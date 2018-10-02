Vợ sẽ ngã ngửa khi biết được những chiếc ‘mặt nạ’ mà chồng mang mỗi ngày

Phụ nữ yêu 02/10/2018 15:11

Cuộc đời đàn ông phải mang rất nhiều chiếc mặt nạ để sống. Một chiếc ở bên vợ, một chiếc dành cho những mối quan hệ... chắc chắn vợ sẽ vô cùng ngạc nhiên khi biết được.

Đàn ông đôi khi vô cùng bí ẩn, luôn giấu giếm nỗi lòng của mình với người khác, kể cả vợ. Vì vậy họ luôn thủ sẵn cho mình nhiều chiếc “mặt nạ” để tiện đối xử với mọi người xung quanh, vợ nên biết những điều này.

Vợ sẽ ngã ngửa khi biết được những chiếc ‘mặt nạ’ mà chồng mang mỗi ngày - Ảnh 1
Đàn ông thường mang nhiều chiếc mặt nạ khi sống - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ dành cho cấp trên

Đàn ông đi làm dù có tài năng hay không đều phải dựa vào thái độ để sống sót. Sếp nói dù sai hay đúng đều phải gật đầu tán thưởng. Đi làm sếp nói một không dám nói hai, lời của sếp luôn đúng.

Vợ sẽ ngã ngửa khi biết được những chiếc ‘mặt nạ’ mà chồng mang mỗi ngày - Ảnh 2
Muốn tồn tại, họ phải biết cách đối nhân xử thế - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có lòng tự trọng rất cao, thế nên việc phải làm điều này khiến họ rất khó chịu. Nếu vợ biết được những nỗi vất vả của chồng, hãy quan tâm đến anh ấy nhiều hơn. Khi chồng về nhà, đừng nói nhiều, đừng tạo thêm áp lực cho anh ấy.

Mặt nạ dành cho bạn bè

Đàn ông khi đi chơi với bạn bè đều muốn chứng tỏ mình là người bản lĩnh, có tiếng nói và không muốn bị ai xem thường. Thế nên khi ngồi vào bàn nhậu hay ăn uống, anh ấy muốn thể hiện bản lĩnh cũng như cái tôi của mình trước mặt mọi người.

Vợ sẽ ngã ngửa khi biết được những chiếc ‘mặt nạ’ mà chồng mang mỗi ngày - Ảnh 3
Khi ở bên bạn bè, chồng sẽ thoải mái thể hiện bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Ở bên cạnh bạn bè, anh ấy sẽ dường như biến thành con người hoàn toàn khác. Và đàn ông mỗi lần tụ tập với nhau thường nói về phụ nữ nhiều hơn. 

Mặt nạ dành cho vợ

Khi ở bên cạnh vợ, đàn ông thường xuyên than mệt mỏi. Nhưng khi bạn bè gọi là đi ngay, quên hẳn mình đang mệt. Khi vợ nhờ vả làm chuyện gì, họ đều nói chuyện đó của phụ nữ, đàn ông không tiện tay đụng vào. Còn khi những người khác nhờ thì hăng hái hơn hẳn. Đôi khi ở trước mặt vợ, đàn ông luôn tỏ ra mình tinh thông mọi thứ nên bắt vợ phải nghe theo.

Vợ sẽ ngã ngửa khi biết được những chiếc ‘mặt nạ’ mà chồng mang mỗi ngày - Ảnh 4
Bên vợ có thể là con người thật của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phần lớn đàn ông thường giấu nhẹm những nỗi lo toan của mình không để vợ biết vì sợ vợ sẽ đau lòng. Họ âm thầm chịu đựng vất vả và nỗi sợ hãi một mình, ít khi bộc lộ cùng ai. Thế nên những người vợ hãy để ý và quan tâm chồng một chút. Đừng để anh ấy phải một mình loay hoay với những khó khăn.

Mặt nạ dành cho ba mẹ vợ

Đàn ông dù tệ hại đến đâu cũng có lòng tôn trọng nhất định đối với ba mẹ vợ. Họ luôn muốn trở thành người con rể mẫu mực và hoàn hảo nhất trong lòng nhạc phụ, nhạc mẫu. Mặc dù ở nhà thường cằn nhằn vợ nhưng khi đứng trước ba mẹ vợ, họ lại vô cùng lễ phép và không bao giờ cáu gắt khó chịu.

Vợ sẽ ngã ngửa khi biết được những chiếc ‘mặt nạ’ mà chồng mang mỗi ngày - Ảnh 5
Đàn ông luôn tôn trọng ba mẹ vợ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Dù vợ chồng cãi nhau lớn đến đâu, nhưng khi có sự can thiệp của ba mẹ vợ, đàn ông cũng sẽ chịu nhường một bước. Họ luôn dành cho ba mẹ vợ sự kính trọng nhất định và không bao giờ để mất điểm trước mặt họ.

Mặt nạ dành cho nhân tình

Nếu có nhân tình, đàn ông sẽ mang thêm chiếc mặt nạ mới. Khi ở bên nhân tình, họ sẽ luôn nói dối, tỏ ra mình là người tài giỏi hoặc luôn nói xấu vợ. Đàn ông ngoại tình thường thủ sẵn cho mình hai chiếc mặt nạ, có thể đeo vào bất cứ khi nào bản thân muốn.

Vợ sẽ ngã ngửa khi biết được những chiếc ‘mặt nạ’ mà chồng mang mỗi ngày - Ảnh 6
Khi ở bên nhân tình, đàn ông tỏ ra là người vô cùng tâm lý - Ảnh minh họa: Internet

Ở với nhân tình, họ tỏ ra vô cùng phóng khoáng. Bồ nói không dám cãi mà luôn cung phụng, nghe lời. Còn ở bên vợ, họ như trở thành con người khác, có thể mắng chửi vợ bất cứ khi nào bản thân muốn.

Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng vô cùng tiếc nuối những điều này sau khi ly hôn

Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng vô cùng tiếc nuối những điều này sau khi ly hôn

Không riêng gì phụ nữ, đàn ông cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì đã quyết định ly hôn mà chưa từng cố gắng tìm cách gìn giữ mái ấm của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự đàn ông bí mật của đàn ông

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 56 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này