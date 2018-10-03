Không muốn khổ, phụ nữ nên hỏi đàn ông những điều này trước khi quyết định về chung nhà

Phụ nữ yêu 03/10/2018 15:15

Hôn nhân là đại sự cả đời, thế nên phụ nữ hãy chuẩn bị thật kỹ trước khi về làm vợ, làm mẹ. Và đặc biệt, bạn nên hỏi những câu này để biết rõ lòng dạ người chồng tương lai của mình.

Trước khi lấy chồng, phụ nữ hãy hỏi những câu này với người bạn đời tương lai, rồi hãy đưa ra quyết định có nên đặt cuộc đời của mình vào tay họ hay không?

Không muốn khổ, phụ nữ nên hỏi đàn ông những điều này trước khi quyết định về chung nhà - Ảnh 1
Phụ nữ trước khi lấy chồng phải hỏi rõ ràng những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Em có hình xăm, anh có chấp nhận không?

Tuy là xã hội hiện đại nhưng nhiều đàn ông vẫn còn mang nặng tư tưởng của thời đại phong kiến. Họ nghĩ phụ nữ xăm hình là lẳng lơ, không được giáo dục đàng hoàng. Vì vậy có người đòi hỏi vợ phải “sạch sẽ”, không được có dấu tích gì trên người. Thế nên phụ nữ khôn ngoan nên hỏi trước để anh ấy chuẩn bị tâm lý, đồng thời biết được suy nghĩ thật sự của anh ấy về điều này.

Không muốn khổ, phụ nữ nên hỏi đàn ông những điều này trước khi quyết định về chung nhà - Ảnh 2
Hãy hỏi đối phương rõ ràng về hình xăm trên người của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu anh ấy chấp nhận, bạn có thể thở phào nhẹ nhõm. Còn nếu anh ấy thường xuyên càm ràm về vấn đề đó, bạn nên suy nghĩ về mối quan hệ này. Bởi người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ yêu luôn những gì có trên cơ thể của bạn chứ không mang chúng ra để phán xét nhân phẩm của bạn.

Sau này, em muốn anh giúp em làm việc nhà, anh có sẵn sàng không?

Ngày nay, việc nhà không chỉ giao hết cho phụ nữ mà đàn ông cũng phải cần có trách nhiệm san sẻ. Gia đình muốn êm ấm phải có sự đồng lòng của vợ chồng, chứ không của bất cứ cá nhân ai. Thông thường đàn ông có sĩ diện rất lớn, không muốn đụng tay đụng chân vào những công việc của phụ nữ.

Không muốn khổ, phụ nữ nên hỏi đàn ông những điều này trước khi quyết định về chung nhà - Ảnh 3
Phân chia rõ ràng công việc nhà sẽ giúp giữ gìn hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Với anh ấy, một người đàn ông mang tạp dề đứng trong bếp là điều gì đó rất mất mặt. Và có nhiều trường hợp, vợ chồng cãi nhau thường xuyên chỉ vì chồng lười việc nhà, chuyện gì vợ cũng ôm đồm. Thế nên bạn hãy hỏi rõ ràng việc này để về sau không hụt hẫng và thất vọng.

Kế hoạch sinh con

Sau khi kết hôn, vợ chồng sẽ chào đón con cái ra đời. Khi đó gánh nặng trách nhiệm sẽ lớn hơn nhiều. Đây là giai đoạn vợ chồng thay đổi tâm tính nhanh nhất và có thể xảy ra nhiều mâu thuẫn khiến tình cảm rạn nứt.

Không muốn khổ, phụ nữ nên hỏi đàn ông những điều này trước khi quyết định về chung nhà - Ảnh 4
Vợ chồng phải cùng nhau chăm con mới có cuộc sống ấm êm - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên bạn hãy hỏi rõ ràng về việc kế hoạch sinh con, sinh bao nhiêu đứa? Và bạn phải thỏa thuận với người ấy rằng việc chăm con phải do cả hai cùng làm chứ không phải là trách nhiệm của một mình vợ. Bên cạnh đó, bạn hãy hỏi liệu sinh con gái đầu lòng, anh ấy có chấp nhận không?

Bởi có nhiều người đàn ông khi vợ sinh con gái đều đâm ra chán nản rồi sa ngã vào ngoại tình, nhậu nhẹt… Suy cho cùng, hãy bàn với nhau về kế hoạch sinh con rồi hãy nghĩ đến chuyện về chung một nhà.

Ai là người quản lý tiền bạc?

Trước khi về chung một nhà, bạn hãy hỏi rõ người ấy rằng ai sẽ là người giữ tiền, hay mạnh ai người nấy giữ. Vấn đề này tuy nhỏ nhưng lại gây ra nhiều rắc rối. Bởi vợ chồng không có chung tiếng nói trong việc quản lý tài chính sẽ dẫn đến những xích mích và mâu thuẫn về sau.

Không muốn khổ, phụ nữ nên hỏi đàn ông những điều này trước khi quyết định về chung nhà - Ảnh 5
Hãy thẳng thắn trong việc giữ tiền - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên nhớ tiền có thể mang lại hoặc hủy hoại một mối quan hệ, kể cả vợ chồng. Thế nên hãy thẳng thắn với nhau về vấn đề này để không phải hụt hẫng, đồng thời cũng giúp gia đình hạnh phúc hơn.

 

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