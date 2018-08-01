Phụ nữ khổ sở khi lấy chồng lười biếng, nhưng lại không khổ bằng việc phải sống chung với người vô tâm. Có lẽ chỉ người trong cuộc mới thống khổ được những nỗi đau này.

Đây là nỗi đau mà không phải ai cũng chịu đựng được. Phụ nữ vốn dĩ khá ích kỷ. Họ không muốn chồng khen ngợi người khác trước mặt mình. Khi gặp một người đẹp, giỏi giang hơn mình, họ còn tỏ ra ganh tỵ huống chi người đàn ông của mình nhắc về người phụ nữ ấy. Đó là điều mà họ không thể nào chấp nhận được. Là phụ nữ, ai cũng muốn được đánh giá cao và được chồng trân trọng. Đối với họ, việc chồng cứ mãi dành những lời khen cho người phụ nữ khác là điều đụng chạm đến lòng tự trọng của bản thân.

Ngoài chuyện của mình, anh ấy sẽ không quan tâm đến vấn đề của ai - Ảnh minh họa: Internet

Một người chồng “để tâm với thiên hạ, vô tâm với vợ con” ít khi để ý đến cảm xúc của người phụ nữ bên cạnh. Họ mặc kệ vợ đang có những nỗi niềm như thế nào mà chỉ quan tâm đến chuyện của riêng mình. Trong khi đó, phụ nữ lại là người có tâm hồn khá nhạy cảm. Họ luôn muốn được tâm sự và có người cùng mình san sẻ những nỗi buồn. Thế nên đây chính là điều khiến phụ nữ đau lòng nhất khi lấy chồng vô tâm. Có cảm giác như họ là người dư thừa trong nhà, có cũng được, không có cũng không sao.

Thời gian chồng bên bạn bè nhiều hơn vợ

Đàn ông vốn dĩ không vô tâm, chẳng qua là tâm của họ không đặt ở nơi bạn. Họ có thể vui chơi, quan tâm với bạn bè, nhưng khi về nhà thì mặt nặng mày nhẹ với vợ. Họ có thể cười đùa với mọi người xung quanh, nhưng lại đành lòng nhẫn tâm với người phụ nữ bên cạnh. Nỗi đau này chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu được. Anh ấy có tâm với cả thiên hạ, nhưng lại vô cùng vô tâm với người đầu ấp tay gối.

Có khi còn ganh tỵ với “chiếc điện thoại của chồng”

Việc đau đớn nhất là phải đi ghen với chiếc điện thoại của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nỗi đau này có thể khá buồn cười, nhưng lại vô cùng đúng trong trường hợp phải sống chung với người vô tâm. Chiếc điện thoại giống như bạn đồng hành của anh ấy, vợ khó lòng sánh bằng. Khi con đau ốm, quấy khóc anh ấy cũng ôm khư khư chiếc điện thoại, mặc vợ muốn làm gì thì làm. Đôi khi cô vợ lại ganh tỵ với chiếc điện thoại của chồng.

Thờ ơ trước cảm xúc của vợ

Đàn ông vô tâm, họ chỉ nghĩ cho mình, không đoái hoài đến bất kỳ ai. Đàn ông vô tâm, họ chỉ nghĩ hôm nay mình sẽ ăn gì, làm gì, chứ không nghĩ “chúng ta ăn gì, làm gì cùng nhau”. Họ phớt lờ hết những cảm xúc mà vợ đang phải gánh chịu. Thậm chí còn không biết vợ đang mệt mỏi, công việc của cô ấy áp lực, quá tải đến mức nào. Đàn bà thì lại luôn muốn có được những cử chỉ quan tâm, chăm sóc từ người chồng của mình. Đối với họ việc người khác thờ ơ với cảm xúc của mình là điều gì đó vô cùng tồi tệ. Họ khó có thể chấp nhận được một người không quan tâm đến mình. Có lẽ đây là nỗi đau mà chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu tường tận.