Tâm sự người thứ ba: Anh về với vợ, đắng chát mình tôi

Tâm sự gia đình 29/01/2018 14:55

Xin đừng gọi người thứ ba với những từ như cướp chồng, lăng loàn, đĩ thõa. Không gì đau khổ bằng yêu một người mà biết rằng vĩnh viễn không thể thuộc về mình. Ai cũng muốn an yên, hạnh phúc nhưng trót yêu chồng người, cả cuộc đời nhận lấy bao nhiêu đắng chát.

Tôi đã qua một lần đò, có một đứa con trai 5 tuổi. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc bởi chúng tôi cưới nhau không có tình yêu. Tôi cũng không oán giận gì chồng. Tôi có một công việc, thu nhập ổn định đủ lo cho hai mẹ con. Ngày đi làm, chiều tối về với con. Cuộc đời tôi ngỡ cứ mãi yên bình như vậy.

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Trót yêu chồng người, cuộc đời chỉ toàn đắng chát - Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp anh, tôi không hề biết anh đã có vợ. Anh làm chung công ty với tôi. Tôi mến anh bởi tính tình hiền lành lại làm việc chăm chỉ. Anh nói với tôi vì mải lo làm ăn, kiếm tiền nuôi các em ăn học và phụng dưỡng cha mẹ nên chưa dám có vợ. Những bữa trưa chúng tôi hay ngồi ăn cơm, uống nước trò chuyện. Anh và tôi rất hợp nhau.

Anh ngỏ lời yêu tôi. Tôi không giấu giếm với anh rằng mình đã từng có chồng, có con. Anh bảo anh không hề quan tâm đến quá khứ. Anh yêu và trân trọng một người phụ nữ sâu sắc và hiểu chuyện như tôi. Anh muốn cùng tôi xây dựng tương lai. Anh bảo sẽ dẫn tôi về ra mắt ba mẹ, rồi xin ba mẹ cho chúng tôi làm đám cưới.

Với cuộc hôn nhân không hạnh phúc lần trước, tôi ngỡ như mình được bù đắp bởi người đàn ông này. Tôi không hề nghi ngờ mà ngả vào vòng tay anh. Anh dọn đến ở cùng mẹ con tôi. Những buổi chiều anh đón con, chở con ra công viên gần nhà chơi. Nhìn thấy con trai cũng yêu mến anh, tôi trào nước mắt vì hạnh phúc.

Cuộc đời đâu ai đoán được chữ ngờ. Một hôm, có người đàn bà tìm đến tận nhà tôi khóc lóc. Tôi điếng người khi cô ta nhận là vợ anh. Rồi cô ta kể, cuộc sống ở quê lam lũ không đủ ăn đủ mặc nên mới để chồng lên thành phố làm việc. Mấy năm đầu thỉnh thoảng anh còn về quê thăm vợ con. Nhưng cả năm nay anh không về, lên tìm thì mọi người cho biết chồng dọn ra đây sống. 

Tôi không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Anh ta đã có vợ có con, còn diễn một vai tử tế để qua mặt tôi ư? Sợ tôi không tin, người đàn bà còn chìa cho tôi xem tấm ảnh cưới của họ. Không lầm được nữa, anh chính là chú rể trong tấm hình. Dù quá đau đớn nhưng tôi cũng hứa với vợ anh sẽ cắt đứt. Người đàn bà quệt ngang dòng nước mắt đi ra cổng.

Tôi và anh chia tay êm đẹp hơn tôi tưởng. Khi tôi gào khóc, anh chỉ nói đúng một câu: “Em biết hết rồi à?” Biết không thể năn nỉ tôi tiếp tục cuộc tình sai trái, anh gom đồ dọn ra ngoài. Nhục nhã, cảm giác đắng chát ê chề tràn ngập trong tôi.

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Người thứ ba đôi khi cũng chỉ là nạn nhân của những gã đàn ông tham lam - Ảnh minh họa: Internet

Những hi vọng, những dự định cho tương lai của tôi bỗng chốc vỡ tan như bọt xà phòng. Đàn bà trái tim đặt nhầm chỗ, cuộc đời khổ sở vô cùng. Đàn ông ngoại tình, chỉ cần vài ba bữa là quên sạch những gì mình làm, mình hứa. Họ quên mất rằng mình là nguồn cơn đau khổ của không chỉ một mà hai người đàn bà.

Còn biết bao người như tôi bị dè bỉu bởi trót chen chân vào hạnh phúc của người khác. Người đời đâu biết rằng, kẻ thứ ba có khi cũng chỉ là nạn nhân của những gã đàn ông tham lam, ích kỉ. Mặc đồ vào, họ về với vợ còn bao đắng chát để lại cho nhân tình. Anh về với vợ, tôi thu xếp tàn cuộc với trái tim vỡ nát. Không biết đến bao giờ lòng tôi mới được bình yên?

Điểm tựa bình yên nhất cho đàn bà chính là con cái

Điểm tựa bình yên nhất cho đàn bà chính là con cái

Dù thương yêu đến mấy, suy cho cùng đàn ông cũng là người dưng nước lã. Mà người dưng thì thay đổi nhanh như chớp mắt, hôm nay thương yêu ngày mai đã là những kẻ ở hai bên bờ thù hận. Cuộc đời đàn bà dù sang hèn hay đau khổ, cuối cùng cũng chỉ còn những đứa con bên cạnh.

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