Vài lời người đàn bà mới sinh gửi đến chồng: Em đã thôi tin lời anh hứa!

Nhưng từ khi về sống chung một nhà đến giờ, có lẽ chỉ một mình em nhớ đến những lời hẹn ước đó. Còn anh vì quá mải mê công việc nên đã nhiều lần quên luôn rằng mình đã có gia đình. Em không biết anh nghĩ về cuộc sống hôn nhân như thế nào. Nhưng đối với em hôn nhân là thứ gì đó rất thiêng liêng, là niềm tin, là cuộc đời của em.

Trước khi cưới nhau, chúng ta hứa hẹn rất nhiều về tương lai. Anh hứa sẽ cho em một mái ấm đủ đầy, cơm ăn no, áo mặc đủ ấm và quan trọng là không làm em tổn thương. Em đã tin và giao gửi phần đời còn lại vào tay anh.

Nhưng rồi những lời hứa của anh theo gió bay mất, em trở về với hiện thực phũ phàng. Khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu, bên cạnh em chỉ có mẹ. Mẹ nói con đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Còn anh… Anh đang công tác và không liên lạc được từ hôm qua đến giờ.

Ngày em mang thai đứa con đầu lòng, anh xoa bụng của em và nói rằng sau này anh sẽ chăm con. Anh sẽ làm tròn trách nhiệm của một người cha, không để em phải cô đơn một mình. Em đã từng khoe với mẹ rằng anh là người chồng tốt, anh sẽ giúp em trông con, quán xuyến nhà cửa, không để vợ phải chịu khổ. Và cuộc sống sau này của em sẽ không giống như những bà mẹ bỉm sữa khác.

Em đã từng tin anh là một người chồng có trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

Vài hôm trước, em đã khuyên anh đừng đi vì đã gần đến ngày em sinh nở nhưng anh một mực vẫn muốn nắm giữ cơ hội thăng tiến của mình. Anh nói đây là cơ hội tốt không thể bỏ lỡ được, còn việc em sinh nở anh sẽ nhờ người chăm.

Không hiểu sao khi nghĩ về những lời anh hứa, em lại khóc như một đứa trẻ. Có lẽ đàn bà sinh nở không có chồng bên cạnh là một điều vô cùng khó khăn. Nhìn những người đàn bà nằm bên cạnh có chồng chăm từng muỗng cơm, muỗng cháo mà em vô cùng tủi thân.

Em đã giao hết cuộc đời của mình cho anh - Ảnh minh họa: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên anh thất hứa với em. Đây không phải là lần đầu tiên anh quên đi những thề ước về tương lai của hai chúng ta. Vì vậy kể từ hôm nay, em sẽ thôi mơ mộng về mai sau. Bởi lẽ đàn ông đều thích hứa nhưng chẳng mấy ai làm được.

Đàn ông thường hay hứa, phụ nữ lại tin đó là sự thật. Để rồi từ đó mà họ tự vẽ ra viễn cảnh về một tương lai tươi sáng cho cả hai. Họ tự chìm đắm trong những lời hứa hẹn và rồi kết thúc là sự tổn thương.

Nhưng rồi thứ em nhận lại đó là tổn thương và sự hụt hẫng - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy từ nay em sẽ không còn mơ mộng về một điều gì đó tươi đẹp mà chỉ sống đúng với hiện thực này. Em sẽ sống với một người chồng vô tâm, một người chồng không xem trọng gia đình. Em cũng sẽ thôi mộng mơ về tương lai có hai chúng ta. Vì lòng người cạn, biết khi nào họ sẽ rời xa mình.

Sau những lời anh hứa và những hành động anh làm, em đã dần trở thành một con người thực tế. Không còn muốn sống trong những mộng mơ của mình tạo ra. Bởi lẽ cuộc đời này đôi khi chúng ta cần phải tỉnh táo một chút, không thể mụ mị đầu óc mãi được.

Từ nay em chẳng còn dám tin lời anh hứa - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi kết thúc những giấc mộng, em đã nhận ra những lời anh nói giống như cuốn sách triết lý mà em đã từng đọc. Chỉ là lý thuyết suông, khi đóng sách lại, bước vào cuộc sống đời thực, em chẳng thể áp dụng được. Vì vậy từ nay em sẽ sống đúng với thực tế, tin ít đi và tự mình cố gắng nhiều hơn.