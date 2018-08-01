Những nỗi đau chỉ khi sống với chồng ‘để tâm việc thiên hạ, vô tâm với vợ con’ mới thấu hiểu

Phụ nữ yêu 01/08/2018 17:02

Đàn bà lấy chồng chỉ mong cuộc sống hạnh phúc, may mắn lấy phải người tốt thì an nhàn, còn không thì phải sống quay quắt trong cô đơn, tủi hờn.

Phụ nữ khổ sở khi lấy chồng lười biếng, nhưng lại không khổ bằng việc phải sống chung với người vô tâm. Có lẽ chỉ người trong cuộc mới thống khổ được những nỗi đau này.

Phải chịu đựng việc chồng khen ngợi người phụ nữ khác

Những nỗi đau chỉ khi sống với chồng ‘để tâm việc thiên hạ, vô tâm với vợ con’ mới thấu hiểu - Ảnh 1
Sống với chồng vô tâm, vợ phải nghe lời khen của chồng dành cho người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đây là nỗi đau mà không phải ai cũng chịu đựng được. Phụ nữ vốn dĩ khá ích kỷ. Họ không muốn chồng khen ngợi người khác trước mặt mình. Khi gặp một người đẹp, giỏi giang hơn mình, họ còn tỏ ra ganh tỵ huống chi người đàn ông của mình nhắc về người phụ nữ ấy. Đó là điều mà họ không thể nào chấp nhận được. Là phụ nữ, ai cũng muốn được đánh giá cao và được chồng trân trọng. Đối với họ, việc chồng cứ mãi dành những lời khen cho người phụ nữ khác là điều đụng chạm đến lòng tự trọng của bản thân.

Chồng chỉ lo nỗi niềm riêng của mình

Những nỗi đau chỉ khi sống với chồng ‘để tâm việc thiên hạ, vô tâm với vợ con’ mới thấu hiểu - Ảnh 2
Ngoài chuyện của mình, anh ấy sẽ không quan tâm đến vấn đề của ai - Ảnh minh họa: Internet

Một người chồng “để tâm với thiên hạ, vô tâm với vợ con” ít khi để ý đến cảm xúc của người phụ nữ bên cạnh. Họ mặc kệ vợ đang có những nỗi niềm như thế nào mà chỉ quan tâm đến chuyện của riêng mình. Trong khi đó, phụ nữ lại là người có tâm hồn khá nhạy cảm. Họ luôn muốn được tâm sự và có người cùng mình san sẻ những nỗi buồn. Thế nên đây chính là điều khiến phụ nữ đau lòng nhất khi lấy chồng vô tâm. Có cảm giác như họ là người dư thừa trong nhà, có cũng được, không có cũng không sao.

Thời gian chồng bên bạn bè nhiều hơn vợ

Đàn ông vốn dĩ không vô tâm, chẳng qua là tâm của họ không đặt ở nơi bạn. Họ có thể vui chơi, quan tâm với bạn bè, nhưng khi về nhà thì mặt nặng mày nhẹ với vợ. Họ có thể cười đùa với mọi người xung quanh, nhưng lại đành lòng nhẫn tâm với người phụ nữ bên cạnh. Nỗi đau này chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu được. Anh ấy có tâm với cả thiên hạ, nhưng lại vô cùng vô tâm với người đầu ấp tay gối.

Có khi còn ganh tỵ với “chiếc điện thoại của chồng”

Những nỗi đau chỉ khi sống với chồng ‘để tâm việc thiên hạ, vô tâm với vợ con’ mới thấu hiểu - Ảnh 3
Việc đau đớn nhất là phải đi ghen với chiếc điện thoại của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nỗi đau này có thể khá buồn cười, nhưng lại vô cùng đúng trong trường hợp phải sống chung với người vô tâm. Chiếc điện thoại giống như bạn đồng hành của anh ấy, vợ khó lòng sánh bằng. Khi con đau ốm, quấy khóc anh ấy cũng ôm khư khư chiếc điện thoại, mặc vợ muốn làm gì thì làm. Đôi khi cô vợ lại ganh tỵ với chiếc điện thoại của chồng.

Thờ ơ trước cảm xúc của vợ

Đàn ông vô tâm, họ chỉ nghĩ cho mình, không đoái hoài đến bất kỳ ai. Đàn ông vô tâm, họ chỉ nghĩ hôm nay mình sẽ ăn gì, làm gì, chứ không nghĩ “chúng ta ăn gì, làm gì cùng nhau”. Họ phớt lờ hết những cảm xúc mà vợ đang phải gánh chịu. Thậm chí còn không biết vợ đang mệt mỏi, công việc của cô ấy áp lực, quá tải đến mức nào. Đàn bà thì lại luôn muốn có được những cử chỉ quan tâm, chăm sóc từ người chồng của mình. Đối với họ việc người khác thờ ơ với cảm xúc của mình là điều gì đó vô cùng tồi tệ. Họ khó có thể chấp nhận được một người không quan tâm đến mình. Có lẽ đây là nỗi đau mà chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu tường tận.

Sống với chồng vô tâm, hãy học cách tự thương lấy mình

Sống với chồng vô tâm, hãy học cách tự thương lấy mình

Sống chung với chồng vô tâm, phụ nữ đừng bỏ rơi bản thân, hãy học cách kiên cường và tự thương lấy mình.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng vô tâm chán chồng vô tâm lấy chồng vô tâm nỗi đau

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 37 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này