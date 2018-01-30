Đàn bà sướng khổ không ở tấm chồng mà là ở bản lĩnh làm chủ cuộc đời

Người ta thường bảo nhau rằng: “Đàn bà hơn nhau là ở tấm chồng”, hay “phận đàn bà sinh ra đã khổ, lấy nhầm chồng càng khổ hơn”… Xã hội bây giờ hiện đại nhưng nhiều người vẫn quan niệm rằng cuộc đời của người đàn bà sướng khổ do người khác định đoạt.

Đàn bà sướng hay khổ do mình chứ chẳng phải phụ thuộc vào ai. Và đàn bà khổ, một phần cũng bởi tư tưởng mình bị phụ thuộc, nương dựa vào kẻ khác. Hẳn nhiều người sẽ bảo nếu lỡ lấy chồng tệ bạc, vũ phu thì làm sao có thể sướng được? Đàn bà lấy chồng đừng bao giờ để hôn nhân biến thành một canh bạc. Đừng dồn hết mọi thứ vào một cuộc đỏ đen mà mình không nắm được ít phần chiến thắng. Trước khi khoác lên mình bộ áo cô dâu, đàn bà phải nắm được con át chủ bài của hạnh phúc. Phải hiểu người mình cưới là ai, tin tưởng và gắn kết thế nào? Đừng cưới vì quá yêu, đừng cưới vì tiền, cũng đừng cưới vì… ai cũng cưới.

Đàn bà lấy chồng, đừng biến hôn nhân thành canh bạc - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người mặc định, chỉ cần lấy một người chồng sang giàu, bản thân mặc nhiên cả đời ăn sung mặc sướng. Chính suy nghĩ đó là căn nguyên của sự khổ của đàn bà. Đàn bà chỉ nên dựa vào đàn ông về tình cảm. Còn bước ra ngoài xã hội, đàn bà bản lĩnh biết dựa trên đôi chân của chính mình. Chỉ có như vậy, sóng gió khổ đau nếu đến từ phía người chồng đàn bà mới có thể đứng vững. Không ít đàn bà bị chồng phản bội. Ai mà không đau, ai mà không khóc trước vết thương lòng sâu hoắm như vậy? Nhưng rồi, đàn bà hơn nhau chính là lúc này đây. Đứng ở giữa ngã ba đường, đàn bà dại cứ tiếp tục ngồi khóc, than vãn khổ sở với cuộc đời. Và rồi kẻ bội bạc thì cứ ra đi, người khổ sở thì mãi mãi là mình. Đàn bà khôn ngoan biết khóc một lần đến cạn nước mắt rồi đứng lên làm lại cuộc đời.

Tôi có một người chị. Tuổi thơ chị cực khổ vô cùng khi mẹ mất sớm, ba cưới thêm vợ mới. Đến tuổi lấy chồng, ba mẹ lại ép chị cưới người mình không yêu. Những tưởng cuộc đời chị chỉ có nước mắt nhưng vài ba năm không chịu nổi cảnh bị chồng đánh đập hành hạ, chị dứt áo ra đi. Từ hai bàn tay trắng chị gây dựng sự nghiệp cho mình. Bây giờ chị có nhà, có xe sống với một đứa con trai ngoan ngoãn, học giỏi. Tiền bạc chị không quá nhiều nhưng những người đàn bà ở quê lầm lũi với ruộng vườn mỗi lần gặp chị đều tặc lưỡi: “Chị có số sướng thật”, “sống không chồng mà sướng hơn có chồng”. Từng khổ sở đến vô cùng nhưng chị không để cuộc đời mình cứ trôi trong tuyệt vọng như vậy. Chị có được ngày hôm nay là ở bản lĩnh của mình chứ chẳng nương dựa vào ai… Không cần phụ thuộc vào ai, đàn bà có thể tự tạo hạnh phúc cho mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà trên đời mỗi người có một số phận khác nhau. Chúng ta không chọn được gia đình sang giàu hay nghèo khó để sinh ra. Không biết được lòng thủy chung của một người đàn ông với mình, thế nhưng cuộc đời công bằng ở chỗ ai cũng có quyền lựa chọn cho mình một cách sống. Nghĩ rằng mình khổ sổ, bất hạnh thì vĩnh viễn nỗi khổ sẽ đeo bám cả đời. Không cần nhờ vào ai, người đàn bà biết tự tạo hạnh phúc cho mình. Biết mình cần gì và nỗ lực hết mình để đạt được điều đó. Đàn bà bản lĩnh biết dừng lại và buông tay lúc đau khổ và đi lên từ tận cùng nỗi đau. Có một người chồng tốt chỉ là điều kiện cần, muốn hạnh phúc đàn bà phải đứng trên đôi chân của chính mình.

Đàn bà ở tận cùng tàn nhẫn, đàn ông đừng mong níu kéo Đàn bà nào cũng dịu dàng, hết mực tận tụy với chồng đến khi nhận ra những gì mình hy sinh là vô nghĩa. Chồng tệ bạc, vô tâm và đau hơn cả là chồng phản bội. Nỗi đau quá lớn nhiều khi biến đàn bà trở thành người tàn nhẫn với kẻ từng ôm ấp, yêu thương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-suong-kho-khong-o-tam-chong-ma-la-o-ban-linh-lam-chu-cuoc-doi-269769.html