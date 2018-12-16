Đàn bà sau ly hôn dù có đau khổ đến mấy cũng hãy trân quý những điều này

Dưới đây là những điều đàn bà sau ly hôn nhất định phải nắm thật chắc, đừng bao giờ đánh rơi nếu muốn sống hạnh phúc.

Sau đổ vỡ, con cái sẽ giúp bạn lấy lại động lực tin tưởng vào cuộc sống. Con cái là sự an ủi hiệu quả giúp bạn đứng dậy sau nỗi đau. Chúng sẽ không khiến bạn tổn thương và không phản bội lại sự yêu thương của bạn.

Điều đầu tiên phụ nữ nhất định không được đánh mất đó là con cái. Dù có đau khổ vì bị chồng phụ bạc hoặc ly hôn, bạn cũng hãy nghĩ đến con mà sống tiếp. Con cái vốn dĩ là món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho mỗi cặp vợ chồng, nhất là với phụ nữ. Phụ nữ không con mới khổ, chứ không chồng vẫn có thể sống tốt.

Cha mẹ

Công ơn sinh thành vốn là điều thiêng liêng không có gì sánh bằng. Sau ly hôn, phụ nữ sẽ cảm thấy khá trống trải và mất thăng bằng. Khi đó cha mẹ sẽ là nơi nương tựa vững chắc nhất. Trong vòng tay cha mẹ, bạn sẽ thấy an toàn và bình an. Họ sẽ nhẹ nhàng lau nước mắt giúp bạn.

Có thời gian, hãy phụng dưỡng cha mẹ thật tốt - Ảnh minh họa: Internet

Dù bạn có than vãn đủ điều về cuộc sống không như ý, họ cũng sẽ ngồi lặng lẽ để bạn trút hết nỗi lòng. Tình cảm cha mẹ vốn khác với tình vợ chồng, nhẹ nhàng, thầm lặng nhưng vô cùng mạnh mẽ. Dù thiên hạ có quay lưng với bạn, cha mẹ vẫn luôn là người ở bên cạnh vỗ về, động viên.

Tiền bạc

Tuy hơi thực dụng nhưng phụ nữ không có tiền khó lòng mà hạnh phúc. Vì vậy sau ly hôn, dù ít hay nhiều, bạn cũng nên giữ cho mình một khoản tiền nhất định. Dù có đau buồn đến mấy, bạn cũng phải hoàn thành tốt những công việc được giao. Hoặc dù có mệt mỏi và chán chường đến mấy, bạn cũng phải giữ cho mình cái đầu tỉnh táo để kiếm tiền.

Tiền bạc là thứ không thể thiếu trong cuộc đời đàn bà - Ảnh minh họa: Internet

Kiếm thật nhiều tiền sẽ là động lực giúp bạn sống tốt hơn. Khi mua được món đồ mình thích bằng đồng tiền tự kiếm được, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, có một điều mà phụ nữ nên nhớ đó là đừng ra đi với hai bàn tay trắng. Đừng mang công sức của mình dâng cho người khác.

Bản thân

Sau đổ vỡ, sau những tổn thương, một số người có xu hướng bỏ rơi bản thân. Khi quá đau đớn, người ta sẽ chọn cách buông bỏ. Nhất là người phụ nữ sau ly hôn, họ không thường trang điểm, chẳng thiết tha chuyện làm đẹp.

Dù có đau đớn đến mấy, đàn bà cũng phải yêu bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên đây là suy nghĩ khờ dại. Người có xu hướng bỏ rơi bản thân khó lòng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Thế nên dù hôm nay có khóc sưng mắt, hôm sau bạn cũng phải cười tươi. Năm tháng qua đã yêu người đến khờ dại, bây giờ đã đến lúc thương lấy mình rồi, đàn bà ơi!