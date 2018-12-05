Thư gửi con của mẹ đơn thân: Mẹ sẽ mạnh mẽ để con trưởng thành trong bình yên!

Ngày nhận thức được người đàn ông đó không cần mẹ con mình, mẹ khóc nhiều lắm. Nhiều lần mẹ còn nghĩ đến việc bỏ con. Mẹ nghĩ bỏ con đi cuộc đời mẹ sẽ không còn phải lo gánh nặng cơm áo gạo tiền. Nhưng rồi nghĩ đến việc bản thân sẽ không có ngày nào bình yên thì mẹ lại cảm thấy sợ hãi.

Mẹ đã thôi trách móc người đàn ông đó từ ngày có con. Vì mẹ nghĩ không thể dùng cuộc đời của mình để oán hận một người mãi được. Mẹ phải dành thời gian cho con, bảo vệ, chăm sóc con là điều quan trọng mà mẹ nhất định phải làm được. Quá khứ của mẹ đã quá tệ hại rồi nên không muốn tương lai của con cũng mờ mịt như vậy.

Mẹ sẽ dốc hết sức mình để mang lại hạnh phúc cho con. Dù có khó khăn và vất vả đến mấy, mẹ cũng sẽ mạnh mẽ để bảo vệ con trước những sóng gió của cuộc đời. Bởi con xứng đáng được những điều tốt đẹp hơn nữa.

Sau một thời gian đấu tranh tư tưởng và với ông bà ngoại, mẹ đã nuốt nước mắt giữ lại con. Tuy biết bản thân mình không thể cho con cuộc sống đủ đầy như những đứa trẻ khác, nhưng mẹ sẽ cố gắng.

Cuộc đời của mẹ dường như đã chấm dứt khi bị người đàn ông đó phụ bạc. Nhưng cuộc đời của con thì khác, mẹ sẽ không để con phải chịu bất cứ tổn thương nào. Con cứ lớn lên và đi trên đôi chân của mình, mẹ sẽ mãi ở sau, là hậu phương vững chắc cho con.

Hãy lớn thật khỏe mạnh và hạnh phúc, con nhé - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi khi con yếu lòng, hay bị người khác bắt nạt, hãy về với mẹ, mẹ sẽ che chắn cho con trước những cơn giông bão đó. Dù cả thế giới có quay lưng với con, mẹ cũng sẽ là người cuối cùng chờ con quay về sau những vấp ngã.

Dù không thể giữ cha lại cho con, nhưng mẹ sẽ thay người đàn ông đó gánh vác trách nhiệm. Mẹ sẽ cố gắng mạnh mẽ để con trưởng thành trong bình yên. Mẹ sẽ dốc hết sức lực của mình để bù đắp những điều mất mát mà bản thân đã gây ra cho con.

Những mệt mỏi, vất vả hãy để mẹ gánh vác thay - Ảnh minh họa: Internet

Thiên thần của mẹ hãy lớn lên thật khỏe mạnh, mẹ sẽ là người đứng sau gánh vác những mệt mỏi của con. Mẹ không cầu mong con sẽ làm ông nọ, bà kia trong tương lai. Cũng chẳng mong con kiếm được nhiều tiền nuôi mẹ. Mẹ chỉ muốn con sống một cuộc đời bình yên và cười nói mỗi ngày.

Con cứ tiến về phía trước, mẹ sẽ đứng sau gánh vác những mệt mỏi thay con. Con cứ việc làm những con mong muốn, mẹ sẽ chẳng ép con phải sống cuộc đời giống bất cứ ai. Chỉ cần con hạnh phúc, lòng mẹ đã bình an, chẳng cầu mong gì hơn. Bởi con là tài sản vô giá nhất trên cuộc đời này của mẹ.

Mẹ xin lỗi vì đã không cho con cuộc sống đủ đầy như những đứa trẻ đồng trang lứa khác - Ảnh minh họa: Internet

Xin lỗi vì không thể cho con cuộc sống đủ đầy. Xin lỗi vì đã không có con một người cha đàng hoàng như những đứa trẻ khác. Xin lỗi con vì mẹ đã nhiều lần muốn bỏ con. Xin lỗi vì không thể giữ cho con gia đình đủ đầy và hạnh phúc. Xin lỗi vì đã để con trưởng thành trong tình cảnh thiếu trước hụt sau như thế này. Xin lỗi và cảm ơn con rất nhiều, thiên thần của mẹ!