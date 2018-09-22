Sau khi tha thứ cho người chồng ngoại tình, phụ nữ phải đối mặt với những điều này

Phụ nữ yêu 22/09/2018 13:59

“Bỏ thì thương, vương thì tội”, người vợ đành tha thứ cho gã chồng tệ bạc, nhưng rồi họ phải gánh chịu những nỗi đau này.

Khi chồng ngoại tình và hối lỗi muốn quay về, điều nhiều người vợ thường làm là tha thứ. Họ chọn bỏ qua cho những lỗi lầm của chồng. Họ nghĩ đó là cách tốt nhất để con cái có 1 gia đình đủ đầy. Nhưng rồi sau khi tha thứ, chấp nhận lại sống chung với người tệ bạc, điều mà họ phải gánh chịu còn đau đớn hơn.

Nỗi ám ảnh

Sau khi tha thứ cho người chồng ngoại tình, phụ nữ phải đối mặt với những điều này - Ảnh 1
Phụ nữ sẽ mãi ám ảnh việc chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Đêm nào chị cũng nằm mơ thấy hình ảnh chồng âu yếm với người đàn bà khác. Giật mình thức giấc, chị thấy anh nằm bên cạnh ngủ một cách ngon lành. Trời cho đàn ông bản tính rất vô tư, xem nhẹ mọi chuyện. Anh ấy nghĩ được vợ tha thứ rồi thì cứ thoải mái sống như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng đối với chị, việc chồng ngoại tình như một nỗi ám ảnh, suốt đời này chắc chắn không thể quên được.

Sau khi tha thứ cho người chồng ngoại tình, phụ nữ phải đối mặt với những điều này - Ảnh 2
Họ luôn lo sợ nhìn thấy hình ảnh của chồng thân mật với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn không quan trọng những chuyện đã qua. Họ nghĩ được vợ tha thứ là mọi lỗi lầm hóa thành không. Họ nghĩ sẽ bù đắp lại những tổn thương cho vợ khi trở về. Tuy nhiên phụ nữ vô cùng nhạy cảm. Ngoài mặt họ nói tha thứ cho chồng, nhưng việc chồng phản bội là điều mà họ không bao giờ chấp nhận được. Đàn bà cắn răng bao dung nhưng trong lòng họ lại tồn tại vết thương không bao giờ có thể lành được.

Chung đụng với người đàn bà khác

Sau khi tha thứ cho người chồng ngoại tình, phụ nữ phải đối mặt với những điều này - Ảnh 3
Họ cảm thấy sợ hãi mỗi lần thân mật với chồng...

Đàn ông có thể lên giường với người phụ nữ mình không yêu. Nhưng đàn bà chỉ yên giấc bên người đàn ông mà họ dành cả thanh xuân để yêu thương. Việc tha thứ cho chồng là điều mà họ có thể làm, nhưng việc ngủ chung và làm chuyện ấy với người đàn ông đã từng ăn nằm với người khác là điều mà họ không bao giờ dám nghĩ. Họ sợ cảm giác nhìn thấy người đàn bà kia trong chính bản thân mình. Họ sợ phải thân mật với người đã từng phản bội nghĩa phu thê.

Lời đàm tiếu của thiên hạ

“Không ngờ người đàn bà này lại tha thứ cho chồng dễ dàng như vậy. Chắc sợ mất chồng rồi thì không có ai cung phụng tiền bạc”, đó là những lời bàn tán thường gặp của thiên hạ khi biết vợ tha thứ cho chồng. Điều này khiến phụ nữ vô cùng khổ tâm. Có nhiều trường hợp, vợ tha thứ cho chồng và cả nhà hạnh phúc. Nhưng những người khác lại bàn ra tán vào, đâm chọt đủ điều. 

Sau khi tha thứ cho người chồng ngoại tình, phụ nữ phải đối mặt với những điều này - Ảnh 4
... đôi khi còn phải chịu đựng những lời cay độc của thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên chẳng ai hiểu được nỗi lòng của người trong cuộc. Chồng ngoại tình là điều không ai mong muốn và việc chấp nhận tha thứ chắc chắn đã khiến người phụ nữ đắn đo và đau lòng biết dường nào. Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để đưa ra quyết định tha thứ cho chồng. Không phải ai cũng đủ cứng rắn để đối mặt với người chồng tệ bạc mỗi ngày. Thế nên đừng nghĩ đàn bà tha thứ cho chồng là nhu nhược, dễ dãi. Chỉ khi ở trong hoàn cảnh của họ, bạn mới biết điều gì là tốt cho cả hai.

Chồng khinh thường

Có người chồng biết suy nghĩ thì không nói, còn người không hiểu sẽ nghĩ vợ dễ dãi. Khi đó họ sẽ nuôi ý nghĩ sau này có ngoại tình cũng chẳng sao, dù gì vợ cũng sẽ lại tha thứ. Nhưng các anh chồng nên nhớ, phụ nữ cũng là con người, cũng biết vui, buồn, ức, hận. Họ không phải là con búp bê trưng trong lồng kính mà các anh muốn giày vò, đặt để sao cũng được.

Sau khi tha thứ cho người chồng ngoại tình, phụ nữ phải đối mặt với những điều này - Ảnh 5
Vợ sợ chồng khinh thường, cho là dễ dãi - Ảnh minh họa: Internet

Khi họ đã không còn đủ lòng tin và kiên nhẫn, việc chồng ngoại tình cũng chẳng còn khiến họ bận tâm. Và khi đó, họ sẽ chọn cách rời bỏ để giải thoát cho mình chứ chẳng còn cam chịu, chấp nhận tha thứ. Thế nên đàn ông ngoại tình một lần có thể bỏ qua, còn hai ba lần thì đừng hòng mà nhận được sự khoan dung từ vợ.

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Những lần chị than mệt, anh liền gắt gỏng “anh cũng mệt lắm, công việc rối tinh rối mù hết cả lên, em đừng than nữa được không?”. Câu nói của anh như ngàn dao đâm xuyên trái tim yếu ớt của chị.

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