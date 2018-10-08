Chị em hãy tự bảo vệ lấy mình: Những kiểu phụ nữ này dễ trở thành mục tiêu của đàn ông họ Sở

Ở đời có nhiều nghịch lý như người ăn ở hiền lành nhưng lại lận đận về công danh hoặc tình duyên. Người sống lương thiện, cả đời không hại ai nhưng vẫn bị tiểu nhân hãm hại. Và có nhiều kiểu phụ nữ tốt bụng, giỏi giang lại là nạn nhân của những cuộc chơi tình ái.

Họ yếu đuối và khi yêu thì sẽ yêu hết mình, luôn một mực tin tưởng vào người đàn ông của mình. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho cuộc đời của họ gặp nhiều trắc trở vì dễ bị lừa gạt tình cảm.

Đàn ông rất thích những người phụ nữ lương thiện, có vẻ đẹp đơn thuần và tâm hồn đôn hậu. Bởi theo suy nghĩ của họ, phụ nữ kiểu này rất dễ nghe lời và nhẹ dạ cả tin. Họ có thể điều khiển người phụ nữ đó, muốn cô ấy làm gì cũng được. Đa số phụ nữ có tâm hồn trong sáng thường có rất ít năng lực tự bảo vệ bản thân.

Trong xã hội ngày nay, phụ nữ đừng quá thông minh cũng đừng quá ngây thơ. Hãy giữ cho mình trạng thái cân bằng giữa hai yếu tố đó. Có những chuyện cần mềm mỏng và có những tình huống cần bạn phải mạnh mẽ, kiên cường.

Kiểu phụ nữ có chức quyền

Phụ nữ có chức quyền, địa vị luôn là mục tiêu săn đón của những chàng trai “tay chơi”. Hơn nữa, phụ nữ quá giỏi giang thường sẽ cảm thấy cô đơn, vì vậy họ cần một người để tâm sự, san sẻ. Thế nên khi có một người đàn ông gieo rắc vào tai họ những lời mật ngọt, họ rất dễ ngã gục.

Phụ nữ có địa vị cao là món mồi ngon của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Điều mà họ cần là người khỏa lấp những nỗi trống trải trong lòng, còn điều người đàn ông kia cần là địa vị và tiền bạc. Vì vậy ngày nay có không ít trường hợp phụ nữ bao nuôi đàn ông cốt để không phải cô đơn.

Kiểu phụ nữ cảm tính

Kiểu phụ nữ này thường xem xét mọi thứ dựa theo cảm tính. Khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó, họ cũng chỉ dựa vào sự rung động của trái tim. Chỉ cần người kia tỏ ra thân mật, ngọt ngào hay ga lăng, họ sẽ đổ gục dưới chân.

Phụ nữ càng hành xử theo cảm tính càng dễ bị lừa gạt tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Đây là kiểu phụ nữ dễ bị lừa gạt tình cảm nhất. Bởi họ không có khả năng phán đoán và nhìn người. Chỉ cần vài lần tiếp xúc, họ sẽ yêu đối phương đến mù quáng. Không những thế, khi đang trong mối quan hệ với ai đó, họ có xu hướng cho đi nhiều hơn là nhận.

Kiểu phụ nữ có vẻ ngoài nóng bỏng

Kiểu phụ nữ này như con mồi hấp dẫn khiến đàn ông khao khát chinh phục. Và đàn ông săn đón họ chủ yếu vì tình dục. Không có người đàn ông nào có thể cưỡng lại được dục vọng trước kiểu phụ nữ nóng bỏng này.

Đàn ông tìm đến phụ nữ nóng bỏng đa phần chỉ vì tình dục - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên những người phụ nữ có thân hình hấp dẫn nên cẩn thận một chút kẻo trở thành con mồi của những kẻ Sở Khanh.

Kiểu phụ nữ dễ nghe lời

Phụ nữ nghe lời thường dễ gặp phải đàn ông họ Sở. Khi dấn thân vào tình yêu, họ dễ bị tổn thương vì đối phương lừa gạt. Họ không có khả năng phán đoán nên thường bị người khác dụ dỗ, rót mật vào tai.

Phụ nữ nghe lời đàn ông sẽ khinh thường - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn rất thích trêu ghẹo kiểu phụ nữ này. Khi ở bên cạnh họ, đàn ông sẽ cảm nhận được rõ ràng bản lĩnh của mình. Nhưng đồng thời họ cũng vô cùng chán ghét và khinh miệt người phụ nữ quá nghe lời hoặc dựa dẫm quá nhiều. Họ chỉ xem bạn như trò chơi, chơi chán rồi sẽ vứt đi.