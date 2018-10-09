Phụ nữ sở hữu những tính cách này, không cần giữ chồng cũng tự khắc ngoan, trân trọng vợ suốt đời

Và để làm được điều đó, phụ nữ phải có những tính cách này. Khi đó, cuộc sống hôn nhân của bạn sẽ viên mãn đến cuối đời, vợ chồng ít cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt.

Trong hôn nhân, phụ nữ tự lập sẽ không phụ thuộc kinh tế của chồng. Bạn không sợ bị chồng xem là đồ ăn bám hoặc vô dụng. Và khi chẳng may đường ai nấy đi, bạn cũng có đủ kinh tế để nuôi bản thân và con cái. Tuy nhiên trong những trường hợp đặc biệt, bạn cũng nên lệ thuộc vào chồng một chút.

Phụ nữ mạnh mẽ quá sẽ khiến đàn ông sợ hãi, còn yếu đuối quá sẽ bị xem thường. Thế nên bạn phải biết dung hòa giữa hai yếu tố này để cuộc sống hạnh phúc hơn. Một người có tính cách mạnh mẽ, tự lập sẽ thu hút đàn ông. Còn người có tính lệ thuộc sẽ khiến đàn ông thể hiện được bản lĩnh của mình.

Chẳng hạn bóng đèn bị hư, bạn hãy nhờ chồng. Điều này chứng tỏ bạn vẫn còn tôn trọng người chồng của mình. Khi đàn ông cảm nhận được vai trò của mình trong căn nhà, họ sẽ cảm thấy tự tin hơn.

Khi có đủ hai tính cách này, bạn sẽ hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Còn nếu vợ lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, tinh thông mọi chuyện, chồng sẽ cảm thấy lép vế, thiếu tự tin. Họ cảm thấy sự tồn tại của bản thân thật dư thừa hoặc không còn có cảm xúc gì khi ở bên vợ. Suy cho cùng, một người phụ nữ thông minh phải biết tự lập và đôi khi cũng dựa dẫm một chút để được chồng thương.

Vừa thông minh vừa ngốc ngếch

Trong xã hội hiện đại, phụ nữ nhất định phải khôn ngoan để không thua thiệt ai nhưng đôi khi cũng phải tỏ ra ngốc nghếch một chút để được yên thân. Đàn ông thích ở bên cạnh một người khôn ngoan nhưng không quá sành đời. Họ thích người phụ nữ có nét gì đó ngây thơ, không quá tính toán trong chuyện tình cảm.

Phụ nữ thông minh sẽ không bị bắt nạt...

Trong hôn nhân và tình yêu, phụ nữ phải khôn ngoan để không bị lừa gạt. Nhưng đôi khi cũng phải tỏ ra ngốc ngếch, không phải chuyện gì cũng biết để khỏi ôm đồm mọi việc. Khi đó bạn sẽ được yên thân, không phải lo nghĩ nhiều.

... hoặc bị đàn ông xem thường - Ảnh minh họa: Internet

Vừa dày dặn kinh nghiệm vừa khéo léo

Phụ nữ càng có nhiều kinh nghiệm càng thu hút đàn ông. Khi đó cánh mày râu cảm nhận được mình đang giao tiếp với một người ngang tầm, chứ không phải người “từ trên trời rơi xuống”.

Nhưng đôi khi bạn cũng phải khéo léo, tinh tế trong lời ăn tiếng nói của mình. Phụ nữ nên nhớ, không phải chuyện gì cũng có thể nói được. Không phải chuyện gì cũng có thể mang ra đôi co với đàn ông.

Đàn ông thích người phụ nữ cư xử khéo léo - Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng, bạn cần giữ thể diện cho người chồng của mình. Hãy bảo vệ danh dự của anh ấy trước mặt mọi người, chứ đừng cãi tay đôi với chồng vì những chuyện không đâu.

Vừa hiền thục vừa cá tính

Phụ nữ nhất định phải có cá tính riêng nhưng không có nghĩa là ngông. Đôi khi bạn cũng nên biết giữ những nét hiền thục vốn có. Chỉ có vậy, cuộc sống của bạn mới ít sóng gió.

Phụ nữ phải có cá tính riêng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Với một chút cá tính, bạn sẽ trở nên thu hút hơn trong mắt người khác. Đàn ông thích một người hôm nay với phong cách dịu dàng nhưng ngày mai lại chọn cho mình một chiếc quần jean và chiếc áo thun cá tính. Hãy biết làm mới bản thân, không chỉ vì người khác mà còn vì chính mình.