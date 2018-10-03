Đàn ông tử tế không bao giờ để vợ mình thiếu thốn những điều này

Phụ nữ yêu 03/10/2018 16:22

Đàn ông tử tế sẽ biết cách làm hài lòng vợ mình hơn là làm vừa lòng người dưng. Không cần vợ phải đòi hỏi, họ nhất định sẽ không để vợ thiếu thốn bất cứ điều gì.

Phụ nữ theo chồng, giao nửa cuộc đời còn lại cho người đàn ông mình yêu. Họ có thể hy sinh lý tưởng, đam mê thậm chí cả bản thân vì một người. Thế nên đàn ông đừng để vợ thiếu thốn thứ gì, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất.

Thiếu tình thương

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Đàn ông nên thương vợ nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Người ta thường nói trong mỗi ngôi nhà đều có một người đàn bà đang khóc thầm. Vì nhiều áp lực, đàn bà trở nên mệt mỏi mỗi ngày. Nhiều người chồng cho rằng vợ ăn hại, vô dụng nhưng thực tế họ đã gánh vác rất nhiều chuyện. Nếu đổi lại là đàn ông, liệu có làm tốt được như người vợ của mình không? Liệu họ có thể ôm công việc nơi công sở vừa một tay lo liệu việc ở nhà hay không?

Vì thế đàn ông nên thông cảm cho vợ của mình, đừng để cô ấy phải vất vả quá nhiều. Đừng để cô ấy mệt mỏi đến nỗi muốn ngã vào vòng tay của ai đó. Và đừng để cô ấy phải lau nước mắt hàng đêm. 

Đàn ông tử tế không bao giờ để vợ mình thiếu thốn những điều này - Ảnh 2
Đừng để cô ấy cảm thấy thiếu tình cảm từ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà đơn giản lắm, thứ mà họ cần không phải là chiếc nhẫn hột xoàn mà là một lời hỏi han, một tình cảm chân thành. Nếu không thể khiến cô ấy mỉm cười mỗi ngày, thì cũng đừng để họ phải rơi nước mắt.

Thiếu vật chất

Tuy không nói ra nhưng người phụ nữ nào cũng thích ăn mặc đẹp. Khi ra đường nhìn những người cùng trang lứa ăn mặc sang trọng, họ cũng khát khao điều đó. Nhưng trước mặt chồng thì họ giấu kín ao ước đó vì sợ chồng tốn tiền. Thế nên một người chồng tinh tế hãy chu toàn cho vợ, đừng để cô ấy đến chiếc váy cũng không dám mua.

Đàn ông tử tế không bao giờ để vợ mình thiếu thốn những điều này - Ảnh 3
Đàn ông thành công là khi chu toàn cho vợ đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ơi! Không biết bạn là ai, không biết bạn giữ chức vị gì trong xã hội này, nếu không thể lo đầy đủ cho vợ, bạn mãi là người thất bại. Khi không hoàn thành tốt trách nhiệm của một người chồng, bạn khó lòng mơ mộng đến những điều xa xôi hơn. Đàn ông thành công không bao giờ để vợ nhìn vào người khác mà thèm thuồng, ao ước.

Thiếu cảm giác an toàn

Phụ nữ thường chọn ở lại bên một người cho họ cảm giác an toàn. Bởi họ thường cảm thấy cô đơn và dễ bị tổn thương vì những điều nhỏ nhặt. Họ muốn dù cả thế giới có quay lưng với mình, cũng sẽ có người tình nguyện ở lại nắm tay họ. Dù người đời có ghét họ nhưng vẫn còn có người thương họ vô điều kiện. Và họ muốn được nằm trọn vẹn trong vòng tay của chồng mặc kệ những giông gió gào thét bên ngoài.

Đàn ông tử tế không bao giờ để vợ mình thiếu thốn những điều này - Ảnh 4
Đừng để cô ấy cảm thấy thiếu an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà lấy chồng chỉ mong có một hạnh phúc nhỏ nhoi. Họ không cần nhiều tiền, chỉ cần đủ. Họ không cần một người chồng quá hoàn hảo, chỉ cần sống với nhau đến trọn đời, dù có bất cứ khó khăn nào cũng vững vàng bên nhau. Và họ không cần người quá hiểu họ, chỉ cần một người cho họ cảm giác an toàn.

Thiếu tin tưởng

Với đàn bà, niềm tin còn lớn hơn cả việc họ có được chồng thương hay không. Cuộc đời đàn bà lấy chồng đã đặt hết niềm tin vào người đó. Họ không muốn nhận lại sự phản bội và cũng không muốn đến một ngày phải đay nghiến chồng. Không muốn đến một ngày phải thấy chồng nằm trên giường với người đàn bà khác. 

Đàn ông tử tế không bao giờ để vợ mình thiếu thốn những điều này - Ảnh 5
Điều quan trọng nhất của đàn bà là lòng tin với người đàn ông của mình - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc đời phụ nữ, điều họ không bao giờ chấp nhận được đó là sự phản bội. Thế nên đàn ông muốn thành công, muốn được nhiều người kính trọng, trước hết hãy là người đáng tin cậy với người vợ của mình.

 

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