Cuộc sống ngày xưa khổ cực lầm than nhưng vợ chưa một lần mở miệng than phiền. Ngược lại, cô ấy còn động viên khích lệ tôi mỗi lần công việc khó khăn. Quả thật nếu không có vợ, chưa chắc tôi đã có được sự nghiệp ngày hôm nay.

Em là em gái của một người bạn trong nhóm. Em đẹp lắm, chân dài, môi son, làn da trắng như sứ. Đứng trước em, chỉ có đàn ông có trái tim bằng sắt mới không rung động. Ngay lần đầu tiên tiếp xúc, hình ảnh người con gái ấy cứ vấn vương mãi trong đầu tôi. Rồi tôi đánh tiếng với bạn, bảo mỗi lần anh em nhậu nhẹt thì dắt em theo.

Tôi biết mình đã có vợ, biết rằng mình sai khi rung động trước em nhưng tôi không thể kìm lòng trước vẻ đẹp ấy. Em có sắc đẹp, có sự trẻ trung quyến rũ mà tôi không thể tìm thấy ở vợ mình. Sau vài ba lần gặp gỡ, em cũng e lệ mà ngã vào vòng tay tôi. Có được cái gật đầu chấp nhận của em, tôi sung sướng như kẻ mới biết yêu lần đầu. Sau cái lần đưa em lên giường, tôi đã không ngần ngại dắt em tới một trung tâm mua sắm lớn, vung tiền mua cho em hàng chục món đồ trang sức đắt tiền.

Đắm chìm trong xúc cảm đê mê của thể xác, tôi như đánh mất lí trí. Em nói với tôi rằng em yêu tôi, cần một nơi để hai người có thể đàng hoàng qua lại với nhau. Tôi mua nhà cho em. Em nói cần phương tiện đi lại, tôi mua xe cho em. Chỉ cần em lên tiếng, bất cứ thứ gì tôi cũng không tiếc. Đổi lại, tôi có được em, như vậy không phải là may mắn hay sao?

Nhưng cuộc đời đâu ai lường hết được chữ ngờ. Công ty của tôi gặp trục trặc khi kí một hợp đồng lớn. Tôi vì quá chủ quan mà giao hết việc cho cấp dưới. Khi mọi việc vỡ lở, anh ta sợ tôi đuổi việc nên cuỗm sạch số tiền công ty bỏ trốn. “Lên voi xuống chó”, chỉ một thời gian tôi như rơi xuống tận đáy sự nghèo hèn. Lúc ấy, tôi mới nhận ra được cái gọi là tình yêu với nhân tình.

Biết tôi hết tiền, cô ta trở mặt nhanh như lật bàn tay. Thay tất cả chìa khóa nhà, tránh mặt tôi, không trả lời điện thoại hay bất kì một tin nhắn nào. Cay đắng hơn khi tôi biết, cô ta chẳng phải là em út gì của bạn, mà lại là một gái quán bar hạng sang từng đào mỏ và đá đít không ít những gã đàn ông có tiền. Tôi cười chua chát, tưởng mình sành đời ai ngờ cũng bị đàn bà xỏ mũi.

Nhưng may thay, trong quãng thời gian khó khăn nhất ấy tôi vẫn có vợ bên cạnh. Tiền tôi đưa nuôi con, mua sắm trước đây cô ấy đều bỏ ngân hàng tiết kiệm. Biết tôi làm ăn thất bại, cô ấy rút hết tiền đưa tôi. Dù số tiền không lớn nhưng cũng cứu nguy cho tôi khỏi bờ vực phá sản. Cầm số tiền vợ đưa trong tay tôi thấy mình như kẻ tội đồ. Tôi đã phản bội, đã phụ bạc một người vợ tào khang như thế!

Nhân tình chỉ yêu tiền chứ không hề yêu tôi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông dù già hay trẻ, dù ít va vấp hay sành sỏi cuộc đời cũng khó cưỡng lòng trước vẻ đẹp xác thịt đàn bà. Nhưng cái gì trên cuộc đời này muốn chiếm hữu mà không phải trả giá? Nhân tình chỉ đến khi ta rủng rỉnh tiền bạc, còn khi trắng tay thì lật mặt nhanh như thay áo.

Nhân tình chỉ yêu tiền, yêu xe, yêu những xa hoa phù phiếm mà đàn ông mang lại. Lúc tay trắng, sa cơ người bên cạnh chỉ còn lại vợ - người anh từng chê bai, ruồng rẫy, phụ bạc. Đàn ông à, muốn biết lòng dạ người đàn bà hãy đợi khi mình tay trắng.