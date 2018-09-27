Khi biết chồng ngoại tình, cô vợ 9X đã thay đổi những điều này khiến ai cũng thán phục

Tâm sự gia đình 27/09/2018 10:37

Không phải đánh ghen hay khóc lóc van xin, chị em phụ nữ nên thay đổi những điều này khi phát hiện chồng ngoại tình.

Biết chồng ngoại tình hơn một tháng nay, đêm nào chị H cũng khóc, người thì gầy xọp, mặt xanh xao không có chút sức sống nào. Bạn bè, đồng nghiệp ai cũng lo lắng sợ chị sẽ làm điều khờ dại. Nhưng sau nhiều ngày chìm trong nỗi đau, chị bắt đầu vực dậy tinh thần và làm những điều chẳng ai ngờ đến.

Chị thay đổi vị trí những đồ đạc quen thuộc của anh trong nhà khiến anh ngạc nhiên không hiểu sao chị lại làm như vậy. Chị mang chiếc ghế sofa mà anh thường ngồi đọc báo đặt vào vị trí gần bếp. Tủ quần áo của anh thì mang vào nhà kho. Chiếc tivi không còn đặt trong phòng ngủ mà mang ra phòng khách.

Khi biết chồng ngoại tình, cô vợ 9X đã thay đổi những điều này khiến ai cũng thán phục - Ảnh 1
Khi phát hiện anh ngoại tình, chị đã khóc rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Những thay đổi đột ngột như vậy khiến anh cảm thấy bực dọc, khó chịu. Mỗi lần anh ngồi đọc báo đều phải chịu sức nóng và mùi dầu mỡ ở trong căn bếp tỏa ra. Chị muốn anh biết chị đã phải chịu đựng những gì để nấu ra cho chồng con những bữa ăn ngon. Muốn anh biết những món ăn đều có bao công sức và mồ hôi của chị.

Khi biết chồng ngoại tình, cô vợ 9X đã thay đổi những điều này khiến ai cũng thán phục - Ảnh 2
Chị thay đổi vì muốn làm anh lay động...

Khi chọn quần áo đi làm, anh phải ra tận căn phòng chứa đồ đạc ở hành lang để lấy, quả thật rất mất thời gian. Và nơi này chứa những tấm hình cũ của vợ chồng anh, mỗi lần anh bước vào đều cảm thấy có chút gì đó không thoải mái. Từ ngày biết anh qua lại với cô đồng nghiệp, chị tức giận mang hết những tấm hình kỷ niệm của vợ chồng chất vào đây.

Chị không muốn nhìn thấy những tấm hình cũ để khiến bản thân buồn tủi. Và một phần chị mang tủ quần áo của chồng ra đây là để nhắc anh nhớ những kỷ niệm thời khó khăn nhưng hạnh phúc của hai vợ chồng. Cả hai đã từng ở trong căn phòng trọ cũ kỹ chỉ nhỏ bằng căn nhà kho này nhưng tràn đầy tiếng cười. 

Khi biết chồng ngoại tình, cô vợ 9X đã thay đổi những điều này khiến ai cũng thán phục - Ảnh 3
... nhưng rồi chị nghĩ mình không thể ngồi yên - Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng là chiếc tivi trong phòng ngủ, ngày nào anh đi làm về cũng chui vào phòng đóng cửa, vừa xem phim vừa nhắn tin điện thoại với nhân tình. Mỗi lần ăn cơm, chị phải gọi đến khản cổ anh mới nghe. Bây giờ chị mang chiếc tivi đặt công khai trong phòng khách để anh không còn lén lút làm những chuyện mờ ám sau lưng chị. Chị muốn mọi chuyện phải rõ ràng, dù gì việc anh ngoại tình, ai cũng biết hết rồi.

Chị không muốn làm những chuyện ngớ ngẩn như thế này, nhưng không hiểu sao bản thân không muốn khoanh tay đứng nhìn chồng ăn vụng. Vả lại, chị mong những việc mình làm sẽ lay động được người đàn ông bên cạnh. Mong muốn anh sẽ thấu cảm được những nỗi đau và khó khăn mà chị đang phải gánh chịu rồi quay về bên vợ con.

Khi biết chồng ngoại tình, cô vợ 9X đã thay đổi những điều này khiến ai cũng thán phục - Ảnh 4
Chị bắt đầu thay đổi những đồ dùng quen thuộc của anh trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nào ngờ, mọi chuyện không khả quan hơn mà còn trở nên tồi tệ. Để tránh mặt chị, anh đi đến tận khuya, chờ vợ con ngủ say, anh mới về. Anh mang tủ quần áo đặt lại chỗ cũ và bỏ luôn thói quen đọc báo, xem tivi của mình. Những hành động của anh khiến chị vô cùng đau lòng, nhưng cũng giúp chị nhận ra, bản thân mình đã không còn chút giá trị nào trong lòng anh. Vậy là chị đành cắn răng, nuốt nước mắt vào trong để tung ra đòn cuối cùng, xem như chốt hạ trận chiến này.

Khi biết chồng ngoại tình, cô vợ 9X đã thay đổi những điều này khiến ai cũng thán phục - Ảnh 5
Những tưởng chồng sẽ thay đổi nào ngờ anh vẫn không chút lay động - Ảnh minh họa: Internet

Đêm đó chị không ngủ, ngồi trước bàn làm việc chong đèn đến tận 2 giờ sáng. Đôi mắt đỏ hoe vì đã khóc quá nhiều, tay hí hoáy ghi dòng chữ “đơn xin ly hôn”. Nước mắt rơi suốt làm nhòe đi dòng chữ mới viết ra. Đây là điều khó khăn nhất trong cuộc đời chị, nhưng không thể không làm. Vì nếu có tiếp tục, người đau và tổn thương nhiều nhất chỉ có chị và con, còn anh, người đàn ông tệ bạc, liệu có thấu hiểu nỗi đau đó hay không? Thôi thì chị đành chấm dứt mọi thứ theo cách mà anh muốn.

Khi biết chồng ngoại tình, cô vợ 9X đã thay đổi những điều này khiến ai cũng thán phục - Ảnh 6
Và cuối cùng chị đành chấp nhận buông bỏ cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đến tờ mờ sáng thì đơn cũng viết xong, chị đặt ngay ngắn trên bàn rồi dọn dẹp đồ của mình. Chị không còn khóc nữa, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Suy cho cùng, đàn ông ngoại tình, đàn bà nên thay đổi thứ gì? Với chị, cách thay đổi tốt nhất là thay người đàn ông bên cạnh bằng người tốt hơn. Hoặc thay đổi cuộc sống hiện tại của mình để thoải mái và hạnh phúc hơn.

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Tại sao anh lại muốn ly hôn? Vì anh quá chán một người vợ như chị. Thứ thu hút anh bây giờ chỉ có cô nhân tình bé bỏng dịu dàng, hiểu chuyện kia, còn chị giống như bà cô già lắm lời, xấu xí.

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