Vài lời người đàn bà mới sinh gửi đến chồng: Em đã thôi tin lời anh hứa!

Tâm sự gia đình 11/12/2018 10:53

Đây không phải là lần đầu tiên anh thất hứa với em. Đây không phải là lần đầu tiên anh quên đi những thề ước về tương lai của hai chúng ta. Vì vậy kể từ hôm nay, em sẽ thôi mơ mộng về mai sau. Bởi lẽ đàn ông đều thích hứa nhưng chẳng mấy ai làm được.

Trước khi cưới nhau, chúng ta hứa hẹn rất nhiều về tương lai. Anh hứa sẽ cho em một mái ấm đủ đầy, cơm ăn no, áo mặc đủ ấm và quan trọng là không làm em tổn thương. Em đã tin và giao gửi phần đời còn lại vào tay anh.

Nhưng từ khi về sống chung một nhà đến giờ, có lẽ chỉ một mình em nhớ đến những lời hẹn ước đó. Còn anh vì quá mải mê công việc nên đã nhiều lần quên luôn rằng mình đã có gia đình. Em không biết anh nghĩ về cuộc sống hôn nhân như thế nào. Nhưng đối với em hôn nhân là thứ gì đó rất thiêng liêng, là niềm tin, là cuộc đời của em.

Vài lời người đàn bà mới sinh gửi đến chồng: Em đã thôi tin lời anh hứa! - Ảnh 1
Em đã từng tin vào tương lai tươi đẹp của cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Ngày em mang thai đứa con đầu lòng, anh xoa bụng của em và nói rằng sau này anh sẽ chăm con. Anh sẽ làm tròn trách nhiệm của một người cha, không để em phải cô đơn một mình. Em đã từng khoe với mẹ rằng anh là người chồng tốt, anh sẽ giúp em trông con, quán xuyến nhà cửa, không để vợ phải chịu khổ. Và cuộc sống sau này của em sẽ không giống như những bà mẹ bỉm sữa khác.

Nhưng rồi những lời hứa của anh theo gió bay mất, em trở về với hiện thực phũ phàng. Khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu, bên cạnh em chỉ có mẹ. Mẹ nói con đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Còn anh… Anh đang công tác và không liên lạc được từ hôm qua đến giờ.

Vài lời người đàn bà mới sinh gửi đến chồng: Em đã thôi tin lời anh hứa! - Ảnh 2
Em đã từng tin anh là một người chồng có trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

Vài hôm trước, em đã khuyên anh đừng đi vì đã gần đến ngày em sinh nở nhưng anh một mực vẫn muốn nắm giữ cơ hội thăng tiến của mình. Anh nói đây là cơ hội tốt không thể bỏ lỡ được, còn việc em sinh nở anh sẽ nhờ người chăm.

Không hiểu sao khi nghĩ về những lời anh hứa, em lại khóc như một đứa trẻ. Có lẽ đàn bà sinh nở không có chồng bên cạnh là một điều vô cùng khó khăn. Nhìn những người đàn bà nằm bên cạnh có chồng chăm từng muỗng cơm, muỗng cháo mà em vô cùng tủi thân.

Vài lời người đàn bà mới sinh gửi đến chồng: Em đã thôi tin lời anh hứa! - Ảnh 3
Em đã giao hết cuộc đời của mình cho anh - Ảnh minh họa: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên anh thất hứa với em. Đây không phải là lần đầu tiên anh quên đi những thề ước về tương lai của hai chúng ta. Vì vậy kể từ hôm nay, em sẽ thôi mơ mộng về mai sau. Bởi lẽ đàn ông đều thích hứa nhưng chẳng mấy ai làm được.

Đàn ông thường hay hứa, phụ nữ lại tin đó là sự thật. Để rồi từ đó mà họ tự vẽ ra viễn cảnh về một tương lai tươi sáng cho cả hai. Họ tự chìm đắm trong những lời hứa hẹn và rồi kết thúc là sự tổn thương.

Vài lời người đàn bà mới sinh gửi đến chồng: Em đã thôi tin lời anh hứa! - Ảnh 4
Nhưng rồi thứ em nhận lại đó là tổn thương và sự hụt hẫng - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy từ nay em sẽ không còn mơ mộng về một điều gì đó tươi đẹp mà chỉ sống đúng với hiện thực này. Em sẽ sống với một người chồng vô tâm, một người chồng không xem trọng gia đình. Em cũng sẽ thôi mộng mơ về tương lai có hai chúng ta. Vì lòng người cạn, biết khi nào họ sẽ rời xa mình.

Sau những lời anh hứa và những hành động anh làm, em đã dần trở thành một con người thực tế. Không còn muốn sống trong những mộng mơ của mình tạo ra. Bởi lẽ cuộc đời này đôi khi chúng ta cần phải tỉnh táo một chút, không thể mụ mị đầu óc mãi được.

Vài lời người đàn bà mới sinh gửi đến chồng: Em đã thôi tin lời anh hứa! - Ảnh 5
Từ nay em chẳng còn dám tin lời anh hứa - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi kết thúc những giấc mộng, em đã nhận ra những lời anh nói giống như cuốn sách triết lý mà em đã từng đọc. Chỉ là lý thuyết suông, khi đóng sách lại, bước vào cuộc sống đời thực, em chẳng thể áp dụng được. Vì vậy từ nay em sẽ sống đúng với thực tế, tin ít đi và tự mình cố gắng nhiều hơn.

Sống chung với chồng vô tâm, đàn bà chẳng còn sức để rơi nước mắt

Sống chung với chồng vô tâm, đàn bà chẳng còn sức để rơi nước mắt

Hôm nay anh lại về muộn, để vợ phải đợi đến khuya và chẳng buồn hỏi han vợ như thế nào. Anh luôn như vậy, vô tâm đến mức tàn nhẫn.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng vô tâm gửi chồng vô tâm đàn bà sinh con

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 18 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 48 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm