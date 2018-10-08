Chị em hãy tự bảo vệ lấy mình: Những kiểu phụ nữ này dễ trở thành mục tiêu của đàn ông họ Sở

Phụ nữ yêu 08/10/2018 15:10

Dưới đây là những kiểu phụ nữ dễ trở thành mục tiêu săn đón, tán tỉnh của những gã đàn ông tệ bạc. Vì vậy bạn hãy thật sáng suốt, đừng dại nghe theo những lời ngon ngọt mà thiệt thân.

Ở đời có nhiều nghịch lý như người ăn ở hiền lành nhưng lại lận đận về công danh hoặc tình duyên. Người sống lương thiện, cả đời không hại ai nhưng vẫn bị tiểu nhân hãm hại. Và có nhiều kiểu phụ nữ tốt bụng, giỏi giang lại là nạn nhân của những cuộc chơi tình ái.

Kiểu phụ nữ trong sáng, lương thiện

Đàn ông rất thích những người phụ nữ lương thiện, có vẻ đẹp đơn thuần và tâm hồn đôn hậu. Bởi theo suy nghĩ của họ, phụ nữ kiểu này rất dễ nghe lời và nhẹ dạ cả tin. Họ có thể điều khiển người phụ nữ đó, muốn cô ấy làm gì cũng được. Đa số phụ nữ có tâm hồn trong sáng thường có rất ít năng lực tự bảo vệ bản thân.

Chị em hãy tự bảo vệ lấy mình: Những kiểu phụ nữ này dễ trở thành mục tiêu của đàn ông họ Sở - Ảnh 1
Phụ nữ càng lương thiện, đàn ông Sở Khanh càng thích trêu đùa - Ảnh minh họa: Internet

Họ yếu đuối và khi yêu thì sẽ yêu hết mình, luôn một mực tin tưởng vào người đàn ông của mình. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho cuộc đời của họ gặp nhiều trắc trở vì dễ bị lừa gạt tình cảm.

Trong xã hội ngày nay, phụ nữ đừng quá thông minh cũng đừng quá ngây thơ. Hãy giữ cho mình trạng thái cân bằng giữa hai yếu tố đó. Có những chuyện cần mềm mỏng và có những tình huống cần bạn phải mạnh mẽ, kiên cường.

Kiểu phụ nữ có chức quyền

Phụ nữ có chức quyền, địa vị luôn là mục tiêu săn đón của những chàng trai “tay chơi”. Hơn nữa, phụ nữ quá giỏi giang thường sẽ cảm thấy cô đơn, vì vậy họ cần một người để tâm sự, san sẻ. Thế nên khi có một người đàn ông gieo rắc vào tai họ những lời mật ngọt, họ rất dễ ngã gục.

Chị em hãy tự bảo vệ lấy mình: Những kiểu phụ nữ này dễ trở thành mục tiêu của đàn ông họ Sở - Ảnh 2
Phụ nữ có địa vị cao là món mồi ngon của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Điều mà họ cần là người khỏa lấp những nỗi trống trải trong lòng, còn điều người đàn ông kia cần là địa vị và tiền bạc. Vì vậy ngày nay có không ít trường hợp phụ nữ bao nuôi đàn ông cốt để không phải cô đơn. 

Kiểu phụ nữ cảm tính

Kiểu phụ nữ này thường xem xét mọi thứ dựa theo cảm tính. Khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó, họ cũng chỉ dựa vào sự rung động của trái tim. Chỉ cần người kia tỏ ra thân mật, ngọt ngào hay ga lăng, họ sẽ đổ gục dưới chân.

Chị em hãy tự bảo vệ lấy mình: Những kiểu phụ nữ này dễ trở thành mục tiêu của đàn ông họ Sở - Ảnh 3
Phụ nữ càng hành xử theo cảm tính càng dễ bị lừa gạt tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Đây là kiểu phụ nữ dễ bị lừa gạt tình cảm nhất. Bởi họ không có khả năng phán đoán và nhìn người. Chỉ cần vài lần tiếp xúc, họ sẽ yêu đối phương đến mù quáng. Không những thế, khi đang trong mối quan hệ với ai đó, họ có xu hướng cho đi nhiều hơn là nhận. 

Kiểu phụ nữ có vẻ ngoài nóng bỏng

Kiểu phụ nữ này như con mồi hấp dẫn khiến đàn ông khao khát chinh phục. Và đàn ông săn đón họ chủ yếu vì tình dục. Không có người đàn ông nào có thể cưỡng lại được dục vọng trước kiểu phụ nữ nóng bỏng này.

Chị em hãy tự bảo vệ lấy mình: Những kiểu phụ nữ này dễ trở thành mục tiêu của đàn ông họ Sở - Ảnh 4
Đàn ông tìm đến phụ nữ nóng bỏng đa phần chỉ vì tình dục - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên những người phụ nữ có thân hình hấp dẫn nên cẩn thận một chút kẻo trở thành con mồi của những kẻ Sở Khanh.

Kiểu phụ nữ dễ nghe lời

Phụ nữ nghe lời thường dễ gặp phải đàn ông họ Sở. Khi dấn thân vào tình yêu, họ dễ bị tổn thương vì đối phương lừa gạt. Họ không có khả năng phán đoán nên thường bị người khác dụ dỗ, rót mật vào tai. 

Chị em hãy tự bảo vệ lấy mình: Những kiểu phụ nữ này dễ trở thành mục tiêu của đàn ông họ Sở - Ảnh 5
Phụ nữ nghe lời đàn ông sẽ khinh thường - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn rất thích trêu ghẹo kiểu phụ nữ này. Khi ở bên cạnh họ, đàn ông sẽ cảm nhận được rõ ràng bản lĩnh của mình. Nhưng đồng thời họ cũng vô cùng chán ghét và khinh miệt người phụ nữ quá nghe lời hoặc dựa dẫm quá nhiều. Họ chỉ xem bạn như trò chơi, chơi chán rồi sẽ vứt đi.

 

Tâm sự của người phụ nữ từng bỏ chồng vô tâm: Đàn ông có tâm, đàn bà đã không lao đao cả một đời

Tâm sự của người phụ nữ từng bỏ chồng vô tâm: Đàn ông có tâm, đàn bà đã không lao đao cả một đời

"Anh ấy mua quần áo, nhẫn và trang sức cho người đàn bà khác, nhưng với vợ thì chưa một lần mua sắm bất cứ thứ gì, có phải đàn ông nào cũng vô tâm vậy không?", câu hỏi của Nhi khiến tôi chạnh lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ mạnh mẽ đàn ông sở khanh

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 46 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 52 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này