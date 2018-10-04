Phụ nữ khôn ngoan chọn một người đàn ông bình thường nhưng không tầm thường

Nhưng khi trưởng thành hơn một chút, họ lại muốn ở bên cạnh một người bình thường. Chỉ cần một người có công ăn việc làm đàng hoàng, có thể lo cho họ đủ ba bữa mỗi ngày. Một người có thể vì họ mà gạt bỏ hết những danh lợi phù phiếm. Và một người không cần giàu có, không cần đẹp trai mà chỉ cần tu chí làm ăn, không làm khổ vợ con.

Ngày còn độc thân, nhiều cô gái thường mơ mộng về chàng bạch mã hoàng tử. Chồng mình sẽ giống như chàng diễn viên này, anh ca sĩ khác. Nếu không đẹp trai thì nhất định phải giàu có, nếu không giàu có nhất định phải đẹp trai và giỏi giang. Họ luôn đặt ra cho mình mẫu hình lý tưởng và loay hoay tìm kiếm chân tình trong biển người mênh mông.

Quân là người giỏi giang, từ ngày đi học đã là người nổi bật. Suốt thời gian cắp sách đến trường, có thể nói Quân chỉ học và học, ít khi qua lại hay có mối quan hệ yêu đương với bất cứ cô gái nào trong trường.

Người đàn ông đó có thể xuất thân từ một gia đình không mấy khá giả. Có thể không có ngoại hình đẹp như những người khác, thậm chí không có quyền cao chức trọng, địa vị xã hội nhưng nhất định phải có nhân phẩm tốt. Để đánh giá một người đàn ông có tốt hay không, người ta nhìn vào cách anh ấy đối xử với vợ chứ không phải kiếm được bao nhiêu tiền.

Nhưng Trung, bạn thân của Quân lại khác. Anh lười học, thường cúp học chơi game. Tính cách của cả hai hoàn toàn khác nhau nhưng không hiểu sao lại vô cùng thân thiết. Đó là câu hỏi mà bạn bè sau bao nhiêu năm vẫn còn thắc mắc.

Trung không có quyền cao chức trọng nhưng lại luôn tôn trọng vợ - Ảnh minh họa: Internet

Ra trường tính đến nay đã hơn 15 năm, chúng tôi gặp nhau trong một lần Quân được lên chức. Trong bữa tiệc, Quân đứng ra bao trọn gói. Khi đang vui vẻ nhận lời chúc mừng của bạn bè, Quân nhận được cuộc gọi của vợ nhưng lại tỏ ra khó chịu rồi tắt máy.

Điện thoại cứ reo suốt nhưng anh vẫn không quan tâm, thậm chí còn cảm thấy bực bội. Cô bạn ngồi bên cạnh hỏi sao anh không bắt máy nói với vợ một câu để cô ấy không lo lắng? Anh liền cười nhạt nói bắt máy thế nào cũng sẽ nghe càm ràm, không quan tâm sẽ tốt hơn.

Quân luôn bỏ mặc vợ để chạy theo danh lợi - Ảnh minh họa: Internet

Quan điểm này của Quân khiến cô bạn khá ngạc nhiên. Vì ai cũng tưởng Quân là một người thành công nên sẽ có cách đối xử khác với những người đàn ông khác. Vả lại hồi còn đi học, Quân luôn được mọi cô gái yêu mến vì cách nói chuyện lịch thiệp của mình. Nhưng vì thái độ này của Quân mà anh đã mất điểm rất nhiều trong mắt những cô bạn cùng lớp.

Trong khi đó, Trung cũng nhận được cuộc gọi của vợ. Chuông điện thoại reo chưa được hai giây, anh đã vội bắt máy và nói với giọng vô cùng ấm áp. Đây là điều mà nhiều người cảm thấy ngạc nhiên nhất. Vì không nghĩ Trung cộc cằn, nóng tính lại có cách nói chuyện ngọt ngào với vợ như vậy.

Trung luôn ở bên cạnh khi vợ buồn - Ảnh minh họa: Internet

Nghe xong điện thoại, Trung xin phép ra về trước vì lý do vợ sợ ở nhà một mình. Anh không chỉ nhận được sự ngưỡng mộ của những cô bạn mà còn để lại ấn tượng khác trong lòng cánh mày râu. Tuy Trung không có quyền cao, chức trọng như Quân nhưng anh lại chưa bao giờ phải để vợ tổn thương.

Từ khi ra trường, Trung không học đại học mà nhờ gia đình mở cho mình tiệm sửa xe, rồi sau đó cưới vợ. Cuộc sống vợ chồng anh tuy không sang trọng nhưng luôn tràn ngập tiếng cười và vô cùng hạnh phúc. Còn với Quân, từ ngày cưới vợ đến giờ, anh luôn lao đầu vào tìm cách thăng chức, kiếm tiền, chưa một lần quan tâm đến vợ mình.

Đàn ông bình thường thì đã sao, không có quyền cao chức trọng thì như thế nào? Chỉ cần đối xử tốt với vợ, họ cũng sẽ trở thành con người phi thường trong mắt người khác.

Đàn bà khi lấy chồng hãy chọn cho mình người tử tế - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, phụ nữ hãy chọn cho mình một người bình thường nhưng phải trọn vẹn về mặt nhân cách. Điều quan trọng nhất là thái độ của họ đối với vợ như thế nào.