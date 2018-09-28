Những điều đơn giản khiến chồng cảm động rơi nước mắt, vợ nên làm thường xuyên để giữ lửa hôn nhân

Phụ nữ yêu 28/09/2018 10:29

Dưới đây là những điều khiến đàn ông xúc động, vợ thông minh thực hiện thường xuyên không chỉ giúp giữ lửa hôn nhân mà còn làm chồng chết mê chết mệt.

Để giữ chồng, phụ nữ không cần nắm quyền cao chức trọng, địa vị xã hội lớn hơn chồng. Thay vào đó, họ nên làm những điều này thường xuyên để chồng tình nguyện ở bên cạnh suốt đời.

Nói những câu khen ngợi chồng ngay cả khi thất bại

Những điều đơn giản khiến chồng cảm động rơi nước mắt, vợ nên làm thường xuyên để giữ lửa hôn nhân - Ảnh 1
Dành cho chồng những lời khen là cách giữ lửa hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Dù anh ấy thất bại, vợ cũng nên ở bên cạnh và động viên. Dành cho anh ấy một lời khen chân thành, một lời khuyên bổ ích sẽ khiến anh ấy cảm động. Chứ đừng trách móc tại sao anh ấy làm không tốt để xảy ra chuyện.

Đừng đổ lỗi cho chồng không biết cố gắng nên mới thất bại. Bạn nên nhớ con người được sinh ra có thế mạnh và điểm yếu khác nhau. Và ở mỗi thời khắc, mỗi người sẽ tỏa sáng theo cách khác nhau. Chồng thất bại, có thể do anh ấy chưa đủ may mắn. Hãy động viên và cổ vũ chồng, chắc chắn anh ấy sẽ vô cùng cảm động.

Luôn tôn trọng vai trò của chồng

Những điều đơn giản khiến chồng cảm động rơi nước mắt, vợ nên làm thường xuyên để giữ lửa hôn nhân - Ảnh 2
Vợ khôn ngoan luôn thể hiện sự tôn trọng với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông là trụ cột trong gia đình, trách nhiệm của họ rất lớn nên lòng tự trọng cũng rất cao. Một người vợ khôn ngoan nên tôn trọng vai trò của chồng. Lâu lâu hãy khen ngợi hoặc hành động gì đó để anh ấy biết được giá trị của mình trong nhà. Đàn ông vốn rất thích được nắm quyền quyết định mọi thứ. Vì vậy khi bạn làm bất cứ điều gì hãy hỏi ý kiến của chồng.

Chẳng hạn như trong việc nuôi dạy con, bạn hãy bàn bạc về cách dạy con, chọn trường hoặc có nên cho học thêm những môn năng khiếu không. Hoặc bóng đèn bị hư, bạn nên nhờ chồng sửa giúp, chắc chắn không người đàn ông nào từ chối việc này. Khi đó anh ấy sẽ cảm nhận được vai trò của mình trong gia đình.

Thừa nhận những ý kiến của chồng

Những điều đơn giản khiến chồng cảm động rơi nước mắt, vợ nên làm thường xuyên để giữ lửa hôn nhân - Ảnh 3
Chấp nhận những ý kiến của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Việc thừa nhận những ý kiến, quan điểm của chồng là điều nên làm và sẽ không mất mát gì. Trái lại bạn còn nhận được sự yêu thương và che chở của anh ấy. Tuy nhiên bạn cũng phải sáng suốt phân biệt những điều gì là đúng, điều gì là sai, chứ đừng mù quáng tin tưởng tuyệt đối. Bởi chồng bạn cũng là người, anh ấy cũng sẽ mắc những sai lầm. Khi đó bạn sẽ là người giúp anh ấy nhận ra những lỗi lầm của mình. Vợ chồng bù đắp những kiến thức thiếu hụt của nhau sẽ tốt hơn là cứ mãi lắng nghe một cách mù quáng.

Luôn tỏ lòng biết ơn vì có được người chồng như anh ấy

Việc công nhận giá trị của chồng trong gia đình vẫn chưa đủ. Bạn phải thể hiện sự hạnh phúc của mình vì đã lấy được người chồng như anh ấy. Điều này chứng tỏ bạn không hối hận. Nhiều chị em thường kêu ca với nhau chuyện “lấy nhầm chồng” và than vãn về chồng mình. Điều này khiến đàn ông vô cùng khó chịu.

Những điều đơn giản khiến chồng cảm động rơi nước mắt, vợ nên làm thường xuyên để giữ lửa hôn nhân - Ảnh 4
Hãy thể hiện niềm hạnh phúc khi bạn đã lấy đúng người - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên nhớ, lấy chồng ai cũng có những nỗi khổ riêng, nhưng chắc chắn cũng sẽ có chút gì đó hạnh phúc. Thế nên hãy nhìn vào điều hạnh phúc đó mà sống, chứ đừng chăm chăm vào những nỗi khổ kia.

Luôn nhớ nhung chồng

Vợ chồng cưới nhau một thời gian sẽ xảy ra tình trạng chán nhau. Vì nhiều lý do mà bạn cảm thấy không còn cảm giác nhớ nhung hay yêu thương với bạn đời của mình. Cả hai sống với nhau đơn giản chỉ vì trách nhiệm với những đứa con. Vì suy nghĩ này mà nhiều cặp vợ chồng trở nên mệt mỏi khi ở bên cạnh nhau.

Những điều đơn giản khiến chồng cảm động rơi nước mắt, vợ nên làm thường xuyên để giữ lửa hôn nhân - Ảnh 5
Nhớ nhung là cảm xúc nhất định phải có trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên là một người phụ nữ thông minh, hãy nghĩ về người chồng của mình dù ở bất cứ nơi đâu. Việc nhớ nhung bạn đời sẽ giúp bạn giảm đi sự nhàm chán. Khi nhìn vào điểm tốt của người đó, bạn sẽ dễ quên đi những mặt không tốt của họ. Đó cũng là cách giúp vợ chồng thôi chán nhau.

 

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Tất cả những kỷ niệm năm xưa của chúng ta, giờ đây chỉ gói gọn trong hai chữ "quá khứ". Anh ngày xưa là của em nhưng giờ đã trở thành người đàn ông của ai đó.

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