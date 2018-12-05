Thư gửi con của mẹ đơn thân: Mẹ sẽ mạnh mẽ để con trưởng thành trong bình yên!

Tâm sự gia đình 05/12/2018 16:48

Đi qua sóng gió, nước mắt của mẹ đã rơi nhiều và bây giờ mẹ chỉ muốn bản thân thật mạnh mẽ để bảo vệ “tài sản” lớn nhất cuộc đời mình, đó là con!

Mẹ đã thôi trách móc người đàn ông đó từ ngày có con. Vì mẹ nghĩ không thể dùng cuộc đời của mình để oán hận một người mãi được. Mẹ phải dành thời gian cho con, bảo vệ, chăm sóc con là điều quan trọng mà mẹ nhất định phải làm được. Quá khứ của mẹ đã quá tệ hại rồi nên không muốn tương lai của con cũng mờ mịt như vậy.

Thư gửi con của mẹ đơn thân: Mẹ sẽ mạnh mẽ để con trưởng thành trong bình yên! - Ảnh 1
Mẹ sẽ cho con cuộc sống đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Ngày nhận thức được người đàn ông đó không cần mẹ con mình, mẹ khóc nhiều lắm. Nhiều lần mẹ còn nghĩ đến việc bỏ con. Mẹ nghĩ bỏ con đi cuộc đời mẹ sẽ không còn phải lo gánh nặng cơm áo gạo tiền. Nhưng rồi nghĩ đến việc bản thân sẽ không có ngày nào bình yên thì mẹ lại cảm thấy sợ hãi.

Sau một thời gian đấu tranh tư tưởng và với ông bà ngoại, mẹ đã nuốt nước mắt giữ lại con. Tuy biết bản thân mình không thể cho con cuộc sống đủ đầy như những đứa trẻ khác, nhưng mẹ sẽ cố gắng.

Thư gửi con của mẹ đơn thân: Mẹ sẽ mạnh mẽ để con trưởng thành trong bình yên! - Ảnh 2
Con là tài sản quý giá nhất cuộc đời này của mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ sẽ dốc hết sức mình để mang lại hạnh phúc cho con. Dù có khó khăn và vất vả đến mấy, mẹ cũng sẽ mạnh mẽ để bảo vệ con trước những sóng gió của cuộc đời. Bởi con xứng đáng được những điều tốt đẹp hơn nữa.

Cuộc đời của mẹ dường như đã chấm dứt khi bị người đàn ông đó phụ bạc. Nhưng cuộc đời của con thì khác, mẹ sẽ không để con phải chịu bất cứ tổn thương nào. Con cứ lớn lên và đi trên đôi chân của mình, mẹ sẽ mãi ở sau, là hậu phương vững chắc cho con.

Thư gửi con của mẹ đơn thân: Mẹ sẽ mạnh mẽ để con trưởng thành trong bình yên! - Ảnh 3
Hãy lớn thật khỏe mạnh và hạnh phúc, con nhé - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi khi con yếu lòng, hay bị người khác bắt nạt, hãy về với mẹ, mẹ sẽ che chắn cho con trước những cơn giông bão đó. Dù cả thế giới có quay lưng với con, mẹ cũng sẽ là người cuối cùng chờ con quay về sau những vấp ngã.

Dù không thể giữ cha lại cho con, nhưng mẹ sẽ thay người đàn ông đó gánh vác trách nhiệm. Mẹ sẽ cố gắng mạnh mẽ để con trưởng thành trong bình yên. Mẹ sẽ dốc hết sức lực của mình để bù đắp những điều mất mát mà bản thân đã gây ra cho con.

Thư gửi con của mẹ đơn thân: Mẹ sẽ mạnh mẽ để con trưởng thành trong bình yên! - Ảnh 4
Những mệt mỏi, vất vả hãy để mẹ gánh vác thay - Ảnh minh họa: Internet

Thiên thần của mẹ hãy lớn lên thật khỏe mạnh, mẹ sẽ là người đứng sau gánh vác những mệt mỏi của con. Mẹ không cầu mong con sẽ làm ông nọ, bà kia trong tương lai. Cũng chẳng mong con kiếm được nhiều tiền nuôi mẹ. Mẹ chỉ muốn con sống một cuộc đời bình yên và cười nói mỗi ngày.

Con cứ tiến về phía trước, mẹ sẽ đứng sau gánh vác những mệt mỏi thay con. Con cứ việc làm những con mong muốn, mẹ sẽ chẳng ép con phải sống cuộc đời giống bất cứ ai. Chỉ cần con hạnh phúc, lòng mẹ đã bình an, chẳng cầu mong gì hơn. Bởi con là tài sản vô giá nhất trên cuộc đời này của mẹ.

Thư gửi con của mẹ đơn thân: Mẹ sẽ mạnh mẽ để con trưởng thành trong bình yên! - Ảnh 5
Mẹ xin lỗi vì đã không cho con cuộc sống đủ đầy như những đứa trẻ đồng trang lứa khác - Ảnh minh họa: Internet

Xin lỗi vì không thể cho con cuộc sống đủ đầy. Xin lỗi vì đã không có con một người cha đàng hoàng như những đứa trẻ khác. Xin lỗi con vì mẹ đã nhiều lần muốn bỏ con. Xin lỗi vì không thể giữ cho con gia đình đủ đầy và hạnh phúc. Xin lỗi vì đã để con trưởng thành trong tình cảnh thiếu trước hụt sau như thế này. Xin lỗi và cảm ơn con rất nhiều, thiên thần của mẹ!

Tâm sự mẹ đơn thân: 'Tôi không khóc vì duyên phận lỡ làng mà chỉ buồn vì con không có cha'

Tâm sự mẹ đơn thân: 'Tôi không khóc vì duyên phận lỡ làng mà chỉ buồn vì con không có cha'

Không gian trong căn phòng trọ chật hẹp đầy mùi ẩm mốc, ánh sáng mờ mờ ảo ảo khiến lòng người cũng tăm tối bội phần. Anh nhét vào tay tôi một số tiền bảo tôi đi xử lý cái thai. Anh không thể bỏ rơi vợ con ngay lúc này và không sẵn sàng đón nhận đứa trẻ trong bụng tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ đơn thân thư gửi con của mẹ đơn thân làm mẹ đơn thân tâm sự mẹ đơn thân

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 41 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 11 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm