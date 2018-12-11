Thiếu thốn đến mấy đàn bà cũng có thể chịu đựng được, chỉ là không thể một mình gánh vác những điều này

Vậy, trong hôn nhân phụ nữ phải một mình gánh vác những điều gì mà khiến họ cảm thấy chán chồng, mệt mỏi, khổ tâm đến thế?

Tuy nhiên hiếm người đàn ông nào có thể nắm chặt tay vợ khi cơn đau thập tử nhất sinh ập đến. Thậm chí có những ông chồng còn vắng mặt trong ngày vợ nằm trên bàn mổ. Chỉ những ai trải qua nỗi đau này mới thấu hiểu được rằng việc có chồng bên cạnh trong giây phút này là cần thiết đến dường nào.

Phụ nữ nào cũng sẽ trải qua giai đoạn này. Làm mẹ là điều thiêng liêng nhất mà ai cũng mong mỏi. Nhưng họ chỉ hạnh phúc khi có chồng bên cạnh, cùng trải qua thời khắc khó quên đó.

Việc sinh con đã vất vả, nuôi con còn mệt mỏi hơn gấp trăm lần. Trong khi phụ nữ quần quật ngày đêm vì con ốm con đau, đàn ông lại không mấy để tâm đến vấn đề này. Họ giao phó hết trách nhiệm nuôi dạy con cho vợ.

Họ không thể một mình gánh vác trách nhiệm lớn lao như vậy - Ảnh minh họa: Internet

Người có tâm thì lo phụ vợ một chút, người vô tâm thì mặc kệ vợ muốn làm gì thì làm. Vì vậy mà có nhiều trường hợp phụ nữ mắc chứng trầm cảm sau sinh. Họ cảm thấy không ai san sẻ những gánh nặng của mình, dẫn đến không ít bi kịch.

Chuyện nhà nội nhà ngoại

Đàn bà không chỉ lo việc trong nhà, chồng con mà còn phải gánh vác luôn những việc bên nhà chồng. Nếu sống chung với nhà chồng thì đây là điều mà bắt buộc phụ nữ phải gánh. Khi đã làm dâu, phụ nữ không chỉ lo cho chồng con mà còn phải phụng dưỡng cha mẹ chồng.

Đàn ông hãy cùng vợ gánh vác chuyện bên nội bên ngoại - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng nói con dâu là người dưng không có tiếng nói trong gia đình chồng. Thế nhưng họ lại phải gánh vác mọi chuyện. Nếu chồng không có thời gian thì họ phải đứng ra lo việc phụng dưỡng cha mẹ thay chồng.

Muốn hôn nhân hạnh phúc, đàn ông hãy san sẻ gánh nặng cùng vợ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường cảm thấy kiệt sức khi một mình ôm đồm quá nhiều chuyện như vậy. Vì vậy đàn ông nên tâm lý một chút, đừng để vợ một mình chịu đựng vô số những áp lực đó.

Những áp lực của chồng mang lại

Đàn ông thường chịu trách nhiệm chính về kinh tế. Vì vậy, đôi khi họ có nhiều lời nói tổn thương vợ. Nếu đàn bà không đi làm sẽ bị chồng nói là ăn bám, vô dụng. Còn nếu đi làm, đó lại là cái cớ để đàn ông mạt sát chuyện không lo việc nhà chu toàn.

Đàn ông hãy giảm bớt gánh nặng cho vợ - Ảnh minh họa: Internet

Có vô số chuyện mà đàn ông vô tình gây áp lực lên vợ. Trong cuộc sống hôn nhân, không thể nói ai vất vả hơn ai cũng không thể nói ai phải gánh chịu áp lực hơn. Mỗi người đều có những nỗi lo riêng của mình. Đàn ông thì chịu áp lực tiền bạc, còn phụ nữ lại bị chồng gây áp lực.

Để hôn nhân bền vững, vợ chồng cần phải thấu hiểu và san sẻ những áp lực của nhau. Nếu không, gia đình bạn sẽ rất dễ đổ vỡ.