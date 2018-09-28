Phụ nữ đừng dại đụng vào những điều ‘nhạy cảm’ này của đàn ông, nếu không hậu quả khôn lường

Phụ nữ yêu 28/09/2018 16:34

Dưới đây là những điểm nhạy cảm của đàn ông, phụ nữ đừng dại đụng vào kẻo nhà tan cửa nát, tình cảm vợ chồng rạn nứt.

Không chỉ đàn bà, đàn ông cũng có những điểm nhạy cảm nhưng không mấy ai để ý. Họ cũng có những điểm yếu mà không muốn nói với ai. Thế nên một cô vợ khôn ngoan, tinh tế phải biết được những điều này để tránh khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt.

Tiền bạc

Đối với đàn ông, tiền đại diện cho bộ mặt của họ. Ra đường có tự tin nói chuyện với người khác hay không đều phụ thuộc vào chiếc ví dày hay mỏng. Hơi thực dụng, nhưng thật sự không có tiền bạn sẽ không thể làm được gì. Nếu phụ nữ thương chồng, đừng tùy tiện hỏi anh ấy những vấn đề liên quan đến tiền bạc.

Phụ nữ đừng dại đụng vào những điều ‘nhạy cảm’ này của đàn ông, nếu không hậu quả khôn lường - Ảnh 1
Tiền bạc là vấn đề lớn đối với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đừng mang mức lương của chồng đem đi nói khắp nơi. Đừng khiến chồng bạn cảm thấy xấu hổ vì có người vợ như bạn. Bởi nếu anh ấy kiếm được nhiều tiền thì không có gì để nói. Còn chẳng may anh ấy không kiếm được nhiều tiền, đó có phải là sự sỉ nhục lớn đối với một người đàn ông hay không?

Và một điều nữa là những cô vợ đừng quản lý chuyện tiền bạc của chồng quá chặt. Cũng đừng quá keo kiệt với chồng mà khiến anh ấy không muốn gặp gỡ ai. Tuy nhiên, đừng để mặc chồng muốn tiêu xài sao cũng được. Bạn nên giúp chồng biết cân nhắc trong việc tiêu tiền sao cho hợp lý.

Lòng tự trọng

Phụ nữ đừng dại đụng vào những điều ‘nhạy cảm’ này của đàn ông, nếu không hậu quả khôn lường - Ảnh 2
Phụ nữ khôn không đụng chạm đến lòng tự trọng của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Một người khôn ngoan sẽ không làm bẽ mặt chồng trước đám đông. Đổi lại họ sẽ biết cách giữ thể diện cũng như làm mát mặt chồng trước mặt mọi người. Phụ nữ dại mới chen vào những cuộc nói chuyện của đàn ông. Bạn nên biết điều này để không làm trò cười cho người khác. Bên cạnh đó, khi ở nhà, bạn nên để chồng phát huy hết những khả năng làm chồng, làm cha. Đừng chuyện gì cũng bắt anh ấy phải nghe theo.

Đừng để anh ấy cảm thấy lép vế khi ở trong ngôi nhà của mình. Bạn nên nhớ đàn ông như một con nhím. Khi bạn đụng đến họ, họ sẽ xù lông nhọn. Càng đụng vào lòng tự trọng cũng như những bí mật sâu trong tâm hồn của họ, bạn càng bị đau đớn.

Tình cũ

Phụ nữ đừng dại đụng vào những điều ‘nhạy cảm’ này của đàn ông, nếu không hậu quả khôn lường - Ảnh 3
Vợ đừng nhắc mãi những chuyện đã qua - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông chắc chắn ai cũng phải có những mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng không thể đến được với nhau. Họ sẽ cảm thấy hối tiếc rất nhiều và đó cũng là quá khứ mà họ không bao giờ muốn nhắc lại. Họ cảm thấy những điều đó vừa đau lòng vừa đụng chạm đến lòng tự tôn của mình. Bởi đàn ông luôn thích chiếm hữu và chinh phục, thất bại trên tình trường là điều khiến họ xấu hổ.

Thế nên là vợ đừng hỏi chồng quá nhiều về những mối quan hệ cũ của anh ấy. Bạn càng muốn biết càng chuốc thêm buồn phiền. Vì bạn có thể sẽ ghen bóng ghen gió rồi khiến gia đình lục đục. Hoặc là vì những chuyện đó mà khiến bạn luôn canh cánh, khó chịu trong lòng.

Ba mẹ

Phụ nữ đừng dại đụng vào những điều ‘nhạy cảm’ này của đàn ông, nếu không hậu quả khôn lường - Ảnh 4
Một cô vợ khôn ngoan sẽ biết cách lấy lòng gia đình chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có thể là một người chồng tệ nhưng chắc chắn là người con hiếu thảo. Gia đình là tất cả đối với họ. Nếu vợ cứ một mực chống đối gia đình chồng, bạn sẽ nhận lại hậu quả vô cùng lớn. Đàn ông có thể làm tất cả để bảo vệ cha mẹ và những người thân ruột rà máu mủ với mình. Thế nên một người vợ thông minh sẽ không bao giờ bắt chồng chọn giữa vợ và ba mẹ mà sẽ tìm cách dung hòa mối quan hệ đó.

Bạn nên nhớ không phải cứ chống đối mẹ chồng thì sẽ được chồng bảo vệ. Mà ngược lại, anh ấy có thể tát vào mặt bạn để bảo vệ mẹ mình, thế nên hãy biết rõ vị trí của mình.

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