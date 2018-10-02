Vợ sẽ ngã ngửa khi biết được những chiếc ‘mặt nạ’ mà chồng mang mỗi ngày

Đàn ông đôi khi vô cùng bí ẩn, luôn giấu giếm nỗi lòng của mình với người khác, kể cả vợ. Vì vậy họ luôn thủ sẵn cho mình nhiều chiếc “mặt nạ” để tiện đối xử với mọi người xung quanh, vợ nên biết những điều này.

Đàn ông có lòng tự trọng rất cao, thế nên việc phải làm điều này khiến họ rất khó chịu. Nếu vợ biết được những nỗi vất vả của chồng, hãy quan tâm đến anh ấy nhiều hơn. Khi chồng về nhà, đừng nói nhiều, đừng tạo thêm áp lực cho anh ấy.

Đàn ông đi làm dù có tài năng hay không đều phải dựa vào thái độ để sống sót. Sếp nói dù sai hay đúng đều phải gật đầu tán thưởng. Đi làm sếp nói một không dám nói hai, lời của sếp luôn đúng.

Mặt nạ dành cho bạn bè

Đàn ông khi đi chơi với bạn bè đều muốn chứng tỏ mình là người bản lĩnh, có tiếng nói và không muốn bị ai xem thường. Thế nên khi ngồi vào bàn nhậu hay ăn uống, anh ấy muốn thể hiện bản lĩnh cũng như cái tôi của mình trước mặt mọi người.

Khi ở bên bạn bè, chồng sẽ thoải mái thể hiện bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Ở bên cạnh bạn bè, anh ấy sẽ dường như biến thành con người hoàn toàn khác. Và đàn ông mỗi lần tụ tập với nhau thường nói về phụ nữ nhiều hơn.

Mặt nạ dành cho vợ

Khi ở bên cạnh vợ, đàn ông thường xuyên than mệt mỏi. Nhưng khi bạn bè gọi là đi ngay, quên hẳn mình đang mệt. Khi vợ nhờ vả làm chuyện gì, họ đều nói chuyện đó của phụ nữ, đàn ông không tiện tay đụng vào. Còn khi những người khác nhờ thì hăng hái hơn hẳn. Đôi khi ở trước mặt vợ, đàn ông luôn tỏ ra mình tinh thông mọi thứ nên bắt vợ phải nghe theo.

Bên vợ có thể là con người thật của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phần lớn đàn ông thường giấu nhẹm những nỗi lo toan của mình không để vợ biết vì sợ vợ sẽ đau lòng. Họ âm thầm chịu đựng vất vả và nỗi sợ hãi một mình, ít khi bộc lộ cùng ai. Thế nên những người vợ hãy để ý và quan tâm chồng một chút. Đừng để anh ấy phải một mình loay hoay với những khó khăn.

Mặt nạ dành cho ba mẹ vợ

Đàn ông dù tệ hại đến đâu cũng có lòng tôn trọng nhất định đối với ba mẹ vợ. Họ luôn muốn trở thành người con rể mẫu mực và hoàn hảo nhất trong lòng nhạc phụ, nhạc mẫu. Mặc dù ở nhà thường cằn nhằn vợ nhưng khi đứng trước ba mẹ vợ, họ lại vô cùng lễ phép và không bao giờ cáu gắt khó chịu.

Đàn ông luôn tôn trọng ba mẹ vợ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Dù vợ chồng cãi nhau lớn đến đâu, nhưng khi có sự can thiệp của ba mẹ vợ, đàn ông cũng sẽ chịu nhường một bước. Họ luôn dành cho ba mẹ vợ sự kính trọng nhất định và không bao giờ để mất điểm trước mặt họ.

Mặt nạ dành cho nhân tình

Nếu có nhân tình, đàn ông sẽ mang thêm chiếc mặt nạ mới. Khi ở bên nhân tình, họ sẽ luôn nói dối, tỏ ra mình là người tài giỏi hoặc luôn nói xấu vợ. Đàn ông ngoại tình thường thủ sẵn cho mình hai chiếc mặt nạ, có thể đeo vào bất cứ khi nào bản thân muốn.

Khi ở bên nhân tình, đàn ông tỏ ra là người vô cùng tâm lý - Ảnh minh họa: Internet

Ở với nhân tình, họ tỏ ra vô cùng phóng khoáng. Bồ nói không dám cãi mà luôn cung phụng, nghe lời. Còn ở bên vợ, họ như trở thành con người khác, có thể mắng chửi vợ bất cứ khi nào bản thân muốn.