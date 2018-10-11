Người đàn bà 50 nhắn nhủ mẹ đơn thân: Xin hãy ghi lòng tạc dạ những điều này

Phụ nữ yêu 11/10/2018 10:24

Nếu đã chọn làm mẹ đơn thân, có khóc cũng phải tự biết lau, có buồn cũng phải tự vỗ về mình rằng mọi chuyện sẽ ổn và nên nhớ những điều này để không còn ai làm bạn tổn thương thêm nữa.

Năm nay tôi đã ngấp nghé 50 tuổi và đang một mình nuôi hai đứa con. Chúng đều có công ăn việc làm ổn định, tôi cũng đỡ một phần gánh nặng. Đi qua những tháng ngày giông bão, bây giờ tôi mới đủ tự tin để đưa ra một số lời khuyên cho những ai có ý định làm mẹ đơn thân.

Người đàn bà 50 nhắn nhủ mẹ đơn thân: Xin hãy ghi lòng tạc dạ những điều này - Ảnh 1
Hãy vững tâm trên con đường đã chọn - Ảnh minh họa: Internet

Tôi không tự cho mình là người mẹ tốt nhưng vô cùng tự tin để nói rằng mình chọn đúng đường. Cuộc đời phụ nữ không phải chỉ có chồng mới hạnh phúc, không phải có một gia đình đủ đầy là viên mãn. Đôi khi bạn cũng phải chấp nhận một thiếu hụt nào đó trong “bản vẽ cuộc đời” của mình để nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống.

Ngày đó tôi từng nghĩ, có chồng là có tất cả. Có chồng muốn ăn gì chỉ cần mè nheo, làm nũng một chút, chồng sẽ xách xe đi mua ngay. Có chồng những đêm mưa lớn, sấm rền, sợ hãi chỉ cần nép vào khuôn ngực kia rồi mọi nỗi lo cũng tan biến. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, khi người ta còn yêu mình, họ sẽ bất chấp mọi thứ để ở bên cạnh mình.

Người đàn bà 50 nhắn nhủ mẹ đơn thân: Xin hãy ghi lòng tạc dạ những điều này - Ảnh 2
Mẹ đơn thân, đừng sợ hãi, cũng đừng quá lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên khi đã không còn yêu, cái chau mày, cái làm nũng của bạn cũng khiến người ấy gai mắt, khó chịu. Sau những tháng năm thương và cần người, tôi nhận ra một mình vẫn sống tốt, vẫn có thể nuôi nấng con trưởng thành. Chỉ cần nhìn những đứa con lớn lên, tôi như sống lại thêm một lần nữa. Thế nên nếu ai chọn cho mình con đường mẹ đơn thân, xin hãy ghi lòng tạc dạ những điều này.

Làm mẹ đơn thân không đáng sợ

Người đàn bà 50 nhắn nhủ mẹ đơn thân: Xin hãy ghi lòng tạc dạ những điều này - Ảnh 3
Vốn dĩ con đường làm mẹ đơn thân không đáng sợ...

Bạn đừng nghĩ mẹ đơn thân là chuyện gì đó quá to tát hay lớn lao. Vốn dĩ họ cũng giống như những người phụ nữ khác, chẳng qua là trái tim của họ đã mạnh mẽ hơn một chút. Bạn hãy nghĩ mẹ đơn thân như một công việc mà nhất định bản thân phải đối mặt, nhưng ở công việc này, bạn đặt nhiều tình cảm hơn một chút mà thôi.

Hãy nghĩ rằng mỗi ngày đi làm, tối về mẹ con lại thủ thỉ, hỏi han nhau hôm nay con học có ngoan không, mẹ làm việc có vất vả không. Bạn đừng sợ những đứa con mình sẽ thua thiệt và tủi thân. Chỉ cần nhìn sự cố gắng của bạn, chúng sẽ tự khắc ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn.

Người đàn bà 50 nhắn nhủ mẹ đơn thân: Xin hãy ghi lòng tạc dạ những điều này - Ảnh 4
.... chẳng qua là đi một mình trên con đường hạnh phúc mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Tuy không nhận được đủ đầy tình cảm nhưng chúng sẽ là những đứa trẻ hạnh phúc nhất vì sống trong một gia đình êm ấm. Còn hơn là mỗi ngày chứng kiến cảnh cha mẹ mình mắng nhiếc, mạt sát nhau.

Con đường mẹ đơn thân vốn dĩ không đáng sợ như bạn nghĩ. Tuy có những khoảnh khắc, bạn sẽ mò mẫm trong đường hầm tối tăm một mình, có thể sẽ mất phương hướng nhưng rồi cũng sẽ đến nơi.

Bạn sẽ tìm thấy ánh sáng nơi cuối con đường. Và tia sáng đó sẽ là hạnh phúc cả cuộc đời này của bạn. Khi vượt qua chặng đường tăm tối, bạn sẽ biết quý trọng những tia sáng le lói cuối đường hầm. Khi vượt qua những khó khăn, bạn sẽ trở thành con người mạnh mẽ và hạnh phúc nhất.

Đừng nghĩ vì con cần cha mà vội vàng đi thêm bước nữa

Người đàn bà 50 nhắn nhủ mẹ đơn thân: Xin hãy ghi lòng tạc dạ những điều này - Ảnh 5
Đừng vì bản thân cô đơn mà vội đi thêm bước nữa - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường sợ con mình thua thiệt, bị người khác chê cười. Họ luôn nghĩ chỉ cần đi thêm bước nữa để con có cha, để có người cùng gánh vác trách nhiệm. Nhưng bạn nên nhớ, nếu vết thương chưa lành, đừng dại yêu thêm một người nữa.

Bạn sẽ không biết được người sau này có thật lòng hay không hay chỉ là những gã tệ bạc như người trước. Vả lại nếu sau này về sống chung một nhà, liệu người đó có thật sự đối xử tốt với con của bạn hay không? 

Người đàn bà 50 nhắn nhủ mẹ đơn thân: Xin hãy ghi lòng tạc dạ những điều này - Ảnh 6
Đừng nghĩ con cần cha mà đánh đổi thêm lần nữa - Ảnh minh họa: Internet

Và những ngày tháng sau này, bạn và người đó sẽ có con chung, liệu bạn có chu toàn được cho đứa con riêng của mình không? Hay là để chúng sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm?

Thế nên đừng vì cảm thấy cô đơn và đừng viện cớ rằng con phải có cha mà vội vàng đi thêm bước nữa. Có những lúc bạn nên chấp nhận rằng sống một mình sẽ tốt hơn là trao thân, gửi phận cho ai đó.

Lời cuối cùng gửi đến mẹ đơn thân, hãy mạnh mẽ lên và nhớ rằng bạn không hề cô đơn trong cuộc đời này. Nhìn rộng ra một chút, có nhiều người đang rất quan tâm bạn, đang thầm cầu mong bạn được hạnh phúc.

 

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