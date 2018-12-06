Sống chung với chồng vô tâm, đàn bà chẳng còn sức để rơi nước mắt

Thời gian đầu, tình cảm vợ chồng còn mặn nồng, anh đối xử với chị không tệ. Chị muốn ăn gì, dù là đêm hôm khuya khoắt anh cũng sẽ đi mua. Anh luôn đáp ứng hết những yêu cầu của vợ. Vì tuổi còn trẻ nên cả hai không thể tránh khỏi những cuộc cãi vã, mâu thuẫn dù chỉ là nhỏ nhặt, nhưng rồi sẽ làm lành ngay sau đó.

Lỡ "ăn cơm trước kẻng" nên vợ chồng chị đành cưới nhau ở độ tuổi ăn chưa no lo chưa tới. Khi đó vừa mới tốt nghiệp trung học, anh nghỉ học giữa chừng để kiếm việc. Chị cũng bỏ dở việc học vì đang mang thai. Cả hai xin vào làm ở một công ty sản xuất đá.

Sinh chưa được 4 tháng, chị đã gửi con về cho ông bà chăm sóc. Anh chị ở lại thành phố để mưu sinh, mỗi tháng gửi tiền về nuôi con. Tuy làm cùng công ty nhưng cả hai có rất ít thời gian dành cho nhau. Hôm thì anh tăng ca, trực đêm, hôm thì chị làm việc đến tận khuya.

Từ ngày cưới nhau đến giờ, anh chị không nhận bất cứ khoản chu cấp nào của gia đình. Một phần vì sĩ diện, phần khác vì gia đình hai bên đều chối bỏ cuộc hôn nhân này. Đến khi sinh xong, nhìn mặt cháu, cha mẹ chị mới nguôi giận và bỏ qua mọi chuyện.

Thời gian sinh hoạt đảo lộn, điều này khiến tình cảm vợ chồng ảnh hưởng ít nhiều. Anh bắt đầu lạnh nhạt, suốt ngày chỉ cắm mặt vào điện thoại chơi game. Từ ngày chị sinh đến nay đã được hơn một năm, số lần anh gần gũi vợ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Anh trở nên lạnh nhạt với chị - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi lần chị đến gần, anh lại tìm cách lảng tránh hoặc tỏ ra cáu gắt. Chưa hết, anh còn viện cớ tăng ca ở lại công ty đến tận khuya mới về.

Ban đầu, chị nghĩ do mình mới sinh xong thân hình có phần sồ sề nên chồng chán. Vì thế, chị cố gắng tập thể dục. Chị nghĩ khi mình đẹp hơn, chồng sẽ thay đổi. Nhưng anh vẫn như vậy, vẫn không ngó ngàng đến vợ.

Chị cố gắng thay đổi nhiều nhưng anh cũng chẳng mảy may quan tâm - Ảnh minh họa: Internet

Anh có thể cười nói, chạy ngược chạy xuôi lo cho việc của người khác. Nhưng khi chị nhờ vả, anh lại mặt nặng mày nhẹ. Sự vô tâm của anh đã dần giết chết trái tim của chị. Khóc cũng nhiều, đau lòng cũng không ít, chị dần kiệt sức trong cuộc hôn nhân của mình.

Chị đã làm mọi cách để cứu vãn. Thậm chí, chị còn nghĩ mọi vấn đề nằm ở mình, nhưng hóa ra là ở trái tim của anh. Tâm của anh không còn đặt nơi chị. Anh có thể nhiệt tình, vui vẻ với người khác. Thậm chí anh còn đối xử tốt với thiên hạ, nhưng lại vô cùng tệ với người vợ của mình. Chị tự hỏi, có phải đàn ông ai cũng như vậy không? Có phải ai rồi cũng chán và vứt vợ một xó chẳng thèm ngó ngàng đến?

Anh xem trọng chiếc điện thoại hơn vợ - Ảnh minh họa: Internet

Quả thật cuộc hôn nhân này đã lấy đi của chị quá nhiều nước mắt rồi, bây giờ có muốn khóc cũng chẳng được. Trong những đêm trằn trọc, chị chua xót tự hỏi đến khi nào đàn ông mới nhận ra sự vô tâm của mình đã giết chết hôn nhân như thế nào. Khi nào đàn ông mới thôi làm người phụ nữ của mình phải khổ sở và tổn thương?