Khi đàn ông ngoại tình, cả vợ và nhân tình đều là nạn nhân của một kẻ tham lam

Tâm sự gia đình 30/01/2018 11:54

Là người vợ, dù đau đớn cỡ nào khi chồng ăn vụng thì đánh ghen cũng không khiến đàn ông hối lỗi quay về. Còn nhân tình, ôm chồng người khác trong tay thì đó cũng chỉ là thứ hạnh phúc giả tạo.

Nếu một ngày biết được chồng mình ngoại tình các chị em sẽ làm gì? Không dễ dàng bình tĩnh hay lựa chọn một kết thúc êm đẹp cho sự phản bội này, nhiều người chọn cách đánh ghen. Đánh cho thân tàn ma dại, cho hả hê cảm xúc trong lòng rồi sau đó muốn ra sao thì ra.

Trong một quán nước vỉa hè, một cặp đôi đang ngồi nhẩn nha uống nước mía mát lịm thì một chiếc xe tay ga chạy tới rồi phanh kít. Người đàn bà dừng xe, gạt chân chống chạy đến túm tóc cô gái rồi vả liên tiếp. Chị ta gào lên: “Tao nói với mày rồi, mày đi với chồng tao chỗ nào là tao đánh chỗ đó. Con đàn bà mất dạy, biết người ta có vợ rồi mà lả lơi dụ dỗ…”. Vừa nói, người đàn bà vừa ra sức túm tóc, bạt tai. Những người xum quanh tụm lại nhìn, bàn tán. Còn gã chồng, tranh thủ lúc vợ đánh ghen nhân tình đã nhanh chân chuồn thẳng.

Khi đàn ông ngoại tình, cả vợ và nhân tình đều là nạn nhân của một kẻ tham lam - Ảnh 1
Đàn ông ngoại tình nguyên nhân là bởi lòng tham lam, ích kỉ - Ảnh minh họa: Internet

Trên cuộc đời này còn biết bao cuộc đánh ghen như thế. Hai người đàn bà vật lộn nhau, đánh đấm nhau chỉ để giành nhau một người đàn ông. Tàn cuộc, hả hê nhìn người kia gương mặt đầy vết xước, đầu tóc tả tơi, thân thể rướm máu. Người đàn bà kia càng đau, mình càng mừng nhưng biết đâu được lòng mình cũng rướm máu như thế. Hai người đàn bà đánh nhau vì một người đàn ông chẳng ra gì.

Khi đàn ông đi ngoại tình, dĩ nhiên chẳng ai nhìn ả nhân tình với đôi mắt tốt đẹp. Kẻ ấy sẽ bị gắn mác giật chồng, đĩ thõa, lăng loàn, dâm dục… Tất cả mũi dao, gai nhọn sẽ dành cho người đàn bà ấy. Nhưng kẻ đứng đằng sau, kẻ đáng bị khinh khi nhiều nhất trong một cuộc ngoại tình phải là người đàn ông tham lam, ích kỉ kia.

Đàn ông đã có vợ con, biết thế nào là đủ, biết giới hạn trong tất cả các mối quan hệ thì đàn bà nào dám ngã vào lòng? Chúng ta thường được nghe những câu na ná như nhau khi đàn ông bị phát hiện ăn vụng: “Do anh say quá, do đồng nghiệp chèo kéo, do ả đàn bà kia dụ dỗ, do một phút ham muốn trỗi dậy mà không kìm nén được…”. Tất cả chỉ là bao biện cho sự tham lam, ích kỉ của mình. Đâu có ai thừa nhận mình tham quá, có vợ mà còn muốn thêm nhân tình nên mới có ngày hôm nay.

Không có người đàn ông không ham muốn trước người đàn bà khác. Nhưng đàn ông ở đời hơn nhau chính là bản lĩnh kiềm chế. Một lần ăn vụng sẽ có lần hai, rồi hậu quả của ngoại tình như chiếc thòng lọng sẵn sàng giết chết cuộc hôn nhân bất cứ lúc nào. Đàn ông mỗi khi lên giường có mấy ai nghĩ đến điều đó? Họ chỉ nghĩ làm thế nào để được thỏa mãn, được sung sướng hả hê…

Khi đàn ông ngoại tình, cả vợ và nhân tình đều là nạn nhân của một kẻ tham lam - Ảnh 2
Đàn bà khôn ngoan sẽ buông bỏ khi chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Đã là phận đàn bà, ai cũng mang ít nhiều thiệt thòi. Tự sâu thẳm trong trái tim mỗi người ai cũng thèm khát được yêu thương và có được hạnh phúc đích thực cho mình. Là vợ, dù đau đớn cỡ nào khi chồng ăn vụng thì đánh ghen cũng không khiến đàn ông hối lỗi quay về. Còn nhân tình, ôm chồng người khác trong tay cũng chỉ là thứ hạnh phúc giả tạo. Người đàn ông đó rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ ích kỉ và tầm thường. Lòng tham của họ biết mấy cho vừa, có một người rồi thì cũng sẽ có thêm người nữa.

Cả vợ và nhân tình chung quy cũng chỉ là nạn nhân của một người đàn ông tồi tệ. Đàn bà khôn ngoan khi chồng ngoại tình sẽ không thèm đánh ghen. Chọn cách buông tay kẻ dối trá, lọc lừa. Còn kẻ đi cướp chồng người, ngỡ hạnh phúc nhưng hóa ra cũng chỉ ôm một người tê bạc rồi cuối cùng nhận trái đắng mà thôi.

Đàn bà ở tận cùng tàn nhẫn, đàn ông đừng mong níu kéo

Đàn bà ở tận cùng tàn nhẫn, đàn ông đừng mong níu kéo

Đàn bà nào cũng dịu dàng, hết mực tận tụy với chồng đến khi nhận ra những gì mình hy sinh là vô nghĩa. Chồng tệ bạc, vô tâm và đau hơn cả là chồng phản bội. Nỗi đau quá lớn nhiều khi biến đàn bà trở thành người tàn nhẫn với kẻ từng ôm ấp, yêu thương.

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