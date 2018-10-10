Phát hiện chồng ngoại tình, vợ âm thầm làm điều này khiến ả nhân tình 'đá' ngay người chồng bội bạc

Tâm sự gia đình 10/10/2018 11:05

Chị dửng dưng mặc kệ anh chìm đắm vào mối tình ngọt ngào với cô sinh viên kia một thời gian. Để anh hưởng thụ dư vị của cuộc sống một chút rồi chị sẽ khiến anh trở về trong hối hận.

Chị Thanh thuộc tuýp người của gia đình. Từ ngày lấy chồng đến giờ, chị luôn làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ. Có thể nói chồng con chị luôn được ăn no, mặc ấm, không bao giờ thiếu thốn bất cứ thứ gì. Anh bước ra đường không thua bất kỳ ai về khoản ăn mặc vì đã được vợ chăm tận chân tơ kẽ tóc.

Phát hiện chồng ngoại tình, vợ âm thầm làm điều này khiến ả nhân tình 'đá' ngay người chồng bội bạc - Ảnh 1
Chị là người vợ, người mẹ tốt - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng khen chị chăm chồng khéo, nuôi con giỏi. Xét cho cùng, phụ nữ làm tất cả chuyện đó chỉ vì một mục đích là muốn chồng thương. Nhưng anh lại nhẫn tâm phản bội lại lòng tin và sự yêu thương của chị. Anh qua lại với cô gái chỉ trạc tuổi em mình, hiện đang là sinh viên của một trường nghệ thuật. Cô ta xinh đẹp, ăn nói khéo léo nên anh dễ dàng sa vào lưới tình.

Phát hiện chồng ngoại tình, vợ âm thầm làm điều này khiến ả nhân tình 'đá' ngay người chồng bội bạc - Ảnh 2
Chị không ngờ anh lại phản bội vợ - Ảnh minh họa: Internet

Anh nghĩ có thể giấu vợ chuyện ngoại tình nhưng có lẽ anh đã quá xem thường giác quan thứ 6 của phụ nữ. Chị là người chăm cho anh từng cái áo, chiếc quần, đến tận quần lót bên trong cũng một tay chị mua và giặt mỗi ngày. Không lẽ những thay đổi của anh mà chị không nhận ra?

Ngày trước, anh không bao giờ đi làm về muộn. Đồng nghiệp rủ rê ăn nhậu anh cũng từ chối với lí do có bệnh trong người, phải uống thuốc điều trị mấy năm nay. Nhưng giờ đây, ngày nào anh cũng đi đến khuya mới về, lúc nào người cũng nồng nặc mùi nước hoa lạ.

Phát hiện chồng ngoại tình, vợ âm thầm làm điều này khiến ả nhân tình 'đá' ngay người chồng bội bạc - Ảnh 3
Anh nhẫn tâm coi thường tình nghĩa phu thê - Ảnh minh họa: Internet

Những ngày rảnh thì lại ôm khư khư điện thoại. Mỗi lần thấy anh cười tủm tỉm nhắn tin trông rất hạnh phúc, chị hỏi thì anh tỏ ra bực bội ra mặt rồi bỏ đi chỗ khác. Thấy chồng có nhiều điểm đáng ngờ, chị như ngồi trên đống lửa, khó chịu không yên. Chị nghĩ chắc chắn anh đã làm chuyện gì đó mờ ám sau lưng mình. Mọi niềm tin trong chị bao lâu nay bỗng dưng sụp đổ hoàn toàn.

Với những người phụ nữ khác, có lẽ họ sẽ khóc lóc làm ầm lên rồi sẽ giày vò chồng, nhưng chị tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường. Chị nghĩ những chuyện đánh ghen đó không phù hợp với mình. Nếu muốn chồng nể phục, không còn xem thường mình, chị phải làm gì đó khéo léo hơn.

Phát hiện chồng ngoại tình, vợ âm thầm làm điều này khiến ả nhân tình 'đá' ngay người chồng bội bạc - Ảnh 4
Biết chồng ngoại tình, chị không làm lớn chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Chị mặc kệ anh chìm đắm vào mối tình ngọt ngào với cô sinh viên kia một thời gian. Để anh hưởng thụ dư vị của cuộc đời một chút rồi chị sẽ khiến anh trở về trong hối hận. Thời gian này chị vẫn thường lui đến phòng thám tử. Chị muốn dùng tiền để dạy chồng khôn lên.

Chị thuê một chàng trai trẻ được văn phòng thám tử giới thiệu, cũng là sinh viên, người cao ráo, thân hình vạm vỡ để tiếp cận cô nhân tình của chồng. Chị nghĩ cô ta đến với chồng chị chẳng qua vì tiền mà thôi.

Phát hiện chồng ngoại tình, vợ âm thầm làm điều này khiến ả nhân tình 'đá' ngay người chồng bội bạc - Ảnh 5
Chị âm thầm lên kế hoạch trả thù...

Nếu có một chàng trai trẻ tuổi, giàu có khác đến tán tỉnh, chắc chắn cô ta sẽ đổ rạp dưới chân và sẽ bỏ “ông già” là chồng chị. Đúng như kế hoạch, chị bỏ tiền tân trang cho chàng trai đó. Và thời gian này, chị cũng không còn mua sắm nhiều cho chồng như trước. 

Chuyện gì đến phải đến, cô nhân tình nhanh chóng mê đắm mê đuối anh chàng soái ca kia rồi từ từ bỏ rơi chồng chị. Mấy ngày nay, tinh thần anh sa sút trầm trọng. Không chỉ gặp rắc rối về tình cảm, anh còn gặp vấn đề trong công việc.

Phát hiện chồng ngoại tình, vợ âm thầm làm điều này khiến ả nhân tình 'đá' ngay người chồng bội bạc - Ảnh 6
... khiến anh muối mặt, ả nhân tình cũng xấu hổ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu là ngày trước, chị sẽ không ngại hỏi han, quan tâm chồng, nhưng giờ đây chị lại cảm thấy hả hê vì chuyện đó. Xem như ông trời cũng trừng phạt người đàn ông phản bội này. Thời gian sau đó, cô ta bỏ hẳn chồng chị. Anh ngoan ngoãn ở nhà nhiều hơn, không còn cầm điện thoại cười tủm tỉm như trước.

Bước cuối cùng, theo kế hoạch của chị, chàng soái ca chủ động đá ả nhân tình kia khiến cô ta đau khổ vô cùng. 

Phát hiện chồng ngoại tình, vợ âm thầm làm điều này khiến ả nhân tình 'đá' ngay người chồng bội bạc - Ảnh 7
Kế hoạch diễn ra đúng như chị nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Kể từ đó, chị dành thời gian cho mình nhiều hơn. Thấy vợ ngày càng lạnh nhạt và chăm sóc bản thân nhiều hơn, anh bắt đầu hoài nghi vợ có người mới. Vậy là anh tìm mọi cách để giữ vợ. Mặc dù thấy chồng thay đổi nhưng chị vẫn chưa tha thứ hẳn cho anh. 

 

Phụ nữ hơn nhau ở cách ghen và đây chính là chiêu xử trí kẻ thứ ba khôn ngoan nhất

Phụ nữ hơn nhau ở cách ghen và đây chính là chiêu xử trí kẻ thứ ba khôn ngoan nhất

Không cần gây chiến ồn ào, phụ nữ khôn ngoan sẽ xử trí người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của mình bằng cách này.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình chồng phản bội cách trả thù chồng ngoại tình phụ nữ ghen

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 40 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 46 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm