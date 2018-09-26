Đây là những nỗi sợ của đàn bà mang tiếng một đời chồng

Phụ nữ yêu 26/09/2018 15:40

Dưới đây là những nỗi lo sợ chỉ có đàn bà một đời chồng mới cảm nhận được. Đọc xong, xin hãy ôm họ vào lòng và nói rằng “mọi chuyện rồi sẽ qua”.

21/01/2019 15:55Đàn bà một đời chồng mong manh, yếu mềm lắm, chứ không giống như vẻ ngoài cứng rắn mà họ cố gắng thể hiện. Đàn bà một đời chồng nhạy cảm với mọi thứ. Tình yêu với họ bây giờ như món đồ xa xỉ, đắt đỏ, muốn có thật khó khăn. Họ tự ti với bản thân, cách nhìn cuộc sống của họ cũng trở nên gay gắt hơn. Họ không còn dễ dãi trong những mối quan hệ và đặc biệt là luôn phải lo sợ những điều này.

Đây là những nỗi sợ của đàn bà mang tiếng một đời chồng - Ảnh 1
Đàn bà một đời chồng, đừng sợ hãi cũng đừng lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Sợ yêu

Ai đã trải qua tổn thương cũng sẽ tự thu mình lại. Bạn như con ốc khi bị sóng biển xô đẩy quá nhiều sẽ nép mình vào sâu bên trong chiếc vỏ cứng cáp để tự vệ. Điều mà người đàn bà một đời chồng thường làm là khép trái tim và không muốn đón nhận thêm một ai nữa.

Với bạn, không yêu sẽ không đau, không dấn thân sẽ không tổn thương. Mặc những lời khuyên từ người khác, bạn vẫn muốn sống trong chiếc vỏ của mình. Những cảm giác yêu đương với bạn khi đó chẳng còn ý nghĩa gì ngoài tình thương với con.

Sợ bị đàm tiếu

Đây là những nỗi sợ của đàn bà mang tiếng một đời chồng - Ảnh 2
Đừng vì những lời đàm tiếu của thiên hạ mà khiến mình buồn lòng - Ảnh minh họa: Internet

Điều người đàn bà một đời chồng sợ là miệng lưỡi thế gian. Sợ bị thiên hạ bàn ra tán vào. Bạn sợ họ xuyên tạc đủ thứ chuyện không hay về mình nên cố gắng giải thích, phân bua. 

Tuy nhiên bạn nên nhớ, sự sợ hãi đó chỉ khiến bạn ngày càng chán ghét bản thân. Thế nên đừng sợ hãi, cũng đừng lo lắng. Miệng của người khác cứ để họ nói đã rồi sẽ tự động im, bạn không cần phải mất công bịt miệng tất cả. Điều bạn nên làm là sống tốt với những quyết định mà mình đã chọn.

Sợ con thiếu thốn tình thương

Đây là những nỗi sợ của đàn bà mang tiếng một đời chồng - Ảnh 3
Bạn hãy phấn đấu hết mình để cho con một cuộc sống đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người phụ nữ chỉ vì sợ con thiếu thốn tình cảm của cha mẹ mà chấp nhận sống trong cuộc hôn nhân địa ngục. Nhưng bạn phải biết một điều, bạn có đủ khả năng mang lại tình thương đủ đầy cho chúng. Còn hơn là để chúng sống trong một gia đình đủ đầy cha mẹ nhưng lại khuyết đi tình cảm. Bạn hãy tự hỏi nếu để con sống trong một gia đình mà ba mẹ suốt ngày cãi nhau, lục đục, vậy chúng có hạnh phúc không?

Không có đứa trẻ nào hạnh phúc nổi khi ở trong một gia đình như vậy. Thế nên đừng tự dằn vặt lỗi tại mình mà con không có được cuộc sống đủ đầy. Đừng tự đổ lỗi vì mình không biết vun vén nên khiến con cái bơ vơ. Thay vào đó, hãy cố gắng phấn đấu hết mình để cho chúng một cuộc sống đủ đầy nhất có thể.

Sợ ba mẹ mất danh dự

Đây là những nỗi sợ của đàn bà mang tiếng một đời chồng - Ảnh 4
Ba mẹ và người thân sẽ hiểu và thông cảm cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà sau ly hôn có vô số điều phải sợ hãi và lo âu. Họ sợ ba mẹ bị mất mặt, sợ gia đình mất danh dự vì mang tiếng bị chồng bỏ. Tuy nhiên đó chỉ là những suy nghĩ yếu mềm của họ. Cha mẹ bạn sẽ không nghĩ vậy mà trái lại còn thương bạn hơn. Bởi ly hôn là điều không ai mong muốn. Ba mẹ thà chấp nhận đứa con gái bị trả về chứ không bao giờ chịu đựng được cảnh con mình bị đối xử tệ bạc.

Đây là những nỗi sợ của đàn bà mang tiếng một đời chồng - Ảnh 5
Vì thế đừng từ bỏ chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì suy nghĩ viển vông, bạn hãy cố gắng sống thật tốt và hạnh phúc để ba mẹ, người thân của mình yên lòng hơn. Đừng để họ phải lo lắng quá nhiều về bạn. Bạn nên nhớ, nỗi sợ sẽ khiến bạn ngày càng thất bại và lo âu sẽ khiến bạn ngày càng yếu mềm. Suy cho cùng đàn bà một đời chồng đáng được yêu thương và hạnh phúc.

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